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Все про:бойовик (3102) втрати (1611) найманці РФ (1045) операція Об'єднаних сил (2233)

 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць становлять 51 убитий, 113 осіб поранено і травмовано.

Про це повідомляє пресцентр ОС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць становлять:
загиблі – 51 окупант;
поранені та травмовані – 113 окупантів.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили десять одиниць техніки противника. Це, зокрема, міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат та чотири військові автомобілі.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу.

Також читайте: Найманці РФ продовжують блокувати роботу спостерігачів на окупованих територіях Донбасу, - ОБСЄ

За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186244
 
   
 Топ коментарі
 
После назначения Наева командующим информационная политика изменилась.
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Маловато!! Если до ватников паРаши не доходит, что мир лучше войны то может сделать поучение??!! Х..йло продолжит пакостить, но сейчас наши ВСУ окрепли и способны дать по яйцам
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После назначения Наева командующим информационная политика изменилась.
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вы бурят?о как я рад! для бурятов -первый ряд!...
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Оце звірюки наші!!! Карателі!!! Чи це втрати тилові від пальоної водяри та наркоти. На це більше схоже. Бо до карателів нам нажаль ще дуже далеко.....
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Маловато!! Если до ватников паРаши не доходит, что мир лучше войны то может сделать поучение??!! Х..йло продолжит пакостить, но сейчас наши ВСУ окрепли и способны дать по яйцам
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А нічого, що саме перебування на лінії фронту - це вже загроза життю та здоров'ю.
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Не помню где но вчера посмотрел видео по ссылке ЦН на парашенские источники из сирии одного из пока живых руссишь зольдат потери от коронвируса просто страшне в день несколько десятков трупов - их сжигают и в парашу понятно не отвозят - их конкретно не лечат ..думаю в течении месяца большинство оставшихся в живых сдохнут . на даунбасс уже не поедут и то хорошо .
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Як би вони там не здоїли, але здохли. Груз 200 ворога для нас свято!
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Хунта схвалює та ставить величезний ЛАЙК !
СЛАВА ЗАХІСНИКАМ УКРАЇНИ !

ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕСЬ - ЖИВИМИ !
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А МЕНІ ПОДОБАЮТЬСЯ РОСІЯНИ В ДОНЕЦЬКУ.
АЛЕ НЕ ВСІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТІЛЬКИ КОЖЕН 200-тий,
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Поскольку у ВСУ есть приказ "не стрелять", могу предположить, что все эти потери врагу нанёс лично Порошенко. Говорят, у него есть многозарядная автоматическая рогатка с оптическим прицелом.
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Да это просто расходный и не кому не нужный материал.
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