 Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі

Про це повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

У Міноборони країни заявили, що 30 апаратів вже передано міністерству охорони здоров'я.

Міністр оборони Нафталі Беннет сказав, що в боротьбі з коронавірусом Ізраїль має розвивати незалежний потенціал у всіх сферах. "Ми не можемо залишатися залежними від поставок з інших країн", - наголосив Беннет.

За його словами, на тлі браку апаратів ШВЛ у країні і по всьому світу ізраїльське військове відомство запустило виробничу лінію спільно з компанією Inovytec, що займається розробкою засобів інтенсивної терапії, і аерокосмічним держконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Згідно з інформацією на сайті Inovytec, йдеться про портативний прилад розміром з автомобільний радіоприймач, який може застосовуватися для вентиляції легень як у дітей, так і в дорослих.

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В Ізраїлі, за даними центру Джона Гопкінса, вірусом нового типу SARS-CoV-2 інфіковано 6211 осіб, 30 померли, 89 - одужали.