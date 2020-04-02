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 Філатов - тим, "кому не доходить": Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу

У Дніпрі на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків", - написав він.

За словами Філатова, зараз всі співробітники моргів (судмедексперти і санітари) забезпечуються засобами індивідуального захисту. Найближчим часом також заборонять проведення розтину померлих з підтвердженим захворюванням або підозрою на коронавірус.

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Філатов підкреслив, що видача тіл померлих з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла будуть в герметичних мішках і продезінфековані.

Він також додав, що на похоронах не дозволять бути присутніми більш ніж по одній особі на 10 квадратних метрів.

За словами Філатова, місто продовжує протистояти епідемії: лікарні забезпечують необхідними ліками, експрес-тестами на коронавірус і апаратами ШВЛ, з 2 березня анестезіологи та реаніматологи пройдуть спецкурс навчання щодо боротьби з СOVID-19, в готелях "Асторія" і "Дніпропетровськ" виділили 200 номерів для проживання лікарів, задіяних в боротьбі з епідемією.

Також мер запевняє, що забезпечують продуктами, медикаментами та засобами гігієни самотніх і малозабезпечених людей похилого віку, а під'їзди будинків обробляють антисептичними засобами.

Всі парки, сквери, пляжі, зелені зони, а також дитячі майданчики Дніпра закрили для відвідування. Ці території патрулюватиме поліція і Нацгвардія, а порушникам карантину загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Філатов також додав, що напередодні Великодня мерія веде переговори зі священнослужителями про доставку парафіянам вже освячених атрибутів пасхального кошика.

За словами мера, місто готове викупити частину з них, і своїми силами розвезти все, що потрібно.

Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 01
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 02
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 03
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 04
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 05
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 06
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 07
Філатов - тим, кому не доходить: Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186238
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть кто-то правду говорит .
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Единственный адекватный мэр в Украине
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совку не доходит, остальные ходят в масках. Вы хоть когда в магазин заходите надевайте маску.
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Якщо буде епідемія, то 600 могил для міста мільйонника дуже замало.
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а кіко тра' щоб ваша душенька була довольна?
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Это для того, что если пойдет первая волна, было сразу, куда хоронить безопасно. Если пойдет в ухудшение, попутно будут копать новые.
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Усіх возити на екскурсію на цвинтар перед обсервацією
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Лучше пустил кататься по улицам мобильные крематории - так крема... тьфу, креативнее было бы...)
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А виселиц для нарушителей карантина сколько поставили?
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Краще застосовувати виріб французького лікаря Гільйотена. Скарг від його пацієнтів не було🤗
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обезголовлене тіло не може заразити інших повітряно-крапельним шляхом Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 635
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Може, але не всіх. Тобі нема чого хвилюватися.
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Не до того тогда было. Да и некому было жаловаться. Добрый доктор Гильотен испытал свое лекарство на себе.
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Тобто його ліки були дієвими, хоча можна назвати це фізіотерапевтичною процедурою.
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Шо ты мелешь?
Блин... Совсем уже с катушек съехал.
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??
Вы что-то путаете. Он умер по естественным причинам - как сейчас бы сказали "от коронавируса".
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Какие виселицы? Их живьём сжигать будут с трансляцией по Интернету.
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"Наберу у пазуху
Оцих бризок-вогників
Затанцюю радісний,
Зрадію до смерті.
Поженусь за райдугой,
Злечу по-під хмарами,
Передам по радіо:
"Прощай, рідна Батьківщино".
Весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна вгамує." Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 6489
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А ще там можна поховати провокаторів, яких спіймала СБУ.
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Ніяк не можна!
А як же ж ссанич буде піяритися, треба ж буде когось обмінювати?
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совку не доходит, остальные ходят в масках. Вы хоть когда в магазин заходите надевайте маску.
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там филатов для вас ямку викопал. так что приходите в маске.
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Розклеїти всюди об"яви. Хто без маски - той помре.
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5 копеек уже не катит - инфляция. Так что надень маску и помолчи. Иногда лучше молчать...
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Совок в намордниках а шведы работают и отдыхают в кафе и скверах.
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Ну надо ж как-то облагородить свои совково-садистские наклонности!
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600 могил для миллионного города. Если это юмор, то очень черный
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Это оптимистичный прогноз на фарте и при условии сознательности граждан беречься и соблюдать карантин.
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"ДБЛ БЛТЬ" С. Лавров
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Это в отличие от кого? Может, от тех, кто готовил не могилы, а больницы?
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По словам Бориса Филатова, вокруг территории 21-й, а также 8-й и 16-й больниц, которые уже перепрофилированы для приема больных коронавирусом, возводят ограждения - с контролем въездов и выездов. Для каждой больницы установят системы сбора опасных медицинских отходов и обеззараживания стоков.

Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 5206

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Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 6695
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По информации СМИ, олигарх Игорь Коломойский отказался помогать государству и родному для него Днепру в борьбе с распространением COVID-19. Имея крупную сеть автозаправочных станций, мультимиллиардер проигнорировал призыв помочь в обеспечении топливом для перевозок медиков, спасателей и продавцов продуктовых магазинов. Также никакой поддержки не получило и село Никольское-на-Днепре, в котором расположен особняк олигарха.
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Хм... Интересно Филатов подготовил больницы. Осталось укомплектовать их разве что расстрельными бригадами. На фоне такой заботы о больных заготовленные для них ямы выглядят вполне логичным и неотвратимым продолжением лечения.
А вот на бабу Беню гнать не надо. После антибениного закона - чего же вы ждали? Баба беня обиделась, и желает жадным до украденных им денег сооточественникам поскорее сдохнуть.
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Это точно. Вырыл могилы и отключил отопление, когда температура упала до минусов ночью и +3-5 днем. Чудненько. Особенно, когда и дети, и родители дома. Это чтобы уменьшить количество заболевших.
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Филатов еще о идиет!
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В Днепр планируют поставить американскую лабораторию с тестами на выявление коронавируса. Это оборудование купил на свои личные средства мэр Днепра Борис Филатов совместно с главой Общественного совета Днепра Геннадием Корбаном. Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook. "На следующей неделе ожидаем в Днепре (первым в Украине) уникальную американскую лабораторию с точными ПЦР-тестами. Она куплена за мои личные средства напополам с Геннадием Корбаном. Да, это дорого, но вы все в курсе, что я не самый бедный парень, давно из бизнеса, деньги имею. Пора доставать из кармана", - проинформировал мэр Днепра. При этом он пообещал внести расходы в свою электронную декларацию и подчеркнул, что больше не хочет обсуждать эту тему.
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Плакаю. Тронут. Днепрянам мало-мало свезло? Как у вас там обстановка вообще?
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как и везде...по разному... дебилов хватает...и паникеров и брехунов...
отопление отключили ... хорошо хоть солнце светит - Кот с окна солнечного не слазит)))
нытиков много... пессимистов...все не так и не тем местом!
всем здоровья и бодрости духа! всем - в любом уголке прекрасной Украины!!!
будьте здоровы!! не кашляйте..
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Транспорт ходит, народ ездит? По улицам зеваки шатаются? Как с магазинаме? Намордники носят?
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транспорт по спец.пропускам (именные с предъявой паспорта).. народ бродит (в магазинах - 100 процентов в масках...продавцы в касках))) - это для рифмы))) на самом деле в щитках
Філатов - тим, "кому не доходить": Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу - Цензор.НЕТ 6679

на выходные много по прекрасной Набережной шаталось (бегали=прыгали с детьми...пока не разогнали...теперь нет...да и холодно))) с собаками гуляют... но не кучей (правда собачих "куч" прибавилось))))... стариков стараются обслужить - сам видел из окна, как "пирожок" припарковался у соседнего подъезда и дама в "прикиде" и маске выдавала бабуличкам в масках!!! пакеты...стояли по одному через два метра другой (т.е дистанция)...видно крупы-олия--батоны... не знаю!!! верю и надеюсь что выстоим!!! здоровья желаю всем!! (и себе))))
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Я з Дніпра.Немає ні " Та, шапками закидаєм", ні "Усьо пропало".
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Сообщить, планировать и ожидать - это ещё не значит привезти и запустить.
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согласен... но будем надеяться, что город выстоит, что хорошие и добрые люди выживут точно... что скоро пройдем пик и пойдем на поправку!
батареи холодные - плохо...но и за чуть теплые платить много - еще хуже...
ну сердца то горячие! берегите себя и деток и родителей...
милые женщины - ВЫ наше все! и если Вы верите в нас - у нас вырастают крылья тоже!!!
моя говорит - солнце светит, все живы-здоровы, не голодаем и не бомжуем - уже пол победы!
Прекрасная Елена - все будет хорошо!!!!
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два еврея рейдер бандит конечно давно в бизнесе..класическая схема как с ахметовым..допустить парашу а потом кормить с руки..
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Вот она, забота о людях по-филатовски!
А больницы готовить не думал? Или яма на кладбище просто дешевле, чем койка в больнице?
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койка в больнице , особенно нашей, никоим не отменяет статистику. та что все правильно он делает, и еще -может -хоть на часть беспечных дебилов подействует
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Этта таки да, виселицы на площадях в наш просвещенный век кагбэ уже моветон. А вот черные могильные пасти, ожидающие клиентов, - это самое то, это по-нашему.
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Просто давно не было пандемий. Забыл народец, расслабился... Даже "испанку" забыл. А уж как обгаживаясь от страха, бежали от Черной Смерти куда глаза глядят...
Ниче, мир напомнит. Человечество вступает в полосу пандемий. И эта, коронавирусная, потом, лет через 100, уже будет восприниматься как легкая разминка перед тем, что предстоит...
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ещё можно поставить на кладбищах вебкамеры, с выводом по городу на мониторы с бывшей рекламой.
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Филатов, я все равно не куплю маску, на меня такая пропаганда не действует Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 2496
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Когда я здесь 1,5 месяца тому постил картинки из Ирана вот таких же подготовленных кладбищ для умерших от коронавируса, то наши зебилы не верили, злобно верещали, а на меня катали жалобы в администрацию... меня даже банили...
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"зебилы" - это кто? Ваши соотечественники, граждане страны, в которой живете? А сам чьих будешь? Дилетант - это слишком мягко сказано, Судя по тексту, из дебилов.
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Судя по всему, зебил, - это ты.
Желаю тебе схлопотать вирус и прочувствовать все на себе... а потом - вон, Филатов уже приготовил. И Кличко приготовит. И Собянин... ты же из кацапидоров, не так ли?
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Ось ти і підтвердив свою сутність, дебілко. А Соб'янин - це хто? У нас таких не знаю.
А ось грубіянити жінці - це суто російська риса. Хай щастить.
P.S. Співвітчизники - це мої сусіди, друзі, колеги і інші оточуючі люди, на відміну від тебе.
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P.S. Зебилы для меня уж точно не соотечественники.
И вообще - не используй совковых терминов, кацап-бот, палиться не будешь. Не используются в Украине "саатечественики".
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А вы все завидуйте, что у вас нет такого заботливого мэра: вон и плакатики "Мойте руки!" на бигбордах развесил, и могилок вот нам накопал (интересно почём?).
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Ви не знаєте роботу цвинтарів. Там завжди є вириті трактором могили. Їх завжди з десяток на кінець дня залишають, бо зранку йдуть закази і не встигають приготувати. Це практика любого великого міста.
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Смертности нет, мозгов уже не будет. Причём тут распространяемость обычных биологических микроорганизмов
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А для других умерших могил не вырыли? Только больные короновирумом имеют привилегии?
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Просто их ожидается много, очень много. Когда пойдет наплыв, то будут не успевать рыть могилы. Трупы будут разлагаться под открытым небом, т.к. морозилки в моргах будут переполнены.
Все очень просто. Неужели не доходит, зебил?
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В ближайшее время также запретят проведение вскрытия умерших
с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.
(или подозрением на коронавирус)....?
и вырытые могилы
Это в какой стране и в каком году он живет ? .....нет слов.
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Добро пожаловать в реальный мир! 2020 год, пандемия коронавируса. То ли еще будет...
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Не могу не согласиться с упреждающими действиями властей Днепра. А вот формулировка "кому не доходит", вроде как слегка дебильная и под неё денёг ни кто не даст. То что прогавили 3 месяца и ни хрена окромя могил не нарыли, может оказаться на руку тем кто будет "виноватых чиновников зарывать живьём вместе с трупами" по приговору суда Линча. Так что дорогие - палка она о двух концах. А дурное из за границы нам не надо тянуть и выдавать за панацею оздоровления от каронавируса. ДумайТЕ пока не поздно и головой, а не жопой.
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Днепр выделил против коронавируса 100 миллионов, выделил бы и еще, если бы деньги у местных бюджетов не забирали. Вся Украина тоже выделила 100 миллионов на борьбу
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выделил бы и еще, если бы деньги у местных бюджетов не забирали. ---------------Вся Украина тоже выделила 100 миллионов на борьбу--------- главное что бы с этих затрат вышел ТОЛК, а у нас частенько только дерибан. Потому может и возникнуть ситуация описаная выше.
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Мечта власти вечный карантин. Напугать стадо и дери три шкуры пока не опомнились. А дело в том что переболеют ВСЕ и больные и здоровые. И чем раньше переболем тем раньше
нормально жить начнем. У власти рефлкс как у унтера пришибаева всех в стойло поставить. Особь вне загона потенциальный враг для власти. Свобода або смерть.
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Мер Дніпра говорить правду. Задумайтеся люди і не повторюйте помилки італійців, які ціною життя зрозуміли, що коронавірус небезпека, а не жарти. Не ведіться на ворожу пропаганду і дію РПЦ в Україні, яка себе називає українською православною церквою.Чим більше ми пересидим квітень, тим менше хворих буде в травні і червні.
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Для жертв коронавируса и особо злостных нарушителей режима карантина.
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от тепер ховайся, бо Філатов людина слова, сказав 600 закопає, значить 600 таки зариє
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Крематории надо строить. В обозримом будущем (20-30 лет) закапывать людей больше не будут.
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Вот оно как, Филатов приготовился не спасать людей, а хоронить.
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