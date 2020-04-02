 У вірусу немає прив'язки до віку, є прив'язка до фізичного стану конкретної людини, - вірусолог Водолажська

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла вірусолог Людмила Водолажська.

"Немає вікової специфіки. Вірус у тяжкій формі вражає тих, хто ще чимось хворіє. З точки зору вірусології коронавіруси є доволі банальними і не страшними. Респіраторних вірусів у природі існує дуже багато. Вони легко розповсюджуються аерозольним шляхом, розмножуються в організмі 2-7 днів, і потім покидають організм хазяїна. Такі віруси не можна називати смертельними. Однак небезпека виникає тоді, коли у "хазяїна" є ще якась патологія і спрацьовує на ускладнення, або тоді, коли власна імунна система влаштовує в легенях "армагедон", який лікарі називають гострий респіраторний дистрес-синдром", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві виявили 29 нових випадків COVID-19, 1 людина померла, 12 видужали, - Кличко

На питання чи означає в такому випадку, що вік ризику, який називають для західних країн, в 70-80 років у разі України може значно опуститися, вірусолог сказала:

"Немає прив’язки до віку, є прив’язка до фізичного стану конкретної особи. Хтось у 33 роки може мати таку патологію, яка стане причиною тяжкого стану чи смерті. Вірус перебігає важче в людей старшого віку сам тому, що в них є накопичені хронічні захворювання. Чому грип навпаки більше вражає молодших? Наприклад, грип свиней 2009 року викликав тяжкі клінічні стани у маленьких дітей, тому що вони не мали сформованого імунітету. Чим більше людина хворіє на грип, тим більше антитіл до нього має. Хоча такий постінфекційний імунітет – поганий. Краще мати поствакцинальний. Але маленькі діти не мали жодного імунітету і хворіли більше. Старші люди - навпаки. У випадку нового коронавірусу імунітету не має ніхто, ні старші, ні молодші. Тому, звісно, більш складно хворітимуть ті, хто має ускладнення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ: Маски не захищають, але значно знижують ризик інфікування інших. ВIДЕО

Повне інтерв'ю з Людмилою Водолажською читайте тут.