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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (158) Росія (26781)

 Ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель

Російська нафта Urals подешевшала до мінімального рівня з березня 1999 року.

Про це повідомляє Argus Media, передає Цензор.НЕТ.

"Вартість Юралс у Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в середу знизилася в абсолютному обчисленні ще на $2,25/бар., слідом за північноморським еталоном, до мінімального рівня з березня 1999 року - $10,54/бар. (Cif Роттердам)", - йдеться в повідомленні.

Знижка на Юралс щодо Північноморського датованого залишається без змін четвертий торговий день поспіль - $4,75/бар. (Cif Роттердам). Це максимальне значення дисконту з червня 2008 р.

Тим часом у четвер нафтові ф'ючерси на Брент на біржі ICE почали зростати після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Росія і Саудівська Аравія незабаром домовляться про заходи з регулювання ринку.

При цьому агентство зазначає, що через зниження міжнародних цін формульні ціни на російську нафту, які слугують орієнтиром під час ціноутворення на внутрішньому ринку, взагалі стали негативними - витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186265
 
   
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по-га-няй на вііісім і замерзни там..!
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Вопрос другой, почему при такой низкой цене на нефть Украина не закупает ее у Саудовской Аравии, где стоят забитые танкера??? Вопрос адресуется к зебилам...
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Скажений Путч. Нас не Ослаблять!@SkazhenyjPZh

Бесславный конец Северной Нигерии

За шквалом событий мало кто осознает ту катастрофу, которая разворачивается в РФ и которая закончится исчезновением РФ с карты мира.
Главное. Нефть падала не раз и сейчас из объективных факторов она упала лишь в район $40 Brent, что было не критично для Кремля. Дальнейший же обвал до адских минимумов был рукотворным - это намеренно сделали саудиты с четкой целью: УБИТЬ РФ
Когда цена дошла до $40, страны ОПЕК+ (это плюс РФ) собрались, чтоб договориться ограничить добычу, чтоб остановить падение цен. От Москвы ожидали адекватного согласия, ибо это было в ее интересах. Но произошло поразительное. Делегация РФ отказалась от соглашения, но мало того!
Они повели себя фантастически нагло: досрочно покинули форум, и к тому же, как говорят, оскорбили принца Саудовской Аравии Забегая вперед, кремляди еще и развернули кампанию шельмования принца (как Пороха в Украине, представляете) и даже попытались устроить дворцовый переворот.
И тут я хочу сказать что все это привычное для Хла поведение. Кремляди вытирали ноги и об Макрона и пр, гадили на всех выборах в ЕС и США, подбивали гопоту к брекзитам и погромам в Париже. А в ответ жалкие европеоиды заискивали гопнику и все прощали. Саудиты прощать не стали.
Видя, что какие-то говнюки ведут себя по хамски, принц СА решил скотов проучить, причем по полной программе. Саудиты на полную открыли вентили и стали предлагать потребителям в ЕС свою нефть за бесценок. Российский рынок сбыта умер.
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Скажений Путч. Нас не Ослаблять!@SkazhenyjPZh 22 ч

Российская нефть не просто подешевела - марка Уралс рухнула до $13 - это цены времен Горбачева, из-за чего сдох СССР, но ее и по 13 просто перестали брать ))
Конечно, такая ситуация неприятна не только русским, но и США, да и самим саудитам. И если б это были чисто объективные трудности, участники нашли бы способ поднять цену до приемлемой. Но впервые сейчас нефть держат у ноля целенаправленно - чтобы удавить рашку.
Путин уже согласен на все условия, готов идти на любые уступки и подписать все, что скажут. Но это никому уже не нужно. Цель одна - удавить скотов, утопить их в дерьме, проучить раз и навсегда. Так, как с этой поганью и НАДО было обращаться ВСЕГДА!
ЗЫ. Вдобавок: карантин - мировая экономика легла. Внутренняя напряженность - одно дело "немного потерпеть" после жирных довоенных лет и другое - полное обнищание после 6 лет падения доходов. РФ конец Слава Україні! Спасибо Пороху за 5 лет борьбы и саудитам за контрольный выстрел

Самое главное забыл сказать! ) С сегодняшнего дня закончило действие прошлое соглашения ОПЕК по ограничению объемов добычи нефти, а новое так и не состоялось. Все нефтедобывающие страны отныне вольны качать столько, сколько влезет Цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель - Цензор.НЕТ 2400 Саудиты способны немеряно нарастить объемы)
Я не упомянул о мотивах, зачем кремляди такое учудили. Это поистине верх идиотизма. У США высокая стоимость добычи нефти. Кремль решил, что если не сокращать добычу, цена еще "немножко просядет", и добыча в США станет нерентабельной. Они хотели "наказать США"!
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Саудівський "пісец" підкрадається до ***** все ближче і ближче!!!
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Пять лет и на рахе 12 народных республик.
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Тільки одна і дуже маленька з столицею Біробіджан
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Так бы годика 2 и бензоколонке кранты б пришли...
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по идее то от пол года до года должно хватить все зависит от дурости путлера
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ну)))) что просили - Бог услышал )))) (дякую Боженька)
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Передовой отряд пу, блин, им это аукнется.
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але скоріше за усе, американське *****-Трамп, усе зіпсує...
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Ну как сказать. В этой схватке кацапы пытаются бороться с США в плане добычи. Трампу просто никто не даст подыгрывать *****.
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Не слід поспішати, ми ще станцюємо на похоронах Росії.
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тут трамп не сильно может повлиять на ситуацию - тут китай может нагадить начав покупать российскую нефть
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там шо, дыбилы? китай никогда не станет покупать что-то дороже, если есть дешевле. а сейчас ещё и экономика Китая легла. им просто та нефть не нужна.
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В карантин с енотом погулять кошерно.
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главное, даже если дальше падать не будет, чтобы нехть как можно дольше продержалась хотя бы уже на этом рубеже. крайние значения максимума и минимума не так важны, они по любому отсекаются. роль играют средние значения ))
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Так а где картинка нефтяного принца с подписью «можем повторить! 1991г»
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І тут кацапам підставив плече Бацька Цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель - Цензор.НЕТ 7299
Беларусь планирует еще в апреле получить у России 2 млн тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. "Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель", - добавил он.
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у бацьки нервы слабые. если бы он мог подождать, то раша бы ему ещё и приплатила за покупку ))
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так 4$ за баррель это уже россия продает себе в убыток - то есть теоретически доплачивает
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Голове, щоб Бубочка не підставив. І не плече.
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Молодец, путин, добивай Америку, делай по 5 баксов, а доллар делай по 200 рублей!!! Пусть знают как с россиюшкой иметь дело!!!
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По словам Скотт Шеффилда, руководителя компании «Pioneer Ressources» при отсутствии мер для восстановления цен лишь десяток из 75 вышедших на биржу независимых производителей сланцевой нефти дотянут до конца 2021 года. Это сговор саудов и русских.
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ну название его компании о многом говорит, лол
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Странное совпадение что именно в время падения спроса на нефть из-за пандемии они решили "поссориться" и нарастить добычу.
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НУ И???? Из 75 компаний останется 5, которые будут владеть всеми мощностями. Обычное укрупнение, и так происходит всегда на рынке в кризис. Монополизация.
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Vot eto xoroso,pust raska doplatit za to sto prodajiot neft.Konec benzokolonke skoro budet ,interesno za sto pensiji platit budet i uceteliam?
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Отдыхает, ожидает по 5 баксов, а то уже забегался.
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Якщо Янки не мають гідності ,після кладення кацапами на них лайна,невиконанням Будапешських забов `явзань,нехай домовляються .
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что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о мерах по регулированию рынка.

вой-воу-воу зачем торопится, переговоры нужно начать через пару лет, и не об урегулирование рынка нефтепродуктов, а о запуске программы ЯО РФ в обмен на продовольствие
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Чечня и Татария точно не должны быть в складе России.
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Тут головне, щоб Трамп меньше лиськався з рогатими!! А Ємірати виродків то приб'ють!!!
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У косоглазых коммуняк и любителей дикой фауны повторная вспышка вируса,так что ждем дальнейшего падения спроса на черное дерьмо и закрытия проекта путлеровская бензоколонка !
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і разом зі зниженням вартості нафти здулося "вяличиє" свинособакії
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Доня рятує своє старе кохання. Але цапам мало буде маленького росту цін на нафту. Цапам треба сотні мільярдів доларів(жерти, бухати, бомбити...). Доня може пуйла кохати в ліжку, ще десь, але задовольнити всю Цапію Доня не зможе. Тут ціла романтична історія і справжня, особиста "американська трагедія" Цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель - Цензор.НЕТ 6931
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Кацапи ,сушіть весла .Пора вам її вже давати задарма . Всеодно ніхто у вас не купляє .А все завдяки вашому карлику .Догрався старий утирок.
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Нєфіга. Задарма не вийде. Треба буде ще й приплачувати
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Так подержать , выгнать Рашу с рынков и тогда можно поднимать , всем будет хорошо , а путлер заплачет . Это очень круто !
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думаю бубочка уже пилит видосик где расскажет о том как он понизил цену на нефть и газ.
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После таких новостей , стена и ров на границе с Россией уже не кажутся глупой затеей .))
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Не совсем понятно зачем ***** Владимирович Трампу звонило ? Истерика ? Так Трамп ему при всём желании не поможет,разве что выразит глубокую озабоченность. Вместо этого рекомендую ***** верный способ -попросить гундяя окропить настойкой боярышника Forex-торги по нефти ! Это намного сильней поможет,чем нытьё в телефон Американцам !
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Грят, саудити хотят еще увеличить добычу...
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У них нефть по 10... У нас бензин по 30... Уряяяя
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От якби до нуля впала, то було б взагалі супер.
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Ваня! Тобі треба рот, щоб був цілий город. А там нічого не роби, а щоб росли гриби
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Чечня повністю ізолювалася віб Московії . Тепер головне щоб нафта продовжувала сповзати . Молимось . Русня мусить посипатися .
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Хтось вірить в те що у нас знизяться ціни на бензин?? Звісно ні. Зеленський про це навіть не заїкнеться. Так і має бути. Бо країна дегенератів.
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Хочется пожелать королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауду хорошего здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в развале страны агрессора и оккупанта России.
Большое Вам спасибо за вклад в борьбе за мир во всем мире. Больше всего радуется Украина
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