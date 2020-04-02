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 Політика України, Здоров'я
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 Пошкодження структури водопостачання та відсутність питної води на Донбасі під час пандемії COVID-19 можуть призвести до катастрофи, - Червоний Хрест в Україні

Міжнародний комітет Червоного хреста в Україні застерігає, що пошкодження інфраструктури водопостачання та відсутність питної води на Донбасі під час пандемії коронавірусу Covid-19 може призвести до катастрофи, повідомив прес-секретар делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

"По-перше, ми нагадуємо сторонам конфлікту, щоб вони помітили, що ця пандемія збіглася з військовими діями. Наприклад, особливо побоюємося того, що може бути пошкоджено структуру водопостачання, адже в такому випадку важко буде дотримуватися правил гігієни - ті прості правила, що дозволяють запобігти захворюванню на коронавірус або його поширення. Адже якщо не буде питної води, це справді може призвести до катастрофи, тому що навіть будь-яке маленьке пошкодження трубопроводу або фільтрувальних, насосних станцій може призвести до того, що не буде води, і надалі наслідки можуть бути вже непередбачуваними", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Власенка, два тижні тому МКЧХ в Україні почав активно роздавати людям допомогу, пов'язану з тим, що так чи інакше може сприяти боротьбі з поширенням коронавірусу.

Зокрема, в Державну службу з надзвичайних ситуацій у Донецькій області доставили 4 тис. літрів гідрохлориду натрію і 28 обприскувачів для дезінфекції. Також було доставлено обладнання та матеріали для лікарень: дезінфекційні матеріали, намети, конвеєр для пацієнтів, костюми захисту у великій кількості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест передав Україні гуманітарний вантаж для допомоги в боротьбі з COVID-19 на Донбасі

"Для жителів ми завжди роздавали продукти харчування та гігієнічні набори. Минулого тижня ми їх роздали 6 тис. осіб, які живуть на непідконтрольній уряду України території, і для 2 тис. осіб на підконтрольній території. І наприкінці цього тижня ще 3 тис. наборів будуть доставлені на територію Донбасу, підконтрольну уряду України", - додав прес-секретар.

Крім того, МКЧХ в Україні надав майже 7.5 тис. гігієнічних наборів до слідчих ізоляторів, які розміщені на підконтрольній уряду території.

Власенко додав, що організація веде інформаційну роботу з населенням про те, як запобігти зараженню коронавірусом. Працівники МКЧХ в Україні роздали 12 тис. додаткових миючих засобів (як правило, це мило), а також інформаційні постери.

Водночас він звернув увагу на важливість того, щоб в тих медичних закладах на Донбасі, незважаючи на можливий приплив інфікованих коронавірусом людей, продовжували надавати допомогу людям, які мають хронічні захворювання.

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"Ми надаємо ліки та медичні матеріали для того, щоб ця допомога могла тривати", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186254
 
 
 Топ коментарі
 
Это проблемы оккупанта. Пусть за это отвечает российский фашист!
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Танки в шахтах есть ,а воды нету? Не верю Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине - Цензор.НЕТ 1754
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они мечтают про парашу а мы должны их водой снабжать из своего кармана
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Это проблемы оккупанта. Пусть за это отвечает российский фашист!
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Красный крест не хочет оплатить поставку воды сепарам ??? Почему мі Украинці оплачиваем оккупантам поставки воды ??? Наша идиотская власть стыдливо умалчивает а ведь єто миллионы с нашего кармана
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лярди. На кінець 2019 року було більше трьох лярдів боргів водоканалу тільки за електрику
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Танки в шахтах есть ,а воды нету? Не верю
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И хрен на них, там рузьге мир ***** там рузьюговном пахнет Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине - Цензор.НЕТ 9279
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они мечтают про парашу а мы должны их водой снабжать из своего кармана
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Сомневаюсь что кто то озабочен в стране , как покушали и как покакали в Лугандоне Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине - Цензор.НЕТ 664
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НАЙКРАЩІЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ З ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ, ТО Є СМЕРТЬ ОКУПАНТА І ЙОГО СРАКОЛИЗІВ.
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Ну так пусть предъявляют претензии к Путлеру, Украина тут причем, она лишь жертва агрессора.
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То есть раздолбанный Донбасс,миллионы беженцев,14 тысяч погибших - это не катастрофа?
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а відпустіть наших воїнів захоплених терористами та москалями
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То нехай піднімають повстання проти окупантів та починають боротися за свободу свою та Україну проти загарбників, а не сидять з підігнутими хвостами і славят рюсскій мір і отримують пенсії і з рассеї і з ненависної України рюсскагаванящіе.
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Ти мене надихнув на придумання нового слова - РУССКАГАВАРЯШКІ
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А що по цьому кейсу каже Женевська конвенція? До того ж я не вірю в арійське походження таких націй як донбасяу і лугадоу.
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Покажите этим очередным озабоченным, пережовывающим за Домбас, этот документ Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны - там все на этот счет расписано.
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Хорошенькое дело! Рашисты с сепарами умышленно уничтожают инфраструктуру на оккупированных территориях, а претензии КК и других организаций почему-то к Украине!
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"сторони канфлікту" - то, таки, той красний крєст со штаб-кватірой в мацквє
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Навіть якщо прийняти таку трактовку, то з нашої сторони конфлікту з водою все норм, а з тієї сторони треба або штани вдягнути або хрестик зняти.
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Веселуха будет в крыму с вирусом и водой, т.е. её отсутствием. Что-то в Датском королевстве не так... просят санкции отменить, самолёты шлют пиндосам, воду просят дать.... слабеет что ли могучая вертикаль со скрепами? Что ж это так падать низко?
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В нас війна йде з рогатими 6 років, а він той хрест каже що тільки усе почалось??? дуст та діхлофосу їм, чи то паленкі, нехай нюхають сепари та п'ють!!!!
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