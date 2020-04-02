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 Суспільство
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Все про:Інститут Горшеніна (2) Коломойський (825) суд (6028) Гонтарева (463)

 Коломойський виграв справу "про захист честі" проти Гонтаревої

Олігарх Ігор Коломойський виграв суд у ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в справі про захист його честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення, яке є в розпорядженні УНІАН, винесено суддею Іриною Макаренко.

"Позов Коломойського Ігоря Валерійовича до Гонтаревої Валерії Олексіївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" про захист честі, гідності та ділової репутації - задовольнити в повному обсязі", - йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва за 30 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження про підпал машини невістки Гонтаревої передано поліції Київської області, - Офіс Генпрокурора

"Визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Коломойського Ігоря Валерійовича інформацію, поширену 18 вересня 2019 р. на веб-сайті lb.ua за адресою в мережі Інтернет https://lb.ua/news/2019/09/18/437580_valeriya_gontareva_vsya_brigada.html в інтерв'ю Гонтаревої Валерії Олексіївни під заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)", - ухвалив суд.

Також суд вирішив стягнути з Інституту Горшеніна і Гонтаревої в рівних частках на користь Коломойського судовий збір в розмірі 2305,20 грн.

Нагадаємо, ексголова Нацбанку восени 2018 року покинула Україну і перебуває в Лондоні. В ніч на 17 вересня будинок Гонтаревої під Києвом підпалили. Ексглава НБУ пов'язала це з ще двома інцидентами, які відбулися раніше: ДТП, в якій її збила машина і підпалом автомобіля її невістки в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186251
 
 
 Топ коментарі
 
ви віднайшли в Бені честь і гідність ?
Ха ! Ха !
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Так суди тепер Беніни....як і вся країна.
Звісно, він виграв....ще на виборах Зю.
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.....говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева

посмотрим как Беня покрутится на Лондонском суде Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5126
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Огнетушитель ей подари, Беня
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забор ей покрасит на больше грошей нема бо зубожив при пете
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Ниасилил. Странный суд - Беня его выиграл и теперь должен красить забор? Гы.
Мы говорим Лера, а подразумеваем петя. Когда уже пороха засадят то? Сколько еще гадости он будет делать Украине?
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После создания коалиции Свыня Народу? Вы смеетесь? Кто ж его посадит?
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смысл этого сообщения в том, что Шевченковскому суду таки удалось отыскать

честь, достоинство и деловую репутацию (!!!!) у олигарха Коломойского !!!! . Коломойський виграв справу "про захист честі" проти Гонтаревої - Цензор.НЕТ 3206
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У Лондоні задрижали кам'яні будинки. То сміхом вибухнули всі, хто близько знайомий з "честю і діловою репутацією" однієї бородаьої бабці з України.
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ви віднайшли в Бені честь і гідність ?
Ха ! Ха !
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дааа, беня и честь понятия не совместимые
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.....говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева

посмотрим как Беня покрутится на Лондонском суде
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лондонский просто так не купишь )))))

безо всяких просто так Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5555
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Так їх же забрав собі Петя радом з банком. Ги.
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У пети этого добра навалом.На 5 лет лапши хватило.Да и сейчас не в избытке.
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Ну самый справедливый украинский суд таки нашел. )
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Имею вам сказать шо таки очень скоро и даже быстрее чем от таки на то расчитывает, суд штата Делавер шо у Соединёных Штатах оф таки Америки, сделает ему подарок, и не на минуточку.
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А на его подельника ещё не выписали ордер? Ну, на того, что получил из ПриватБанка 41 000 000 долларов США незаконно выведеных для этого в кипрский офшор на счета ТОВ "Квартал 95".
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Пока только Беня и Ко, Баканов, Дубинский и сотрудники Г+Г. Зеля и его жена проходят, как хозяева фирмы, через которую шли средства. Но подпись там стоит Баканова. Статус Зели сейчас полностью зависит от показаний Бени, чем он его за крашенки и крепко держит.
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ПІРОВА ПЕРЕМОГА РЕЙДЕРА

Американська Феміда надіслала повістки олігарху Ігореві Коломойському та нардепу Олександру Дубінському. Про таке у власному Facebook повідомив ексочільник Закарпаття Геннадій Москаль.
"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - зауважив Москаль.
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Порош-ковый
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Так суди тепер Беніни....як і вся країна.
Звісно, він виграв....ще на виборах Зю.
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Не бреши! Суди переатестовані й реформовані Петром Олексійовичем! Вони є взірцем непідкупності!!! Чи Петро Олексійович збрехав?

"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
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недореформовані.
так як і сбу.
неможливо змінити всіх людей, які 20 років робили собі кар'єру в злочинному стилі.
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То виходить, що минулого року Петро Олексійович отримав те, що заслугував.
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"НАЧИНАЕТСЯ перезагрузка"!
Но, у тебя, зе-тыпил, проблемы с пониманием русского языка?
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Що, петюнчику, пʼяти років не вистачило?)))
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НЕТ! Не хватило.
Пять лет только в институте надо учить новых юристов, а судьями они смогут стать не раньше, чем через 10 лет.
Или ты, зе-тыпил, как в депутаты, предлагаешь туда набрать фотографов-аниматоров?
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Та я вас умоляю, посмотрите на это таки бородатое рыло и скажите мини от там хоть на минуточку честь появлялась?
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Вот из-за таких судов и приняли антиколомойский закон
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А как так получилось,что "вся страна бенина",а Рада приняла антиколомойский закон?
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У нас феодализм. На нижнем уровне заправляют феодалы, а сверху царь. Если дело интересует царя, то решение примут как он скажет, а если не интересно, то рулят феодалы. И первый из них - Беня.
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"Дырку он от бублика получит, у меня все сгорело!"
Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5765
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Виграти в суді України для Бєні- це прискорити собі рішення у Лондоні... Перемога пірова ... От тільки коронку подолають ...
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Лерка брехло, я всегда был в этом уверен
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Тобто чоловік вивів(вкрав) з банку мільярди доларів грошей клієнтів, де-факто обвалив гривню.
Гонтарева забрала цей банк без грошей, по суті столи і крісла в арендованих офісах, і залила туди купу грошей, чисто щоб не постраждали більше третини мешканців України, які мали рахунки в банку.

Результат Ленка - брехло, а Беня не винуватий. Ну -ну.
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Хочу посмотреть на твои действия, когда ты узнаешь, что твою частную собственность завтра ночью барыга будет национализировать.
Наверное бумаги на стол выложишь и будешь ждать)))
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ти - дебіл! вклади і гроші на рахунках - це не приватна власність власника банку.
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Грубый политик дурачка играет. Деньги, стыренные Коломойским, не его частная собсственность.


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пока его банк не захотели отжать, никто оттуда ничего не выводил, банк работал как часы.
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Ну, якщо про це "говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева.", тоді ... Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7625 Цікаво було б, аби портновські судді іншу постанову винесли, а так ... Черговий, нікому не потрібний фуфел, для внутрішкього користування
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Выиграл в киевском суде? Это показатель? ХА - ХА!!!
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Не-не, беня. Суд в Украине не считается. А вот что считается, так это Делавэр и Лондон.
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Валерочка ,клянусь , я судье ни копейки не платил . Я ж не виноват шо она оказалась такой чессной . Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 922.
Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3141 ...
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мне кажется это именно Коломойский оправдывается.
или мне только кажется ? Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 6432
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а еще двое присутствующих с Бени смеются как его опускает Гонтарева Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3696

хорошее фото
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"Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)",

Как беня обесчестил гонтареву и ему за это ничего не было.
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она "магистр" прочитавший одну лекцию в "Лондонская Школа Экономоки"
ради развлечения студентов
что скажете ?
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скажу, что ты еще больший г..овнюк, чем сам Коломойский !
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Да здгаствует наш суд! самий чесний бєнін суд в мірє!
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Я бы удивился, если бы Коломойский проиграл суд в Украине.
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Коломойский -Герой Украины и ГАРАНТ ПРАВА
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его что, уже убили, что такие слова говоришь ?

рановато еще, вернется к власти Порох будешь такое визжать по подворотням Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4892
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А Беня вслед за любимым ВладимВладимировичем решил обнулиться,теперича он белее снега и очень багатый(целых дветриста грн) и очень честный(даже теперь справка есть).Тут сейчас под Ермаком стул зашатался,нужны ж честные прастые люди и новие лица,готовимся.
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ну я точно не прихильник гонтаревой, але честь та бородата бабуся єбєня - поняття несумісні
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Судятся два моральных урода,две ворюги,надо же биомассу чем то развлекать ! Этих обоих жуликов надо в одну камеру с конфискацией !
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Парадокс.Бєня виграє суди в Україні,але програє за кордоном.
Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 256
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Кто б сомневался, что карманные киевские суды примут решение в пользу экс-жидобандеровца! Поробовал бы он выиграть Суд Лондона, где его авторитет меньше нуля!
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честь коломойского, честь гонтаревой, что может быть абсурдней
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Єто всё понты для лохов. Два жида- один Днепровский, другой Сатановский--
разыгрывают комедию.
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Какие суди такая и честь... Страна не пуганных идиотов.
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Украинский портновский суд по иску Коломойского и всемирный закон тяготения отменит, если потребуется.
А что касается репутации Бени - то посмотрите, какая она у него в США и в других странах Европы, где его преследуют в уголовном порядке - какая уж тут, нафиг, репутация.
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а які слова в цьому вю Гонтарєвої є неправдою? В ухвалі суду це має бути прямо зазначено.

Тобто, іншими словами, це лише суд першої інстанції... Ще буде суд апеляційний, потім касаційний... Але головне слово в цій історії скаже Лондонський суд.
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