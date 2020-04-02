 Філатов - тим, "кому не доходить": Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків", - написав він.
За словами Філатова, зараз всі співробітники моргів (судмедексперти і санітари) забезпечуються засобами індивідуального захисту. Найближчим часом також заборонять проведення розтину померлих з підтвердженим захворюванням або підозрою на коронавірус.
Філатов підкреслив, що видача тіл померлих з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла будуть в герметичних мішках і продезінфековані.
Він також додав, що на похоронах не дозволять бути присутніми більш ніж по одній особі на 10 квадратних метрів.
За словами Філатова, місто продовжує протистояти епідемії: лікарні забезпечують необхідними ліками, експрес-тестами на коронавірус і апаратами ШВЛ, з 2 березня анестезіологи та реаніматологи пройдуть спецкурс навчання щодо боротьби з СOVID-19, в готелях "Асторія" і "Дніпропетровськ" виділили 200 номерів для проживання лікарів, задіяних в боротьбі з епідемією.
Також мер запевняє, що забезпечують продуктами, медикаментами та засобами гігієни самотніх і малозабезпечених людей похилого віку, а під'їзди будинків обробляють антисептичними засобами.
Всі парки, сквери, пляжі, зелені зони, а також дитячі майданчики Дніпра закрили для відвідування. Ці території патрулюватиме поліція і Нацгвардія, а порушникам карантину загрожує штраф від 17 тисяч гривень.
Філатов також додав, що напередодні Великодня мерія веде переговори зі священнослужителями про доставку парафіянам вже освячених атрибутів пасхального кошика.
За словами мера, місто готове викупити частину з них, і своїми силами розвезти все, що потрібно.
Блин... Совсем уже с катушек съехал.
Вы что-то путаете. Он умер по естественным причинам - как сейчас бы сказали "от коронавируса".
Оцих бризок-вогників
Затанцюю радісний,
Зрадію до смерті.
Поженусь за райдугой,
Злечу по-під хмарами,
Передам по радіо:
"Прощай, рідна Батьківщино".
Весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна вгамує."
А як же ж ссанич буде піяритися, треба ж буде когось обмінювати?
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По информации СМИ, олигарх Игорь Коломойский отказался помогать государству и родному для него Днепру в борьбе с распространением COVID-19. Имея крупную сеть автозаправочных станций, мультимиллиардер проигнорировал призыв помочь в обеспечении топливом для перевозок медиков, спасателей и продавцов продуктовых магазинов. Также никакой поддержки не получило и село Никольское-на-Днепре, в котором расположен особняк олигарха.
А вот на бабу Беню гнать не надо. После антибениного закона - чего же вы ждали? Баба беня обиделась, и желает жадным до украденных им денег сооточественникам поскорее сдохнуть.
отопление отключили ... хорошо хоть солнце светит - Кот с окна солнечного не слазит)))
нытиков много... пессимистов...все не так и не тем местом!
всем здоровья и бодрости духа! всем - в любом уголке прекрасной Украины!!!
будьте здоровы!! не кашляйте..
на выходные много по прекрасной Набережной шаталось (бегали=прыгали с детьми...пока не разогнали...теперь нет...да и холодно))) с собаками гуляют... но не кучей (правда собачих "куч" прибавилось))))... стариков стараются обслужить - сам видел из окна, как "пирожок" припарковался у соседнего подъезда и дама в "прикиде" и маске выдавала бабуличкам в масках!!! пакеты...стояли по одному через два метра другой (т.е дистанция)...видно крупы-олия--батоны... не знаю!!! верю и надеюсь что выстоим!!! здоровья желаю всем!! (и себе))))
батареи холодные - плохо...но и за чуть теплые платить много - еще хуже...
ну сердца то горячие! берегите себя и деток и родителей...
милые женщины - ВЫ наше все! и если Вы верите в нас - у нас вырастают крылья тоже!!!
моя говорит - солнце светит, все живы-здоровы, не голодаем и не бомжуем - уже пол победы!
Прекрасная Елена - все будет хорошо!!!!
А больницы готовить не думал? Или яма на кладбище просто дешевле, чем койка в больнице?
Ниче, мир напомнит. Человечество вступает в полосу пандемий. И эта, коронавирусная, потом, лет через 100, уже будет восприниматься как легкая разминка перед тем, что предстоит...
Желаю тебе схлопотать вирус и прочувствовать все на себе... а потом - вон, Филатов уже приготовил. И Кличко приготовит. И Собянин... ты же из кацапидоров, не так ли?
А ось грубіянити жінці - це суто російська риса. Хай щастить.
P.S. Співвітчизники - це мої сусіди, друзі, колеги і інші оточуючі люди, на відміну від тебе.
И вообще - не используй совковых терминов, кацап-бот, палиться не будешь. Не используются в Украине "саатечественики".
Все очень просто. Неужели не доходит, зебил?
с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.
(или подозрением на коронавирус)....?
и вырытые могилы
Это в какой стране и в каком году он живет ? .....нет слов.
нормально жить начнем. У власти рефлкс как у унтера пришибаева всех в стойло поставить. Особь вне загона потенциальный враг для власти. Свобода або смерть.