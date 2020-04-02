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 Політика України, Суспільство
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 Ті, хто зірвав програму харчування в армії, мають за це відповісти, - Порошенко

Посадовці, які фактично зірвали програму харчування у Збройних Силах України, мають за це відповісти. Те, що Верховна Рада була змушена ухвалювати відповідний закон і рятувати систему забезпечення армії, – ненормально, і свідчить про абсолютну некомпетентність влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Після того, як ми збудували армію, запустили в більшій половині бойових бригад нову систему харчування, некомпетентні люди не оголосили тендери, не уклали контракти, не запровадили необхідні штатні одиниці, не забезпечили необхідні харчові позиції – і зараз намагаються навантажити постачальників, які були ще за часів нашої команди, щоб вони продовжили виконувати свої обов’язки", – обурився Порошенко.

"Я уявити собі такого не міг. Добре, не запускаєте нових реформ. Але зірвати програму харчування українських воїнів та ще й запропонувати принизливе "Друзі, хто що може, може ви передасте на безкоштовній основі, щоб годувати армію"? Хто не годує свою армію, гарантовано буде годувати чужу. І це ж ситуація так складається не тільки з військовим харчуванням. Тому безумовно, що ми підтримали зазначений законопроект, тому що це захист армії. Але хто буде притягнутий до відповідальності за це?" – зазначив він.

За словами Порошенка, можна дозволити, щоб над Збройними силами України проводилися такі експерименти, які залишають українських воїнів голодними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців

"Таку я прийняв армію. Не було харчів, голодні, роздягнуті, роззуті, без озброєння, без боєприпасів, без досвіду, без співпраці з НАТО, без нічого. Але зруйнувати те, що ми побудували?! За це мають понести відповідальність винні", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що попри заяви про перехід усіх бойових частин ЗСУ на нову систему харчування, Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186236
 
   
 Топ коментарі
 
зедебил за все и ответит
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Мародерил в бюджет походу и контробандил в армию, ну слава Богу пришли Зепрофесионалы и Ермаки и победили корупцию еще и ВВП +40% 😂😂😂
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Марадер в твоей башке, запихнутый туда беней с помощью Г+Г, сериала "Слуга урода".
Я тебя сейчас спрашиваю: Где порубаные руки? Почему ваш "солнцеликий" со своей радой,СБУ, прокуратурой еще не отрубил ни одной руки? Может, ищите не там? Может не было ни мародера, ни свинарчуков?
А как тебе ермаки?
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никто ни за что не ответит, как и всегда в этом феодальном олигархате
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одному мені здається шо Порох знову взяв на себе обов'язки Президента?
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Что значит "я принял армию"? Ты разве не создал ее с нуля, кормилец?
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нафталиновий в своем репертуаре..
все пропало. и армия, и мова, и віра.
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Петя прав . Да жадный , но не смешной идиот .
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не смешной. но идиот..
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В чем жадность заключается? В миллиарде личных средств гривен на армию? В помощи сейчас медикам? Меньше смотри Гондона, Шмария и т.п.
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"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новые реформы" (Порошенко 2020)
"Каких реформ тебе еще не хватает" (Порошенко 2019)
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Марадер в твоей башке, запихнутый туда беней с помощью Г+Г, сериала "Слуга урода".
Я тебя сейчас спрашиваю: Где порубаные руки? Почему ваш "солнцеликий" со своей радой,СБУ, прокуратурой еще не отрубил ни одной руки? Может, ищите не там? Может не было ни мародера, ни свинарчуков?
А как тебе ермаки?
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клоун, ты хоть одну позицию укажи, отмарадереную
и ты примитивный врунишка? )))
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давно і не за дешево
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Мародерил в бюджет походу и контробандил в армию, ну слава Богу пришли Зепрофесионалы и Ермаки и победили корупцию еще и ВВП +40% 😂😂😂
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а як ти під кловуном лежиш, то нічого ?
слухай розумних людей - Петю, наприклад, може життя налагодиться.
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моє зауважання від 02.04.2020 11:42 навіть несподівано для мене було враховане!
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Обов'язково відповідатимуть.
І найкраще місце - стадіон. Тільки навколо буде колючий дріт.
Так, ссанич? Стадіон, так стадіон..
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Хто воно таке? Щось вимагає, когось спасає постійно.
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має ж хтось і рятувати, гебнявий
а не тільки просерати те, що 6 років так важко добували
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У нас зараз є новини важливіші, ніж новини про армію. Совпадєніе ? Не думаю...
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«... не запускаєте нових реформ. Але зірвати програму харчування українських воїнів та ще й запропонувати принизливе "хто що може, чи не передасте на безкоштовній основі, щоб годувати армію"? ... Але зруйнувати те, що ми побудували?! За це мають понести відповідальність винні» - тільки на цих винних потрібно, принаймі, показати.
Хомчак? Загороднюк? Данілов? Гончарук? Чи все ж таки клован?
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Порошенко взнуздал вислюка и вступил в предвыборную гонку
Пётр Алексеевич ранее чего помалкивал ?
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Юзік з Сивохою не могли все зїсти.Був ще хтось третій.Але хто?
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Теперь уже начинаю сомневаться. Порох, он куда крал деньги? В карман или в бюджет? И как барыга смог так быстро армию на ноги поставить?
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Хто воно таке? Щось вимагає, когось спасає постійно.
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Мы тут посоветовались и Я решил: А не закрыть ли нам продовольственную дыру в армии тортами рошен и другими вкусняшками - тем более товарищ Порошенко согласен всё это поставить в виде гуманитарки для Солдат.
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смотри как бы тебе потом русские братья конфетами ротфронт рот не забили
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Тебе видать уже замазал петя шоколадный и рот и жопу - потому за него и воняешь.
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Алкаш до сих пор на задание, по развалу страны.
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Петре Олексійовичу. Вони на Вас цю справу повісять. На їх думку вони мають керувати, а Ви годувати армію. Вони не тільки армію доводять до цюцюндера, вони вже ДБР, СБУ, Ген.прокуратуру і поліцію до цього довели. Їм знадобився всього один рік і все зруйновано. Економіка має тільки признаки життя і маленький пульс, інвестори драманули, ще чуть-чуть і Беня чуть не знищив банківську систему. Рулять великим судном, без посвідчення і простіших навиків і практики. Місточок капітана країни не сцена кварталу.
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