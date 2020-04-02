 Червоний Хрест передав Україні гуманітарний вантаж для допомоги в боротьбі з COVID-19 на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар делегації МКЧХ в Україні Олександра Власенко.

"У вантажі є ті препарати, щодо яких доведено, що вони можуть використовуватися або для ідентифікації захворювання на Covid-19, або для лікування ускладнень, які може спричинити цей вірус. Також серед допомоги є тести, засоби гігієни, особистого захисту (я маю на увазі медичні маски та рукавички), і, звісно, там є апарати для штучної вентиляції легень. Тепер вантаж буде відправлений на Донбас і там вже розподілений по лікувальних закладах, які були визначені для лікування людей із Covid-19", - сказав він.

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За словами Власенка, засоби особистої гігієни поширюватимуться серед широких верств населення.

Він також нагадав, що 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом МКЧХ Пітером Маурером, і під час неї Зеленський попросив надати гуманітарну допомогу, пов'язану з боротьбою із Covid-19. Зі свого боку МКЧХ попросив Україну допомогти з доставкою вантажу.

Як повідомлялося, в четвер вночі до України прибув гуманітарний вантаж від МКЧХ і Всесвітньої організації охорони здоров'я для допомоги в боротьбі з поширенням Covid-19.