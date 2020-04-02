 Пошкодження структури водопостачання та відсутність питної води на Донбасі під час пандемії COVID-19 можуть призвести до катастрофи, - Червоний Хрест в Україні

"По-перше, ми нагадуємо сторонам конфлікту, щоб вони помітили, що ця пандемія збіглася з військовими діями. Наприклад, особливо побоюємося того, що може бути пошкоджено структуру водопостачання, адже в такому випадку важко буде дотримуватися правил гігієни - ті прості правила, що дозволяють запобігти захворюванню на коронавірус або його поширення. Адже якщо не буде питної води, це справді може призвести до катастрофи, тому що навіть будь-яке маленьке пошкодження трубопроводу або фільтрувальних, насосних станцій може призвести до того, що не буде води, і надалі наслідки можуть бути вже непередбачуваними", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами Власенка, два тижні тому МКЧХ в Україні почав активно роздавати людям допомогу, пов'язану з тим, що так чи інакше може сприяти боротьбі з поширенням коронавірусу.
Зокрема, в Державну службу з надзвичайних ситуацій у Донецькій області доставили 4 тис. літрів гідрохлориду натрію і 28 обприскувачів для дезінфекції. Також було доставлено обладнання та матеріали для лікарень: дезінфекційні матеріали, намети, конвеєр для пацієнтів, костюми захисту у великій кількості.
"Для жителів ми завжди роздавали продукти харчування та гігієнічні набори. Минулого тижня ми їх роздали 6 тис. осіб, які живуть на непідконтрольній уряду України території, і для 2 тис. осіб на підконтрольній території. І наприкінці цього тижня ще 3 тис. наборів будуть доставлені на територію Донбасу, підконтрольну уряду України", - додав прес-секретар.
Крім того, МКЧХ в Україні надав майже 7.5 тис. гігієнічних наборів до слідчих ізоляторів, які розміщені на підконтрольній уряду території.
Власенко додав, що організація веде інформаційну роботу з населенням про те, як запобігти зараженню коронавірусом. Працівники МКЧХ в Україні роздали 12 тис. додаткових миючих засобів (як правило, це мило), а також інформаційні постери.
Водночас він звернув увагу на важливість того, щоб в тих медичних закладах на Донбасі, незважаючи на можливий приплив інфікованих коронавірусом людей, продовжували надавати допомогу людям, які мають хронічні захворювання.
"Ми надаємо ліки та медичні матеріали для того, щоб ця допомога могла тривати", - пояснив він.
рузьюговном пахнет
Учимся писать правильно.