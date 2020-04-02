 Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

Як повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, уряд вніс відповідні зміни до постанови №211, передає Цензор.НЕТ.
Крім зазначеного, під час карантину тепер дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів і с/г техніки, а також продаж молодняка домашньої птиці.
Уряд також рекомендував бізнесу допускати не більше одного відвідувача на 10 кв. м торгового залу з урахуванням 1,5-м дистанції між людьми.
"Вжиті заходи пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів", - цитує пресслужба міністра економіки Ігоря Петрашка.
неужто бубочка поиздержался и хочет свой % с лохоторонов?
или Ленка в Швейцарии гуляет на широкую ногу?
Что бы выкачать из населения все деньги...
А что...один автомат на 10 квадратных метров....аваков обеспечит и проследит...
Семья Тимошенко зарабатывает на сети ломбардов через ...:
Ломбарди: родинний бізнес Дмитра Разумкова - YouTube
Итак, крупнейшая сеть "Ломбард Капитал" принадлежит двум непубличным бизнесменам из Запорожской области. В частности по 48% "Ломбард Капитал" принадлежит Петру Климчуку и Ивану Попову. Еще 4% - его сыну Дмитрию Попову. Компания имеет отношение к сети ювелирных магазинов "Золотой век". Участие в продвижении торговой марки " Золотой век ", владельцы которой, всячески пытаются заигрывать с финансово-промышленной группой "Приват" Игоря Коломойского, охотно аннонсируя совместные акции по реализации ювелирных изделий в кредит от "Приватбанка", принимают активнейшее участие Елена Кравец и Владимир Зеленский. Вот так в два шага вышли на бубочку. Сделали вместе, блд...
tZE inform
@tZEinform
·11 минКабмин спас бизнес главы ВР Разумкова "Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина" Зелень у зелени зелень не заберет ..
Да и казино....