 У Києві виявили 29 нових випадків COVID-19, 1 людина померла, 12 видужали, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"За минулу добу в Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом коронавірус - 161 особа. І, на жаль, один випадок летальний", - зазначив Кличко.
Із 29 нових випадків коронавірусу в столиці - 19 чоловіків віком від 22 до 70 років (70-літній чоловік помер), а також 10 жінок від 36 до 62 років.
"Госпіталізовано 18 пацієнтів. З них четверо в клінічну лікарню №5, дев'ятеро - в лікарню №7, ще троє - в Олександрівську лікарню, а двоє - у лікарню №3. 11 хворих киян лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів", - додав він.
За словами Кличка, 12 пацієнтів, що хворіли на коронавірус, виписали.
Як там хєращєнка, контролює за допомогою смартфону тих, хто повинен сидіти на самоізоляції?
Самоизоляция сейчас единственная реальная возможность не заболеть и не заразиться от понаехавших.
я тобі Таня вже говорила, що так буде.
Вы думаете, только мы такие умные и понимаем, что нужно было всех этих людей отделить, проверить ПЦР тестами, выдержать месяц и лишь потом впустить в страну? А внутри этого лагеря условного не было здоровых людей? То есть их заведомо заражали бы?
Тут все очень сложно.
Я со многим не согласна. Но говорить об этом уже поздно. Нужно в текущий момент уже серьезно отнестись к карантину- я думаю, этим простым действием каждый из нас поможет стране спастись от пандемии.
Тепер уяви скільки померло невинних людей в Україні !
А якщо відверто, то Ваша любов до ссанича перейшла усі межі розумного і Ви не хочете бачити очевидного. От чому держава Ізраїль зразу заявила про відмову в евакуації громадян, що залишилися за кордоном, а наші місцеві євреї зробили навпаки? І ще порада: прочитайте (є навіть на цензорі), що сказав сьогодні з приводу евакуації голова ДСНС Дейнега. Може він для Вас авторитет?
Не можна було вести цих туристів, бо вони зараз вештаються містами України, саме вони є джерелом зарази. І щодо самоізоляції, то вам харчи на дом хто привозить, мама Рімма? Ви ж там десь сусіди..
Нажаль, все усім зрозуміло, що нами правлять ідіоти, яких обрали барани.
Це по-перше.
По-друге, він казав, що якщо не буде справлятися, то піде. І що? Він показав свою спроможність? Чи він пішов? Ланцюг скандалів, нерозуміння своїх задач, корупційні дії найближчого оточення, нехтування питаннями державної безпеки.
І ще, нагадую Вам статю 5 Конституції. Так що як громаддянин я теж є носієм влади в Україні. А він - найнятий менеджер, а не цар, і я маю повне право висловлювати свою думку.
По-третє, януковощ теж лякав тих, хто був незадоволений його правлінням. І де він?
свинособаки неодноразово хвалили його за обміни, при яких було видано терористів та беркутів, за відведення та інші незрозумілі вчинки керівника держави, що знаходиться у стані війни.
Тишь и благодать.
Суровые николаевцы...