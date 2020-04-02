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 Хворого на COVID-19 у важкому стані доправили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати

У Києві хворого на коронавірус, якого у важкому стані доставили в лікарню, повезли назад додому на самоізоляцію через відмову медиків його госпіталізувати.

Про це в Facebook (орфографію та пунктуацію збережено) повідомив директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пацієнт вважає себе хворим з 22.03.20, коли з'явилися підвищення температури тіла 37,5-38,5°С, на прийом не звертався. 25.03.20 звернувся в Кабінет вірусологічного контролю - сito test COVID негативний, мав контакт з особою підтвердженим ПЛР COVID-19. Було рекомендовано самоізоляція та надані всі необхідні рекомендації. Стан пацієнта в телефонному режимі контролювався мінімум двічі на день.

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Незабаром у нього погіршився стан, а 1 квітня з Бориспільського лабораторного центру про результати ПРЛ надійшло повідомленні про виявлення РНК збудника SARS-CoV-2 (позитивний). Було прийнято рішення про госпіталізацію хворого на стаціонарне лікування.

Черенок докладно описав все, що почало відбуватися після рішення про госпіталізацію пацієнта, назвавши це "повним трешем":

"14:46 – лікар ЦПМСД телефонує на "103" з приводу вирішення питання госпіталізації пацієнта - після надання необхідної інформації, диспетчером "103" рекомендовано зателефонувати до головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3 для підтвердження ним госпіталізації.
👉 14:52 - лікар ЦПМСД телефонує до головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3, яка погоджує госпіталізацію.
👉 14:53 лікар ЦПМСД знову телефонує на "103" і доповідає, що госпіталізацію погоджено. Диспетчер прийняла виклик.
👉 15:15 Дзвінок до лікаря ЦПМСД від головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3, яка вже повідомила про відмову даного пацієнта в госпіталізації до її закладу у зв’язку з тим, що прописка пацієнта Київська і його повинні приймати Київські лікарні (№4, №9 або Олександрівська). Лікар ЦПМСД знову зателефонував на "103" і доповів, що Білоцерківська міська лікарні №3 відмовила у госпіталізації пацієнта, враховуючи навіть те, що там лікується від підтвердженої коронавірусної хвороби мати пацієнта, - виклик було відмінено.
👉 15:38 Звичайно, номера контактних телефонів інфекційних відділень Київських лікарень, ні диспетчер "103" ні головний лікар БМКЛ №3 не надали. Лікар ЦПМСД самостійно розпочав пошук цих контактних номерів телефонів.
👉 15:41 Лікар ЦПМСД телефонує в інфекційне відділення Київської МКЛ №9 (044 467 0679) та розповідає лікарю (нажаль не уточнили його прізвище) анамнез пацієнта, включаючи епідеміологічний анамнез, протікання хвороби, показники температури та сатурації, стан пацієнта на даний момент – лікар інфекційного відділення дає погодження на госпіталізацію. Але порекомендував зв’язатися з Бориспільською швидкою для вирішення питання транспортування. Також лікар зазначив на необхідності направлення на госпіталізацію та заключення тестування шляхом ПЛР (про це пізніше опишу окремо).
👉 В проміжку між 15:33 до 18:58 про ситуацію я доповідав директору ДОЗ КОДА Іонову Максиму, який всіляко намагався допомогти, про що свідчать самостійні дзвінки диспетчера "103" до лікаря ЦПМСД.
👉 15:52 Лікарю ЦПМСД телефоную диспетчер "103" (+3804563 100 55) і повідомляє про погодження транспортування пацієнта до КМКЛ №9.
👉 16:04 – 16:45 вирішування питань в телефонному режимі між ЕМД та лікарем ЦПМСД, а саме: без направлення вони не поїдуть (питання – де взяти направлення, коли пацієнт на самоізоляції, а його сімейний лікар працював на першій зміні і зараз не на роботі, але питання вирішили – направлення написав інший лікар), вимагали заключення лабораторії, яка підтвердила шляхом ПЛР наявність РНК коронавіруса (всі ці заключення пересилаються в Бориспільський лабораторний центр, який навіть ксерокопії не надає до ЦПМСД, а може лише прислати повідомлення на 2-3 день). Далі цікавіше – бригада ЕМД повідомила, що у них немає засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) і якщо ЦПМСД не наддасть їм ЗІЗ вони не поїдуть (первинка пообіцяла їх забезпечити своїми ЗІЗ ). Перемовини зайняли 40 хвилин.
👉 Приблизно о 17:21 приїхала бригада ЕМД до міської амбулаторії №1 (прошу звернути увагу - не до хворого приїхали за адресою самоізоляції, а лише до амбулаторії) щоб забрати направлення, яке швидкоруч виписував черговий лікар, який навіть не бачив цього пацієнта та отримати ЗІЗ.
👉 17:47 Лікарю ЦПМСД зателефонувала з претензіями завідувачка диспетчерським центрм ЕМД м. Біла Церква (096 924 45 81), а саме на підвищених тонах почала розповідати, що ми повинні забезпечити бригаду ЕМД ЗІЗ (хоча на той час вже питання було вирішено) і де заключення ПЛР, чому немає направлення на госпіталізацію (в цей час воно було вже готово і коли лікар виніс направлення, бригади ЕМД біля амбулаторії вже не було.

Також читайте: В Україні планують лікувати хворих COVID-19 плазмою пацієнтів, які перехворіли, - співробітник ЦГЗ Славінська

Приблизно о 18:05 бригада ЕМД повезла пацієнта в КМКЛ №9 (претензій до бригади ЕМД не маю - вони не винні, що їх поставили в такі рамки і навіть не надали ЗІЗ - поважаю їх труд і при можливості завжди їм буду допомагати).
👉 І саме цікаве, о 19:48 мені зателефонувала лікар ЦПМСД та повідомила, що черговий лікар інфекційного відділення КМКЛ №9 відмовив у госпіталізації (хоча він сам погодив по телефону госпіталізацію після опису лікарем ЦПМСД клініки пацієнта та показників сатурації). Як я зрозумів, лікар приймає пацієнтів тільки із сатурацією менше 92 (хоча по наказу №722 менше 93).
👉 Пацієнт з підтвердженим COVID-19 знову доставлений до дому на самоізоляцію, хоча за наказом МОЗ України він підпадав під клінічні критерії госпіталізації", - написав він.

"Ось так у нас в Київській області налагоджена госпіталізація пацієнтів з підтвердженим COVID-19 і здається така ситуація по всій Київській області.

Хто правий, хто не правий вирішувати Вам, але в таких ситуаціях сімейний лікар, який викликає на себе ЕМД для госпіталізації пацієнта з підтвердженим, навіть лише з підозрою на COVID-19, не повинен проходити сім кіл аду, він повинен зателефонувати на "103" і все!!!!!!! Далі система повинна починати працювати самостійно і злагоджено як годинник. Для цього не треба шукати винних, наказувати, під час пандемії це ні до чого доброго не приведе, а потрібно протягом тижня скласти та затвердити алгоритм госпіталізації при підтвердженому (підозрі) випадку на COVID-19.
А тепер ще уявіть – це лише один пацієнт, а якщо за добу таких пацієнтів буде 10 – це просто катастрофа!", - резюмував Черенок.

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Хворого на COVID-19 у важкому стані доправили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати 01
Хворого на COVID-19 у важкому стані доправили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати 02
Хворого на COVID-19 у важкому стані доправили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати 03
Хворого на COVID-19 у важкому стані доправили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186242
 
   
 Топ коментарі
 
Ляшко, тобі слово, клоун. Больного COVID-19 в тяжелом состоянии доставили в больницу Киева, а потом отвезли обратно домой из-за отказа медиков его госпитализировать - Цензор.НЕТ 7634
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Да то фигня. Основные злодеи - это те, кто в парках гуляют. Как только мы ентих нелюдей прижмём, так і почнеться ера загального безстрокового оргазму! Больного COVID-19 в тяжелом состоянии доставили в больницу Киева, а потом отвезли обратно домой из-за отказа медиков его госпитализировать - Цензор.НЕТ 9687
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А вы платите этой медицине в три раза больше. Это похлеще 95 квартала представление.
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так такое во всех городах
чтоб тебя взяли на госпитализацию надо платить деньги от 5 тиш врачу
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Представьте как будут "лечить" если только госпитализируют так!
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Бориспольский район самый убогий и конченный по медицине
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А вы платите этой медицине в три раза больше. Это похлеще 95 квартала представление.
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Только воеенное положение и расстрелы. Рвачи еще те мрази... большинство.
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Да то фигня. Основные злодеи - это те, кто в парках гуляют. Как только мы ентих нелюдей прижмём, так і почнеться ера загального безстрокового оргазму! Больного COVID-19 в тяжелом состоянии доставили в больницу Киева, а потом отвезли обратно домой из-за отказа медиков его госпитализировать - Цензор.НЕТ 9687
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Эти два момента связаны через тезис об идиотизме системы принимаемых мер.
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Ты наверное светило эпидемиологии. Поделись правильными мерами.
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а ты так точно из простых парней. так по-простецки просишь двумя словами решить проблему, которая по плечу большим организациям. шведская стратегия подходит Украине если двумя словами.
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Да нет простецкий парень как раз ты. К сожалению большинство в нашей стране умеют лечить, строить и управлять государством. Ты наверное как раз из таких, таксист наверное.
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нет, кеша. это у тебя все аргументы в стиле "а ты кто такой" или чего похуже. это характерно для холопского самосознания.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)

ЗЫ я спец. по мат. моделированию и прогнозированию, если интересно
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Якщо відмовились - отже немає безпечних умов для персоналу.
Нехай везуть туди, де Шахова приймали.
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Сразу в оХфис презердента. Или в Иванковичи, к презерденту.
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Ксеніє, тут не все так однозначно. З 1 квітня перераховуються живі гроші на ці мед.заклади. - величезні гроші. І лікарі не мають права так себе поводити. Давайте відверто, ці особи вже надто загралися. Це не нормальна ситуація і виправдовувати дії медиків це так само злочинно. Тут треба жорсткі заходи. Поставте себе на місце хворого.
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Та гроші може і є. Але купити нічого. Влада дбайливо відперла все на Іспанію чи ще кудись.
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Нехай купують у своїх приватних аптеках. Я маю десятки клієнтів -лікарів і знаю всю систему зсередини. Куди діються медпрепарати і медзасоби, які дає держава їм безоплатно .
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В нашій міській лікарні вже 10 хворих на коронавірус - лікарі, медсестри. Це ж якась падлюка принесла і не сказала. Двоє лікарів - гінеколог і анестезіолог вже померли.
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То ви з Волині? Завжди думав що з Києва.
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Самое главное в Киеве метро закрыли. Во время Майдана тоже метро в первую очередь станции закрывали. В странах СНГ это в первую очередь представляет опасность для власти людей.
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Ну, покатали больного, засеяли вирусами Киев и Борисполь. (Скорей всего была обычная скорая, с незамкнутой вентиляцией. ) Все так, как Бубочка пытается засеять вирусом всю Украину. Ибо ввозить надо только то количество, которое можно пропустить через анализы и обсервацию. Одну партию турыстов завезли, обработали - везите другую.
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(Скорей всего была обычная скорая, с незамкнутой вентиляцией. )\\\\\\\\\\\\\

??, так вроде обычные скорые всегда такие.... и тем более шо внутри врачам шо замкнутая, шо незамкнутая, как бы..... ну, по-русски.... побоку?
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Ну, для наших властей одиночный прохожий, крадущийся по парку без собаки - трындец как опасен. А скорая, проехавшая туда-назад по двум городам и Бориспольской трассе, вся в турбулентных вихрях с вирусами - ни разу не опасна.
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неее, уже по-моему пошло заражение.... ты с врачами общался? вроде уже началось.... только молиться нужно, ну, кто православный, тогда вирус не повредит... гггг
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не зовсім ясно нащо це все перекладали на російську.
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Бо сайт для узкоязичних.
Українська версія сайту викладає новини із запізненням у 30-40 хвилин.
Буває, що українською новину взагалі не викладають.
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Где то так.Больницы на пике,больных негде складывать,сами хороним...
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а по телевайзеру говорят что все готово для лечения больных коровавирусом !!!
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- МЫ ГОТОВЫ К КОРОНАВИРУСУ, - вещают с экрана, Зеленский, Шмыгаль и Ляшко. Больного COVID-19 в тяжелом состоянии доставили в больницу Киева, а потом отвезли обратно домой из-за отказа медиков его госпитализировать - Цензор.НЕТ 3009
И видосик прикольный получается и типа отчитались.
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вони не можуть сказати, що неготові. Коли вони так говорять вони включають і перспективи поставок в Україну медичних всяких штук.
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Короче: самоізолюйтесь і подихайте вдома
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Samim toze mozno lecitsia jesli temperatura 38 paracetomol pomozet,caj ,caj s miodom kazdyje pol casa.Tak piset u nas kto lecitsia doma.Glavnoje goriacyje napitki kak caj ili travki i casto ix pit
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u vsex bolnix koronavirusom jest odin simptom eto zapaxov necujet.Kaslia u odnix jest a drugix net
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все правильно... но течение болезни бывает разное...есть такое стремительное нарастание удушья из-за пневмонии (двухсторонней), что больные не успевают среагировать - теряют сознание (особенно если еще и астматик или аллергик...или диабетик или гипертоник.. или просто перепсиховал и растреялся)
а про потерю вкуса и обоняния - это почти у 90 процентов заболевших...
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Это надо читать тем, кто орал, что врачи у нас герои, просто нет средств защиты...
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Это, чтобы граждане Украины не обольщались, так хорошо, как в Италии, Китае, или США у нас пандемия проходить не будет. При нашей власти, и при нашем здравоохранении всё будет проходить хуже.
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каждый из простого наріда, должен осознать, шо вышеприведённые приключения, ожидают и его, если он залетит в силу своей беспечности. захлебнутся содержимым своих бывших лёгких в домашних условиях, это его добровольный выбор. но шастать и награждать других таким "подарком" его никто не уполномачивал.
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И сколько лет ты предлагаешь не выходить из дома?
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В США врачи не особо защищены. Работают в полиэтиленовых передниках, которые кажется даже нет никакого смысла менять, и они явно не защитят даже от ветрянки. Как рассказывала Dr. Smith даже маску им приходится носить по несколько дней.


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я навіть бачила в сміттєвих пакетах.
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по сути нас обворовали, последний раз Порошенко , Вакарчук и неумный Зеленский ....
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врачи скоро откажутся, ибо в целом это уголовщина
как они будут лечить, если с одной стороны они могут попасть в сизо, с другой нет ничего ?
я так понимаю только рапорт через заказное письмо заверенное нотариусом
легче потерять работу, чем попасть в сизо
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вони мають бути мобілізовані, а ті що відмовляються лікувати - сісти і втратити назавжди право на мед.практику.
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IQ73-медицина, по другому и быть не могло.
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Як то кажуть ясен-красен. Спочатку кажуть і рекомендують наші деятелі лікуйтеся (самолікуйтеся) вдома, а коли вже геть буде погано, почнуться ускладнення та незворотні процеси звертайтеся за госпіталізацією, а коли вас привезуть вже в такому стані до лікарні, то вам лікарі скажуть як завжди, самолікування шкідливе для вашого здоровя, чому ж ви так пізно звернулися, нажаль ми були безсилі, так склалася ситуація і ми взагалі боїмося брати на лікування таки людей. То ж дело ясное, що дело темное. Спасение утопающего дело рук самого утопающего.
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Дело не в защитных костюмах. Врачам все равно придется заразиться. Как было в Италии 8,5 тысяч зараженных медработников на 80 тысяч больных. Вот почему в США не спешат проверять медперсонал.


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Главное не беспокоить врачей всякой фигнёй, вдруг заболеет депутат или судья а система будет перегружена, сидите все дома, там и умирайте если что.
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Иран Хворого на COVID-19 у важкому стані доставили в лікарню Києва, а потім відвезли назад додому через відмову медиків його госпіталізувати - Цензор.НЕТ 9469 Копаем многокилометровые рвы...и закупаем известь. Зекраина просто не имеет права на существование. Это не не логично. Самоубийцы не могут организовывать свое гос-во.
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Так это и есть ВТОРОЙ этап медреформы! Сдохнем все! Спасибо Супрун и Порошенко...
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А как же клятва Гиппократа? Украинские врачи в основной своей массе, как были, так и остались совковыми ******, бездушными и непрофессиональными, эстафетная палочка передается от одного поколения коновалов к другому, а случающиеся исключения, служат редким контрастом и только подтверждают сказанное
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У нас в стране с коронавирусом госпитализируют только шаховых, хорошковских и прочих депутатов/олигархов.
Всем остальным говорят - само пройдет
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Ну так у нас є новий "фаховий" генпрокурор, є статті у Кримінальному кодексі 139-140, для таких випадків, то чого чекає? Підозру Пеціну досі читає? Не має в неї часу припинити вчиняємий злочин?
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Места в больницах держат для богатых. Тут даже не во власти дело, а на местах. Ничего не сделаешь в нынешних условиях. Коррупция во всех сферах. Когда вирус закончится нужно менять власть. Нужен диктатор.
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Смертности нет, мозгов не будет, орви прошло, с температурой 36.6 - госпитализация))
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Наша сама реХВАрмовану супрунихою медицина,передовішої нема! Правда,пальмомаслові? А не нагадаєте хто ту гниду в міністрах тримав?
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Она не была министром. Это была шестерка чтобы осуществить дерибан еще не раздерибаненого.
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Сказали бы больному, что в рашке нефть упала, он бы выздровил
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очевидно, все должны сами лечиться дома:

желательно перед лечением сдать бакпосев

при высокой температуре -жаропонижающие и антибиотики широкого спектра действия (желательно уколы - быстрее помогают) + вода\сухое тепло\сон\антисептики.
если уколы\табл не помогли в течении 4 часов - заменить на другие.
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Александровскую больницу чинуши застолбили для себя, как и другие больницы по Киеву)
А для людей из Борисполя в Белую церковь 100км не расстояние)))
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Что за херня ?
" 1 апреля из Бориспольского лабораторного центра о результатах ПЦР поступило сообщение о вы..."
" позвонить к главному врачу Белоцерковской городской больницы №3 для подтверждения им госпитализации"

Больных со всей Украины нужно свозить в Киев?
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