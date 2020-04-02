 Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

Як повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, уряд вніс відповідні зміни до постанови №211, передає Цензор.НЕТ.

Крім зазначеного, під час карантину тепер дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів і с/г техніки, а також продаж молодняка домашньої птиці.

Уряд також рекомендував бізнесу допускати не більше одного відвідувача на 10 кв. м торгового залу з урахуванням 1,5-м дистанції між людьми.

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"Вжиті заходи пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів", - цитує пресслужба міністра економіки Ігоря Петрашка.