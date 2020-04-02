 Ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель

Про це повідомляє Argus Media, передає Цензор.НЕТ.
"Вартість Юралс у Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в середу знизилася в абсолютному обчисленні ще на $2,25/бар., слідом за північноморським еталоном, до мінімального рівня з березня 1999 року - $10,54/бар. (Cif Роттердам)", - йдеться в повідомленні.
Знижка на Юралс щодо Північноморського датованого залишається без змін четвертий торговий день поспіль - $4,75/бар. (Cif Роттердам). Це максимальне значення дисконту з червня 2008 р.
Тим часом у четвер нафтові ф'ючерси на Брент на біржі ICE почали зростати після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Росія і Саудівська Аравія незабаром домовляться про заходи з регулювання ринку.
При цьому агентство зазначає, що через зниження міжнародних цін формульні ціни на російську нафту, які слугують орієнтиром під час ціноутворення на внутрішньому ринку, взагалі стали негативними - витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals.
Бесславный конец Северной Нигерии
За шквалом событий мало кто осознает ту катастрофу, которая разворачивается в РФ и которая закончится исчезновением РФ с карты мира.
Главное. Нефть падала не раз и сейчас из объективных факторов она упала лишь в район $40 Brent, что было не критично для Кремля. Дальнейший же обвал до адских минимумов был рукотворным - это намеренно сделали саудиты с четкой целью: УБИТЬ РФ
Когда цена дошла до $40, страны ОПЕК+ (это плюс РФ) собрались, чтоб договориться ограничить добычу, чтоб остановить падение цен. От Москвы ожидали адекватного согласия, ибо это было в ее интересах. Но произошло поразительное. Делегация РФ отказалась от соглашения, но мало того!
Они повели себя фантастически нагло: досрочно покинули форум, и к тому же, как говорят, оскорбили принца Саудовской Аравии Забегая вперед, кремляди еще и развернули кампанию шельмования принца (как Пороха в Украине, представляете) и даже попытались устроить дворцовый переворот.
И тут я хочу сказать что все это привычное для Хла поведение. Кремляди вытирали ноги и об Макрона и пр, гадили на всех выборах в ЕС и США, подбивали гопоту к брекзитам и погромам в Париже. А в ответ жалкие европеоиды заискивали гопнику и все прощали. Саудиты прощать не стали.
Видя, что какие-то говнюки ведут себя по хамски, принц СА решил скотов проучить, причем по полной программе. Саудиты на полную открыли вентили и стали предлагать потребителям в ЕС свою нефть за бесценок. Российский рынок сбыта умер.
Российская нефть не просто подешевела - марка Уралс рухнула до $13 - это цены времен Горбачева, из-за чего сдох СССР, но ее и по 13 просто перестали брать ))
Конечно, такая ситуация неприятна не только русским, но и США, да и самим саудитам. И если б это были чисто объективные трудности, участники нашли бы способ поднять цену до приемлемой. Но впервые сейчас нефть держат у ноля целенаправленно - чтобы удавить рашку.
Путин уже согласен на все условия, готов идти на любые уступки и подписать все, что скажут. Но это никому уже не нужно. Цель одна - удавить скотов, утопить их в дерьме, проучить раз и навсегда. Так, как с этой поганью и НАДО было обращаться ВСЕГДА!
ЗЫ. Вдобавок: карантин - мировая экономика легла. Внутренняя напряженность - одно дело "немного потерпеть" после жирных довоенных лет и другое - полное обнищание после 6 лет падения доходов. РФ конец Слава Україні! Спасибо Пороху за 5 лет борьбы и саудитам за контрольный выстрел
Самое главное забыл сказать! ) С сегодняшнего дня закончило действие прошлое соглашения ОПЕК по ограничению объемов добычи нефти, а новое так и не состоялось. Все нефтедобывающие страны отныне вольны качать столько, сколько влезет Саудиты способны немеряно нарастить объемы)
Я не упомянул о мотивах, зачем кремляди такое учудили. Это поистине верх идиотизма. У США высокая стоимость добычи нефти. Кремль решил, что если не сокращать добычу, цена еще "немножко просядет", и добыча в США станет нерентабельной. Они хотели "наказать США"!
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Беларусь планирует еще в апреле получить у России 2 млн тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. "Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель", - добавил он.
вой-воу-воу зачем торопится, переговоры нужно начать через пару лет, и не об урегулирование рынка нефтепродуктов, а о запуске программы ЯО РФ в обмен на продовольствие
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Большое Вам спасибо за вклад в борьбе за мир во всем мире. Больше всего радуется Украина