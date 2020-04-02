 5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині, загалом в області - 111

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 111 випадків COVID-19 станом на 11:00 2 квітня. 17 випадків залишаються під підозрою", - йдеться в повідомленні.
Так, повідомляється про 5 нових підтверджених випадків COVID-19 у Тернопільській області станом на 11:00 2 квітня. Загалом в області 111 хворих.
Ще і нова партія з Європи прибула.
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
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Главбубочка обманул медиков и .... тыдыщь лишил работников скорой помощи надбавок .... Лол, вот они ж то первые, вообще с этим говном сталкиваются!