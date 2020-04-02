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 Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі

Ізраїль переобладнав технологічну лінію з виробництва ракет для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

У Міноборони країни заявили, що 30 апаратів вже передано міністерству охорони здоров'я.

Міністр оборони Нафталі Беннет сказав, що в боротьбі з коронавірусом Ізраїль має розвивати незалежний потенціал у всіх сферах. "Ми не можемо залишатися залежними від поставок з інших країн", - наголосив Беннет.

За його словами, на тлі браку апаратів ШВЛ у країні і по всьому світу ізраїльське військове відомство запустило виробничу лінію спільно з компанією Inovytec, що займається розробкою засобів інтенсивної терапії, і аерокосмічним держконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Згідно з інформацією на сайті Inovytec, йдеться про портативний прилад розміром з автомобільний радіоприймач, який може застосовуватися для вентиляції легень як у дітей, так і в дорослих.

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В Ізраїлі, за даними центру Джона Гопкінса, вірусом нового типу SARS-CoV-2 інфіковано 6211 осіб, 30 померли, 89 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186257
 
   
 Топ коментарі
 
О це добре! Враховуючи, що в нас Україною правлять жиди, то ми скоро безкоштовно отримаєми 20 млн таких апаратів. Чи ні??!
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Вот интересно ,подобное у нас кто быстрее сделает Мастерская общества слепых или УкрОборонпром ?
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А у нас клоун Мустафа бегал Бурвестнику, потом говорит - запустить производство ИВЛ мы не можем, потому что там все оборудование ухайдокано еще при бабе юле, поэтому мы решили продать конструкторскую документацию, пока еще есть что продать
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О це добре! Враховуючи, що в нас Україною правлять жиди, то ми скоро безкоштовно отримаєми 20 млн таких апаратів. Чи ні??!
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Ага, пока одни что то делают, другие как всегда мечтают о "безкоштовно" и попрошайничают. Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 5740
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Кацапе, тут бояри не наливають. ПНАХ!
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Не скули, попрошайка. Сегодня ИВЛ не делают в мире только ленивые, тупые и Безрукие. Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 3922
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Не зрозумів, козлорилий? Ну тоді так - пішов *****!
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Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 3303 Шары не будет, можешь не скулить. Придётся работать.
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І взагалі, гумор в тебе якийсь чорний...
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Аппарат уже в руках у клоуна. Инструкцию забыли приложить, дебилы изучают.
Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 6434
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Пісдя того як рід керівницьтвом агента московії БХ ви вирізали і евреїв, і поляків, і 20% сутто українського населення і віддали власну країну московї на переясловсбкому псевдореферендумі, ви скоріше за все нічого ще довго не отримаете. То краще робить свої ІВЛ. Якщо руки не з одного місця.
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Вот интересно ,подобное у нас кто быстрее сделает Мастерская общества слепых или УкрОборонпром ?
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Вот же ж евреи дураки, коронавирус придуманный!
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В Израиле, по данным центра Джона Хопкинса, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 6211 человек, 30 скончались, 89 - выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186257
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странновато.... чет многовато в больницах, при такой медицине как у них. да ладно, статистика это такое.... кто что напишет - то и в новостях выдают
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А Бубочка самолёты в Китай гоняет - покупает НАХ никому не нужные устаревшие тесты и масочки.
В то время, когда сама Украина может производить и респираторы, и тесты, и аппараты ИВЛ...
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Ну так літака ж не пошлеш, відосік не знімеш... Питається, ну і нах воно йому потрібно, щоб без відосіка?
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почему здесь не зарабатывают на масках\аппаратах\...? не умеют или никто у украинцев не купит?
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Блин, завидую белой завистью, есть же государства и правительства, которые вызывают уважение.
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