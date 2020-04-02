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 У вірусу немає прив'язки до віку, є прив'язка до фізичного стану конкретної людини, - вірусолог Водолажська

Те, що від нового коронавірусу більше страждають люди похилого віку, пояснюється наявністю у них супутніх захворювань, а не прив'язкою вірусу до віку.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла вірусолог Людмила Водолажська.

"Немає вікової специфіки. Вірус у тяжкій формі вражає тих, хто ще чимось хворіє. З точки зору вірусології коронавіруси є доволі банальними і не страшними. Респіраторних вірусів у природі існує дуже багато. Вони легко розповсюджуються аерозольним шляхом, розмножуються в організмі 2-7 днів, і потім покидають організм хазяїна. Такі віруси не можна називати смертельними. Однак небезпека виникає тоді, коли у "хазяїна" є ще якась патологія і спрацьовує на ускладнення, або тоді, коли власна імунна система влаштовує в легенях "армагедон", який лікарі називають гострий респіраторний дистрес-синдром", - зазначила вона.

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На питання чи означає в такому випадку, що вік ризику, який називають для західних країн, в 70-80 років у разі України може значно опуститися, вірусолог сказала:

"Немає прив’язки до віку, є прив’язка до фізичного стану конкретної особи. Хтось у 33 роки може мати таку патологію, яка стане причиною тяжкого стану чи смерті. Вірус перебігає важче в людей старшого віку сам тому, що в них є накопичені хронічні захворювання. Чому грип навпаки більше вражає молодших? Наприклад, грип свиней 2009 року викликав тяжкі клінічні стани у маленьких дітей, тому що вони не мали сформованого імунітету. Чим більше людина хворіє на грип, тим більше антитіл до нього має. Хоча такий постінфекційний імунітет – поганий. Краще мати поствакцинальний. Але маленькі діти не мали жодного імунітету і хворіли більше. Старші люди - навпаки. У випадку нового коронавірусу імунітету не має ніхто, ні старші, ні молодші. Тому, звісно, більш складно хворітимуть ті, хто має ускладнення".

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Повне інтерв'ю з Людмилою Водолажською читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186263
 
   
 Топ коментарі
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Нихт...********. Организм занят ростом мышц. Профф. спортсмены наиболее уязвимы.
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А молодь переважно ходить без масок. Ги-ги, га-га.
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Здоровых нет - есть недообследованные.

Это значит, что есле ктонить всётаки помер от вирусца и это пришлось признать - мы чтонить ещё найдём.
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Разумные слова. А то одни писали, что болеют только китайцы, потом только старики, потом только больные диабетом и бронхитами.
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Тут на Цезоре были статьи, что проблемы смертности Италии связаны с их "культурой", плохой медициной и обилием стариков. Теперь с ними сравнялась уже Испания, а США превысили. Теперь пишут, что в США умерли из-за ожирения. Оно так и есть, но сколько у нас людей с лишним весом?
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Боевой вирус...искусственно созданный китайскими комми и постоянно мутирующий. Биологическая война. Никаких аксиом и методов нет.
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Так никто и не говорил, что молодые не болеют. Дело в смертности от вируса. Просто чем старше человек, тем выше вероятность хронических заболеваний, а значит и смерти от него
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По статистике 80% умерших в Италии, счастливые обладатели как минимум 2х хронических заболеваний со средним возрастом 78 лет.
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Бухайте, курите, жрите всякое дерьмо в больших количествах и будет вам корона с вирусом У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 2633
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есть санитары леса, санитары океана, санитары еще весть знает чего... а человек вдруг решил, что на него санитаров на планете не найдется...
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больше информации от вирусологов и инфекционистов!!! ежедневно!
их рекомендации и советы...их опровержение слухов и откровенной брехни, сеющей панику или наоборот пофигизм... и правда... только правда, чтоб мы знали на что надеяться!!!!
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факт - і старики бувають здоровенькі і молоді - гниленькі У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 2299
https://geekrunner.org/common/baster-martin-begun-dolgozhitel

У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 1935

У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 6602
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Наконец то здравая и логическая инфрормация. Не болеет тот у кого имунитет есть. А так на карантине можно до зубожиння просидеть.
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