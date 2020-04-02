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 Суспільство
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 Червоний Хрест передав Україні гуманітарний вантаж для допомоги в боротьбі з COVID-19 на Донбасі

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні гуманітарний вантаж з медичними препаратами, тестами на коронавірус, засобами гігієни, особистого захисту і апаратами для штучної вентиляції легенів, які будуть передані на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар делегації МКЧХ в Україні Олександра Власенко.

"У вантажі є ті препарати, щодо яких доведено, що вони можуть використовуватися або для ідентифікації захворювання на Covid-19, або для лікування ускладнень, які може спричинити цей вірус. Також серед допомоги є тести, засоби гігієни, особистого захисту (я маю на увазі медичні маски та рукавички), і, звісно, там є апарати для штучної вентиляції легень. Тепер вантаж буде відправлений на Донбас і там вже розподілений по лікувальних закладах, які були визначені для лікування людей із Covid-19", - сказав він.

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За словами Власенка, засоби особистої гігієни поширюватимуться серед широких верств населення.

Він також нагадав, що 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом МКЧХ Пітером Маурером, і під час неї Зеленський попросив надати гуманітарну допомогу, пов'язану з боротьбою із Covid-19. Зі свого боку МКЧХ попросив Україну допомогти з доставкою вантажу.

Як повідомлялося, в четвер вночі до України прибув гуманітарний вантаж від МКЧХ і Всесвітньої організації охорони здоров'я для допомоги в боротьбі з поширенням Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186248
 
 
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А почему на Донбасс? а украинцам какая помощь?
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А в Днепре маски по 40 гривен это норма? Помощь не нужна? И я искренне надеюсь, что с помощью этих средств не будут лечить обезьян за поребриком?
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а наші Зє!льоні гуманісти всє відправлять в ДІДЛО
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Нужно больше помощи для ЛДНР, потому что боевики могут быть заражены вирусом и руками касаются патронов. А потом этими зараженными боеприпасами они могут поранить или убить наших солдат. Это может заразить наших медиков!
Зеленский должен срочно выслать в ЛДНР антисептиков для боеприпасов, чтобы они были безопасны для наших солдат!
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