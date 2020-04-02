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 5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині, загалом в області - 111

У Тернопільській області підтвердили 5 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 111 випадків COVID-19 станом на 11:00 2 квітня. 17 випадків залишаються під підозрою", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється про 5 нових підтверджених випадків COVID-19 у Тернопільській області станом на 11:00 2 квітня. Загалом в області 111 хворих.

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5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині, загалом в області - 111 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186255
 
 
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В інших областях не всіх порахували, бо тестів не вистачає.
Ще і нова партія з Європи прибула.
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Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·41 хв

Главбубочка обманул медиков и .... тыдыщь лишил работников скорой помощи надбавок .... Лол, вот они ж то первые, вообще с этим говном сталкиваются!
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В орде резко изменилось ставлення до короновируссу ,когда начали поступать доклады военных вирусологов из северных районов Италии.Люди начали умирать очень быстро. .Скорость поражения лёгких такая же ,как у лёгочной чумы.Истинное количество мёртвых Италия начала скрывать.Умирают далеко не только пожилые.
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