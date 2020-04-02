 Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цього Китаю вдавалося стримувати поширення хвороби.

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. До цього Китаю вдавалося стримувати коронавірусну хворобу. Сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1,6 тис. випадків на добу. З них 7 - уже мали летальний наслідок", - повідомив Ляшко.

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Нагадаємо, 30 березня в Китаї не було зафіксовано жодного нового випадку смерті від коронавірусу або випадків захворювання на COVID-19. При цьому наступного дня, 31 березня, в країні вже було виявлено 79 випадків зараження, а також 5 смертей від коронавірусу.