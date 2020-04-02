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 Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків

У Китаї за минулу добу офіційно підтвердили 1,6 тисячі нових випадків коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цього Китаю вдавалося стримувати поширення хвороби.

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. До цього Китаю вдавалося стримувати коронавірусну хворобу. Сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1,6 тис. випадків на добу. З них 7 - уже мали летальний наслідок", - повідомив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей постачали тисячі урн для померлих, - розвідка США

Нагадаємо, 30 березня в Китаї не було зафіксовано жодного нового випадку смерті від коронавірусу або випадків захворювання на COVID-19. При цьому наступного дня, 31 березня, в країні вже було виявлено 79 випадків зараження, а також 5 смертей від коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186249
 
 
 Топ коментарі
 
Весь успех Китая в борьбе с коронавирусом - по тихому утилизировать десятки тысяч погибших от коронавируса, а миру сказать, что погибло всего 3 тысячи человек.

Как видим, что и эта коммунистическая людоедская стратегия Китаю уже не помогает.
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Или попытка снова вести жёсткий карантин и списать задним числом "неучтенное" официально количество жертв о которых стало известно накануне.
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Опять начали жрать крыс и мышей? Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом - Цензор.НЕТ 1593
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Или попытка снова вести жёсткий карантин и списать задним числом "неучтенное" официально количество жертв о которых стало известно накануне.
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Хрен их знает. Закрытая авторитарная страна. Что они мутят вылезет чуть попозже Но ученые и разведки давно говорили, что с числом жертв там все нечисто.
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Ну они едят все, что движется. Их много и всех надо кормить.
Но проблема не столько в этом, сколько в их чистоплотности. Привычка харкать на землю, даже в людном месте и отсутствие привычки мыть руки.
Кроме того, в их культуре принято есть из общей тарелки, в которую они лезут палочками, только что побывашими у них во рту
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Видать свежак... Китай пытается манипулировать статистикой, но видать уже ящик Пандоры не закрыть...
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BBC, CNN, Bloomberg об этом ничего не знают. По крайней мере, на этот момент. Наверное, Си напрямую этому чуваку отчитывается
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Ляшко о Китае больше информирован, чем об Украине. Не в той стране родился.
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30 березня: Путін зник, Медведєв з'явився



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У Москві зламалася вертикаль влади, російська нафта впала до $16, Трамп наздогнав Байдена, а Орбан став угорським Палпатіном
1. Дуже дивні речі останні два дні кояться в Москві. Володимир Путін оголосив прийдешній тиждень вихідним, але не став вводити ні режим надзвичайної ситуації, ні надзвичайного стану. Після цього керівники Москви і Підмосков'я своїми указами придумали й оголосили в місті та околицях «режим самоізоляції», який не прописаний у жодному документі. Після цього поліція почала в гучномовці оголошувати, що «в Москві введено комендантську годину». У ніч на 30 березня у Фейсбуці раптом виступив Дмитро Медведєв (?!), який зараз обіймає заштатну посаду заступника голови Ради безпеки. Він закликав усіх росіян не виходити з дому і читати книги.
Вранці в Москві створили (собянінський) оперативний штаб з боротьби з епідемією, який самостійно спочатку продовжив на тиждень, а потім скоротив на нього ж дію цього дивного «режиму самоізоляції громадян», який у реальності більше схожий на гібридний режим надзвичайного стану і/або карантину. Дивина ситуації в тому, що за російськими законами, все мало бути так: Путін своїм указом оголошує режим НС, Рада Федерації його затверджує. Цей режим дав би правові підстави і для введення карантину, і для обмеження прав громадян на свободу пересування і для введення інших заходів з боротьби з епідемією (зокрема, й комендантську годину). Однак є невелика проблема: Володимир Путін не може оголосити надзвичайний стан, оскільки зник у невідомому напрямку. Він уже чотири доби не з'являється на людях. На момент написання цього огляду точно навіть не відомо, чи живий він.
2. У системі влади РФ явно стався якийсь сильний збій. Інакше складно пояснити те, що там опівночі відкопали стюардесу-Медведєва, а Собянін спочатку своїм указом винайшов новий правовий режим, про який раніше ніхто нічого не чув. Але ще підозрілішим мені здається фактична приватизація найбільшої нафтової компанії в РФ - «Роснефти». Протягом останніх кількох днів вона продала державі свою частку в безперспективних венесуельських нафтових проектах, отримавши від держави не гроші, а свої ж акції. Таким чином, держава Росія відмовилася від частки у власній нафтовій промисловості, посадивши собі на шию абсолютних дебілів, садистів і наркоторговців з Венесуели. Ну а «Роснефть» раптом опинилася у фактичній власності Ігоря Сєчина та інших корешів Путіна. Думаю, вони вже готуються продати всі свої акції, а потім втекти з грошима. Інших розумних пояснень того, що сталося, знайти складно.
3. Думки про неминучий крах системи і втечу за кордон зараз мають відвідувати багатьох російських начальників. Річ у тому, що ціна російської експортної нафти Urals сьогодні опустилася до 16 доларів за барель (такого не було з 1999 року) і продовжує знижуватися. Водночас бюджет РФ зводиться при ціні в 42 долари за барель. Але в умовах обвалу економіки через пандемію коронавірусу, навіть 42 було б недостатньо. Путін кудись пропав, а російська економіка дихає на ладан. Як тільки перестане вистачати грошей на армію і поліцію, нинішнім російським начальникам треба буде тікати. Інакше вони закінчать як Чаушеску або Каддафі.
4. Ну а в російські регіони тим часом впевненою ходою повертається середньовіччя. Влада Чечні обрала дуже екзотичний спосіб боротьби з епідемією коронавірусу. Поліцейські зупиняють на вулиці перехожих, які не носять масок, і б'ють їх поліпропіленовими трубами. Від цієї процедури не рятуються навіть ті, хто їздить за кермом власного автомобіля: поліцейські витягують нещасних водіїв назовні і гамселять кийками вже на свіжому повітрі. Та обставина, що в Чечні масок не продають (бо місцевий падишах нещодавно оголосив коронавірус вигадкою), від поліпропіленового покарання нікого не рятує.
5. З протилежного боку світу Росія демонструє своє зростання впливу в дещо інший спосіб. Сьогодні російські хакери перервали відеоконференцію Енн Ешфорд - кандидата в Конгрес від міста Омаха (Небраска, США). На самому початку її зустрічі з виборцями, яка проходила в інтернеті, росіяни зламали канал і замість зображення Ешфорд пустили порнографічний фільм. Команда кандидата в депутати одразу не зрозуміла, що глядачам, які цікавляться політикою, замість їхньої начальниці показують жінок зовсім іншої долі. Але, розібравшись, вони все-таки відключили трансляцію, зірвавши російську спецоперацію в Небрасці. До речі, я думаю, що в міру наближення дня виборів (3 листопада) таких інцидентів траплятиметься все більше (якщо, звичайно, до цього часу до Володимира Путіна не добереться шаман Олександр Габишев, який зібрався в дорогу на Москву «на конях»).
6. На тлі пандемії коронавірусу передвиборча боротьба за пост президента США могла б бути дуже гарячою і напруженою. Однак імовірний кандидат від демократів Джо Байден фактично самоусунувся від боротьби. 77-річний старенький безвилазно сидить у своєму будинку в штаті Делавер і зрідка дає звідти пресі все менш адекватні коментарі через відеозв'язок. Через це навіть такий бовдур як Дональд Трамп швидко набирає собі очки популярності. За останніми опитуваннями, Трамп майже наздогнав Байдена в загальнонаціональних опитуваннях громадської думки, хоча місяць тому відставав від нього на 11 пунктів. Я думаю, що Байдена, який згасає і втрачає розум прямо на очах, на виборах у листопаді чекає повний провал.
7. Оскільки Байден не виходить зі стану глибокого сну, замість нього Трампа атакують інші представники Демократичної партії. Наприклад, спікер Палати представників Ненсі Пелосі нещодавно (справедливо) оголосила президента абсолютно некомпетентним і сказала, що він нестиме персональну відповідальність за загибель від коронавірусу людей, які могли б жити, якби він був хоч трохи спритнішим. Трамп на це відповів, що Пелосі говорить «жахливі речі», оскільки вона «хвора». Президент навіть уточнив, що речниця нижньої палати Конгресу США гавкотіти «як хворе щеня». Думаю, якщо Трамп зможе переобратися в листопаді на другий термін, то він обов'язково відправить Пелосі на уранові копальні чи в якесь інше малоприємне місце. Йому для цього доведеться встановити у США диктатуру, але для Трампа це, думаю, великою проблемою не стане.
8. Прикладом для президента США може стати його хороший друг і колега по цеху - незмінний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Сьогодні він отримав від парламенту надзвичайні (фактично - диктаторські) повноваження для боротьби з епідемією коронавірусу. До того ж величезну владу Орбан отримав на необмежений період часу. Я просто не можу собі уявити обставин, за яких він добровільно відмовиться від безмежної влади, навіть якщо коронавірус буде повністю переможений. Власне, Трамп теж може дочекатися, поки у нього захворіє половина країни, оголосити режим НС і стати вже імператором Палпатіном. (Бойовий космічний флот він вже, до речі, створив).
9. Ну й остання новина на сьогодні. Північна Корея провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки залпового вогню. Таким чином Кім Чен Ин (до речі, ще один друг Дональда Трампа) дав зрозуміти, що готовий смальнути по американських військах на півдні Корейського півострова, якщо американці не почнуть поступово знімати з нього санкції. Я думаю, що Кіму треба лише дочекатися встановлення Трампом диктатури у США. Після цього він зможе вже нормально допомогти своєму північнокорейському товаришеві.
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он общался з саболевшим на коронавирус врачем. Мож самоизолировался.
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За своего плешивого боса ***** переживаешь?
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вакцина не буде ефективною, бо вірус постійно мутує, саме тому навіть одужавша людина має ризик повторного зараження вже трохи новим різновидом вірусу
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буде. потрібно виділити незмінний для вірусу елемент.
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поки це не вдається.
і все більше прихильників того, що ще на початку лютого стверджували фахівці з індійського науково-дослідного центру про цтучну природу вірусу. Тобто по факут людство зараз отримало бактеріологічну війну, але хто насправді нападник - невідомо.
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я ненавиджу лаптєстан, але є підозра, що це зробила кітайса. Ненавмисно. Але маємо такий ось результат.
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На яких дослідженнях грунтується ваша підозра?
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грунтується на місці первинного розповсюдження вірусу
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От свиного гриппа уже второе десятилетие вакцины нет -от птичьего тоже- сейчас обещают к 2023 году что-то придумать ))
Не в штамме дело - после вакцинации ответ организма на реальное заражение такой , что пратически все привитые умирают от цитокинового шторма - то есть шанс выжить выше у непривитого ....
Это как с испанкой - почти все умершие имели отменный иммунитет , а всякие дохлики и туберкулезники выжили .
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Є версія, що саме при Ковід запускається механізм цитокінового шторму.
Якось ми робимо щеплення від інших захворювань і все добре.
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"Свиним" грипом називається хвороба, що викликана вірусом типу A, найбільш розповсюдженим штамом якого є H1N1. Ви не знаєте про існування вакцини від цього штаму?
Про яку вакцинацію і цитокіновий шторм від неї щодо COV2 ви пишете, якщо вакцинації як такої ніколи не відбувалось і жодних досліджень з цього приводу не існує?
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Ну ситуация с Ковид19 показывает что в основном умирают люди уже имеющие другие хронические болезни. Тех кто не имел проблем со здоровьем меньшинство.
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До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко. Источник: https://censor.net.ua/n3186249\\\\\\\\\\

Я верю. Красножопым. Прямо как "100500" танков "тигр", ЗНЕЗАПНО напали на мирного Сралина, за 4 года когда они вообще появились..... Не верь коммунисту = это факт. Причем = независимо от "разлива" - то-ли китайский комми, то-ли рашкинский.
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Мировое сообщество должно наконец решиться - разбомбить этот Китай нафиг.
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Весь успех Китая в борьбе с коронавирусом - по тихому утилизировать десятки тысяч погибших от коронавируса, а миру сказать, что погибло всего 3 тысячи человек.

Как видим, что и эта коммунистическая людоедская стратегия Китаю уже не помогает.
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О ещё одна пичалька для местных поклонников ГУЛАГа, которые так млели от "жёстких, но абсолютно необходимых" китайских методов. А им так хотелось чувствовать себя не трусами и холопами, а мудрецами. Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом - Цензор.НЕТ 4232
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Этот вирус распыляют.
1.27 октября в Ухане закончились Военные игры,гдк были и США. Через месяц первые фиксации вируса. У США и Китая была торговая война.
2. Далее вирус одновременно появился в Италии и Иране. Иран,если помните за примерно месяц до этого наносил ракетные удары по базам США в Ираке. В Италии одна из самых больших военных баз США. Кроме того Иран не центр туризма и вирус не должен там был появиться во второй волне,а гораздо позже.
3.И далее смотрим на источники распространение в США ,если в Италии и Китае были вспышки привязанные к местам , то в США малые источники в каждом даже маленьком городке. Хотелось бы ошибаться.... Долго держал в себе эту инфу. Но ....
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кто распыляет? Штаты тоже вымирают. Просто корона мутирует и приспосабливается. Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом - Цензор.НЕТ 3667
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1. Кто сказал ,что комуто в штатах не выгоден кризис в Штатах?
2.Вирус не мутирует , читал статью недавно ,а такой же как и в Ухане
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от тебя смердит , чмошник невоспитанный
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вообще-то, чтобы завалить Трампа - лучше не придумаешь. Ну и половину человечества заодно. Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків - Цензор.НЕТ 2302
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заразить китай, чтобы потом вся мировая экономика (и штатовская в том числе) рухнула. гениальный план!
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тушкани штучно створили цей вірус, а потім, внаслідок природньої рукодупості, не втримали його в межах лабораторій. Усі ознаки вказують на те, що цей вірус цілком відрізняється від вже відомих людству як за терміном виживання на будь-яких поверхнях, наявністю скритого періоду так і тим, що одужавша людина ще до 8 діб може "роздавати" вірусню оточуючим.
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ну те,що саме цей вірус описаний в 2016 році,це вже факт
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Цього не знаю. Але читав, що ще в лютому дослідники індійського медичного центру заявили про штучну природу вірусу.
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Создали американцы. Но в Штатах данные исследования были признаны слишком опасными, и грант отозвали. Вот статья об этом. Engineered bat virus stirs debate over risky research Каким образом технология оказалась у китайцев неизвестно. Скорее всего купили. Ну а дальше известно...
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Ага,маски ещё всем продают,тесты.Кто их шьёт,они хоть руки моют?
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зачем? чем больше бледнолицых подохнет, тем лучше!
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Это подтверждение того что ослабление карантинных мер ( которые предпринял последние дни Китай) приводит к моментальной новой вспышке заражения. Как все время жить в карантине сложно представить ( это правда можно посмотреть в фантастических кинофильмах), но пока вот так. Строгие карантинные меры вынуждают вирус " уйти в подполье", а от туда он вновь устремляется в атаку, как только карантин ослабляют.
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Рано китайцы начали радоваться и демонстративно снимать с себя маски.
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Что и следовало ожидать.
Так не бывает, когда везде циркулирует вирус, Китай локализовал ОДНУ провинцию, а остальные - стерильно чистые.
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дивні дані ...1600 нових по Китаю, на моніторах ніде такого сплеску нема... Правда китайці заявляли що будуть в майбутньому вносити до статистики безсимптомних заражених... це не друга хвиля. дивні дані...
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І коли з цим вірусом буде покінчено. Просто дивно, що у 21 столітті всі технології дуже розвинені, а вакцину проти цієї зарази ще досі не розробили.
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Так и против свиного и птичьего гриппа тоже вакцины нет - вернее она есть , только от нее еще хуже - привитые умирают чаще чем непривитые , так что возможно вакцины не будет никогда ...
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Это очень хреново. И означает для нас, что самоизоляция и домоклав меч в виде короновирусной пневмонии будет ещё очень долго.
Как жить без работы не известно.
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В тайге собирательством, наконец, займешься.
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Только никто в мире, кроме Ляшко, об этом не знает. Где Ляшко взял эти цифры - ума не приложу))
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Таке враження що новий Ляшко на екрані замінив старого Ляшка..))
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От і всплила лише частинка правди... ВСІ адекватні говорили, що Китай БРЕШЕ! За ДОБУ з нуля до півтори тисячі??? Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків - Цензор.НЕТ 5033
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Ежу понятно что карантин не спасет) замедлить распространение может, но не спасти (или ввести карантин на год, как минимум)
Все равно останутся носители, которые при отмене карантина будут заражать других людей
Единственный выход поиск лекарств!
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4月1日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例35例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均为境外输入病例。
　　当日新增治愈出院病例170例，解除医学观察的密切接触者1898人，重症病例减少37例。
　　境外输入现有确诊病例701例（含重症病例18例），现有疑似病例152例。累计确诊病例841例，累计治愈出院病例140例，累计死亡病例0例。
　　截至4月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1863例（含重症病例429例），现有疑似病例153例。累计确诊病例81589例，累计治愈出院病例76408例，累计死亡病例3318例，累计追踪到密切接触者709570人，尚在医学观察的密切接触者20072人。
　　湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例145例（武汉145例），新增死亡病例6例（武汉6例），现有确诊病例1132例（武汉1128例），其中重症病例400例（武汉397例）。累计治愈出院病例63471例（武汉46320例），累计死亡病例3199例（武汉2559例），累计确诊病例67802例（武汉50007例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。
　　31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者55例,其中境外输入无症状感染者17例；当日转为确诊病例9例（境外输入转为确诊9例）；当日解除医学观察338例（境外输入解除医学观察12例）。尚在医学观察无症状感染者1075例（境外输入226例）。
　　累计收到港澳台地区通报确诊病例1135例：香港特别行政区765例（出院147例，死亡4例），澳门特别行政区41例（出院10例），台湾地区329例（出院45例，死亡5例）。

Можете перевести, если интересно. 35 новых случаев, все завезенные. Продолжают лечиться всего 1863 человека...
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Конечно поверили
1863 человека сейчас лечатся, а умерло всего 3 тысячи
И это все благодаря мудрому руководству коммунистической партии Китая!
Ура дорогие товарищи!
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Вопрос не в этом. Вопрос в том, где Ляшко взял цифру 1600 новых случаев
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пошло по все сайтам как дерьмо по трубам? где., Ъ, пруфы? облазил все статистические сайты по короне - нигде ниче подобного: 70 с чем за вчерашние полные сутки, 30 с чем то за сегодня. какие, нах, 1600?
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И это только желтомордые лгуны только подумали о покупке крупных партий кацапского болота,именуемого нефтью по дешевке
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Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків - Цензор.НЕТ 7440Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків - Цензор.НЕТ 2008Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків - Цензор.НЕТ 5540Меня гложет смутное подозрение, что Ляшко не ту колонку посмотрел. Или он не владеет китайским. Где первоисточник? Случайно не в РФ?
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Все карантинные меры дают только немного времени человечеству для работы над лекарством от этой заразы , не более того .
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