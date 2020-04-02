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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві виявили 29 нових випадків COVID-19, 1 людина померла, 12 видужали, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 29 нових випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом коронавірус - 161 особа. І, на жаль, один випадок летальний", - зазначив Кличко.

Із 29 нових випадків коронавірусу в столиці - 19 чоловіків віком від 22 до 70 років (70-літній чоловік помер), а також 10 жінок від 36 до 62 років.

"Госпіталізовано 18 пацієнтів. З них четверо в клінічну лікарню №5, дев'ятеро - в лікарню №7, ще троє - в Олександрівську лікарню, а двоє - у лікарню №3. 11 хворих киян лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів", - додав він.

За словами Кличка, 12 пацієнтів, що хворіли на коронавірус, виписали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послабимо карантинні заходи в Києві, коли побачимо, що коронавірус не поширюється, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186253
 
 
 Топ коментарі
 
а шо там з "евакуантами", яких благорода бубочка понавезла з країн, що охоплені епідемією?
Як там хєращєнка, контролює за допомогою смартфону тих, хто повинен сидіти на самоізоляції?
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вони понаєхалі завдяки Зелі.
я тобі Таня вже говорила, що так буде.
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Т.е. смертность в пределах нормы.
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а шо там з "евакуантами", яких благорода бубочка понавезла з країн, що охоплені епідемією?
Як там хєращєнка, контролює за допомогою смартфону тих, хто повинен сидіти на самоізоляції?
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Хватит уже, наверное, трындеть. Просто будь человеком и заткнись. Весь мир находится в состоянии шока и пандемии.
Самоизоляция сейчас единственная реальная возможность не заболеть и не заразиться от понаехавших.
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вони понаєхалі завдяки Зелі.
я тобі Таня вже говорила, що так буде.
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Сколько можно воду в ступе толочь? Нельзя было оставить людей заграницей, да, эти люди поступили безответственно, но случилось так, как случилось, проверить сто тысяч человек или разместить их на принудительную изоляцию нам не по карману. Поэтому было принято решение позволить людям вернуться, но при этом быть на самоизоляции две недели.
Вы думаете, только мы такие умные и понимаем, что нужно было всех этих людей отделить, проверить ПЦР тестами, выдержать месяц и лишь потом впустить в страну? А внутри этого лагеря условного не было здоровых людей? То есть их заведомо заражали бы?
Тут все очень сложно.
Я со многим не согласна. Но говорить об этом уже поздно. Нужно в текущий момент уже серьезно отнестись к карантину- я думаю, этим простым действием каждый из нас поможет стране спастись от пандемии.
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МОЖНА !
Тепер уяви скільки померло невинних людей в Україні !
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Не всех ботов кацапов сбу переловила к сожалению
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ну, по-перше, я Вас не ображав.
А якщо відверто, то Ваша любов до ссанича перейшла усі межі розумного і Ви не хочете бачити очевидного. От чому держава Ізраїль зразу заявила про відмову в евакуації громадян, що залишилися за кордоном, а наші місцеві євреї зробили навпаки? І ще порада: прочитайте (є навіть на цензорі), що сказав сьогодні з приводу евакуації голова ДСНС Дейнега. Може він для Вас авторитет?
Не можна було вести цих туристів, бо вони зараз вештаються містами України, саме вони є джерелом зарази. І щодо самоізоляції, то вам харчи на дом хто привозить, мама Рімма? Ви ж там десь сусіди..
Нажаль, все усім зрозуміло, що нами правлять ідіоти, яких обрали барани.
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Вы позволяете себе уничижительно относится к президенту Украины . Пытаетесь раскачивать ситуацию в стране. Надеюсь, вы хоть дома?
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я відношусь до особи, яка виконує обов'язки президента так, як віна того заслуговує.
Це по-перше.
По-друге, він казав, що якщо не буде справлятися, то піде. І що? Він показав свою спроможність? Чи він пішов? Ланцюг скандалів, нерозуміння своїх задач, корупційні дії найближчого оточення, нехтування питаннями державної безпеки.
І ще, нагадую Вам статю 5 Конституції. Так що як громаддянин я теж є носієм влади в Україні. А він - найнятий менеджер, а не цар, і я маю повне право висловлювати свою думку.
По-третє, януковощ теж лякав тих, хто був незадоволений його правлінням. І де він?
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Никто у вас ваши права не отнимает, просто ваша критика очень похода на такую же с рашасми.в адрес и Украины и президента Украины .
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незгоден.
свинособаки неодноразово хвалили його за обміни, при яких було видано терористів та беркутів, за відведення та інші незрозумілі вчинки керівника держави, що знаходиться у стані війни.
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Ну, да!
Тишь и благодать.
Суровые николаевцы...
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але потрапляти в "норму" ніхто не хоче.
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Може хоча б тепер нам дійде, що таке власна держава і як її потрібно розбудовувати та оберігати. Може хоча б зараз нам дійде, що все має свій причино - наслідковий зв'язок. Що наш дім це не тільки те що за парканом, а вся держава. І що ми грабуючи її і один одного, заради швидкої наживи, ведемо її і самі йдемо до прірви. І це вже не одноразово відбувалося в нашій сумній історії. Та надій в мене особисто мало на здоровий глузд наших людей, бо як видно, навіть війна та втрата територій і загибель людей нічого не вчить нас зараз, не кажучи вже про аналіз та висновки з минулих історичних помилок. Люди одумайтесь! Час змінюватися. Визнати всі свої помилки і намагатися змінитися на краще. І перестати співати і мріяти, що ви «запануєте» у своїй сторонці. Над ким? Над такими самими, як і ви. Це «панування» буде не довгим і закінчиться безславно. Інакше знову РУЇНА! Ви маєте зрозуміти, що жити за принципом день прожив і слава Богу це дуже деструктивне і руйнівне мислення і до хорошого воно ніколи не приводило. Ви маєте зрозуміти що жити по деструктивному способу чим гірше іншим тим краще мені, це дорога в прірву. Ви маєте зрозуміти що корупціонери, злодії - крадії це вороги держави №1. Ви маєте з ними безжалісно боротися інакше вони заберуть у вас все. Вони вбивають плани, надії, долі, життя тисяч та мільйонів, забирають майбутнє у наших дітей та онуків. Слабкі та дурні люди - слабка держава, слабка держава - дурні та слабкі люди. Це замкнуте коло з якого потрібно вибиратися. Та надій в мене на здоровий глузд наших людей мало….
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