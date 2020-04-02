 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС

Про це повідомляє пресцентр ОС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць становлять:

загиблі – 51 окупант;

поранені та травмовані – 113 окупантів.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили десять одиниць техніки противника. Це, зокрема, міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат та чотири військові автомобілі.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу.

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