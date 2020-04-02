 "Рахунок іде на десятки тисяч": мешканці китайського Уханя не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку цього тижня сім найбільших похоронних бюро Уханя щодня видають сім'ям покійних у середньому 500 урн з прахом. Це дає підстави припустити, що коронавірус став причиною смерті набагато більшої кількості людей, ніж про це заявляє офіційний Пекін.

"Цього не може бути ... Якщо крематорії працюють цілодобово, то яким чином загинуло так мало людей?", - говорить в інтерв'ю Радіо "Вільна Азія" житель Уханя на прізвище Чжан.

"Вони почали роздавати прах і проводити похоронні церемонії в понеділок", - розповідає Чжан. Сім похоронних будинків обслуговують зараз Ухань, а також входять до агломерації міста Ханькоу, Учан і Ханьян.

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Користувачі соцмереж підрахували щоденне навантаження всіх семи бюро, в той час як новинний сайт Caixin.com повідомив, що похоронний будинок у Ханькоу отримав тільки за один день 5000 урн з крематорію - що вже вдвічі перевищує офіційне число жертв спалаху коронавірусу в Ухані.

У соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що всі сім похоронних бюро в Ухані щодня видають родичам покійних близько 3500 урн.

Похоронні бюро сповістили сім'ї померлих, що вони спробують завершити кремацію перед традиційним китайським святом поминання покійних Цінмін, який відзначається 5 квітня.

Згідно з підрахунками, з 23 березня по 5 квітня похоронні бюро видадуть родичам 42 000 урн з прахом покійних.

Ще одна оцінка числа померлих базується на знанні того, як функціонують місцеві крематорії, в яких в цілому працюють 84 печі. З огляду на те, що одна кремація триває приблизно одну годину, міські крематорії можуть щодня видавати більш як 1 560 урн з прахом покійних. Згідно з цими підрахунками, за останні два з половиною місяці в місті загинули близько 46 800 осіб.

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За словами жителя провінції Хубей, столицею якої є Ухань, багато городян вважають, що, починаючи з грудня, тут загинуло понад 40 000 осіб.

"Може, влада поступово публікує реальні цифри, роблячи це навмисно або ненавмисно, щоб люди поступово змогли змиритися з реальністю", - говорить співрозмовник Радіо "Вільна Азія" на прізвище Мао.

Джерело, близьке до Провінціального бюро у цивільних справах, стверджує, що багато людей померли у себе вдома, не потрапивши в офіційну статистику. За словами джерела, дійсна кількість смертей в Ухані засекречена, проте влада, судячи з усього, знає реальні цифри.

"Кожне похоронне бюро двічі на день передає владі дані про кремацію", - говорить джерело. "Це означає, що кожен похоронний будинок знає тільки дані про власні операції, але не знає ситуацію в інших похоронних бюро".

За словами джерела, протягом всього лише одного місяця в Ухані було проведено 28 тис. кремацій. Це означає, що оцінки, опубліковані в соціальних мережах і які стосуються періоду в два з половиною місяця, не є перебільшенням.

Житель Уханя, Сунь Ліньаня, розповів про довгі черги у похоронних бюро, в які вишикувалися родичі загиблих, які бажають забрати прах своїх близьких.

Житель Ухань Чень Яохуей сказав Радіо "Вільна Азія", що міська влада роздає сім'ям загиблих 3000 юанів (близько 422 доларів) як "допомогу на похорон" - в обмін на їхнє мовчання про справжні причини смерті близької людини.

"За останні кілька днів відбулося багато похоронів; влада потайки роздає по 3000 юанів сім'ям загиблих на похорон", - говорить Чень.

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Ху Айчжень, чия мати померла від ускладнень після COVID-19, говорить, що йому наказали забрати прах його матері в місцевому районному комітеті.

"Місцевий комітет сказав мені, що вони зараз займаються похороном, але я не хочу робити це прямо зараз", - розповів в інтерв'ю Радіо "Вільна Азія" житель Уханя на прізвище Дін. За його словами, зараз "занадто багато людей" проводять похоронні обряди.

Чень Яохуей каже, що ніхто в місті не вірить офіційній статистиці про кількість загиблих людей.

"Згідно з офіційними даними, померли 2500 осіб ... Але до початку епідемії в міських крематоріях зазвичай кремували близько 220 [трупів] на день", - розповідає Чень. При цьому, за його словами, "під час епідемії вони (влада) перевели в Ухань співробітників крематоріїв з усього Китаю, і ті цілодобово здійснюють кремації".

Місцевий житель на прізвище Гао говорить, що сім міських крематоріїв здатні кремувати близько 2 тис. тіл на день, за умови цілодобової роботи: "Будь-хто, хто подивиться на ці цифри, зрозуміє ... Будь-яка людина, здатний мислити. І вони говорять про 2535 жертви? сім крематоріїв можуть кремувати більше померлих всього за один день"