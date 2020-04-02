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 "Рахунок іде на десятки тисяч": мешканці китайського Уханя не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу

Жителі китайського міста Ухань, який став епіцентром спалаху коронавірусу, всі з великим скептицизмом ставляться до даних офіційної статистики, згідно з якими за весь час епідемії в Ухані жертвами коронавірусу стали близько 2500 осіб.

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку цього тижня сім найбільших похоронних бюро Уханя щодня видають сім'ям покійних у середньому 500 урн з прахом. Це дає підстави припустити, що коронавірус став причиною смерті набагато більшої кількості людей, ніж про це заявляє офіційний Пекін.

"Цього не може бути ... Якщо крематорії працюють цілодобово, то яким чином загинуло так мало людей?", - говорить в інтерв'ю Радіо "Вільна Азія" житель Уханя на прізвище Чжан.

"Вони почали роздавати прах і проводити похоронні церемонії в понеділок", - розповідає Чжан. Сім похоронних будинків обслуговують зараз Ухань, а також входять до агломерації міста Ханькоу, Учан і Ханьян.

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Користувачі соцмереж підрахували щоденне навантаження всіх семи бюро, в той час як новинний сайт Caixin.com повідомив, що похоронний будинок у Ханькоу отримав тільки за один день 5000 урн з крематорію - що вже вдвічі перевищує офіційне число жертв спалаху коронавірусу в Ухані.

У соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що всі сім похоронних бюро в Ухані щодня видають родичам покійних близько 3500 урн.

Похоронні бюро сповістили сім'ї померлих, що вони спробують завершити кремацію перед традиційним китайським святом поминання покійних Цінмін, який відзначається 5 квітня.

Згідно з підрахунками, з 23 березня по 5 квітня похоронні бюро видадуть родичам 42 000 урн з прахом покійних.

Ще одна оцінка числа померлих базується на знанні того, як функціонують місцеві крематорії, в яких в цілому працюють 84 печі. З огляду на те, що одна кремація триває приблизно одну годину, міські крематорії можуть щодня видавати більш як 1 560 урн з прахом покійних. Згідно з цими підрахунками, за останні два з половиною місяці в місті загинули близько 46 800 осіб.

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За словами жителя провінції Хубей, столицею якої є Ухань, багато городян вважають, що, починаючи з грудня, тут загинуло понад 40 000 осіб.

"Може, влада поступово публікує реальні цифри, роблячи це навмисно або ненавмисно, щоб люди поступово змогли змиритися з реальністю", - говорить співрозмовник Радіо "Вільна Азія" на прізвище Мао.

Джерело, близьке до Провінціального бюро у цивільних справах, стверджує, що багато людей померли у себе вдома, не потрапивши в офіційну статистику. За словами джерела, дійсна кількість смертей в Ухані засекречена, проте влада, судячи з усього, знає реальні цифри.

"Кожне похоронне бюро двічі на день передає владі дані про кремацію", - говорить джерело. "Це означає, що кожен похоронний будинок знає тільки дані про власні операції, але не знає ситуацію в інших похоронних бюро".

За словами джерела, протягом всього лише одного місяця в Ухані було проведено 28 тис. кремацій. Це означає, що оцінки, опубліковані в соціальних мережах і які стосуються періоду в два з половиною місяця, не є перебільшенням.

Житель Уханя, Сунь Ліньаня, розповів про довгі черги у похоронних бюро, в які вишикувалися родичі загиблих, які бажають забрати прах своїх близьких.

Житель Ухань Чень Яохуей сказав Радіо "Вільна Азія", що міська влада роздає сім'ям загиблих 3000 юанів (близько 422 доларів) як "допомогу на похорон" - в обмін на їхнє мовчання про справжні причини смерті близької людини.

"За останні кілька днів відбулося багато похоронів; влада потайки роздає по 3000 юанів сім'ям загиблих на похорон", - говорить Чень.

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Ху Айчжень, чия мати померла від ускладнень після COVID-19, говорить, що йому наказали забрати прах його матері в місцевому районному комітеті.

"Місцевий комітет сказав мені, що вони зараз займаються похороном, але я не хочу робити це прямо зараз", - розповів в інтерв'ю Радіо "Вільна Азія" житель Уханя на прізвище Дін. За його словами, зараз "занадто багато людей" проводять похоронні обряди.

Чень Яохуей каже, що ніхто в місті не вірить офіційній статистиці про кількість загиблих людей.

"Згідно з офіційними даними, померли 2500 осіб ... Але до початку епідемії в міських крематоріях зазвичай кремували близько 220 [трупів] на день", - розповідає Чень. При цьому, за його словами, "під час епідемії вони (влада) перевели в Ухань співробітників крематоріїв з усього Китаю, і ті цілодобово здійснюють кремації".

Місцевий житель на прізвище Гао говорить, що сім міських крематоріїв здатні кремувати близько 2 тис. тіл на день, за умови цілодобової роботи: "Будь-хто, хто подивиться на ці цифри, зрозуміє ... Будь-яка людина, здатний мислити. І вони говорять про 2535 жертви? сім крематоріїв можуть кремувати більше померлих всього за один день"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186234
 
 
 Топ коментарі
 
Камуняча влада завжди брехала і бреше далі.
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Те у кого есть хоть трошки смальца в голове не верят, само собой.
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Надо меньше жрать всякое ползуче-летающее дерьмо .
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Те у кого есть хоть трошки смальца в голове не верят, само собой.
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"По словам источника, истинное количество смертей в Ухане засекречено, однако власти, судя по всему, знают реальные цифры." - О, уж они-то лучше всех знали масштаб угрозы ещё когда большая часть человечества пребывала в самоубийственной дрёме, а ВОЗ преступно поддакивал вракам кетайцев. Потому сами они и предпринимали такие беспрецидентные меры.
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При этом не сильно парились, выпуская больных из страны. И здесь выгоду нашли, хитрые китаёзы.
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В спокойном миллионнике, как Харьков или Днепр, обычно кремируют 20-30 в день, столько же хоронят. Пропорционально в Ухане это 600 в сутки. Добавь что в условиях карантина на тех кто болеет онкологией, сердцем, диабетом и т.д. просто забили болт. Поэтому если 700-800 это норма.
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Надо меньше жрать всякое ползуче-летающее дерьмо .
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не факт скорее всего хотят почистить планету от стариков и больных
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_Ты из тех тормозов, что всё ещё думают, что умирают старики? А если и так, то своих родителей уже списал в расход?
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Це така сама байка як і смертність 1%. Слабкі легені та імунітет бувають у будь-якому віці. Тому найліпше - дотягти здоровим до створення вакцини, а не набувати імунітет долаючи повноцінний вірус.
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та й взагалі припинити харчуватися.
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Они едят все что шевелится не от нужды или бедности,а от исторически сложившихся традиций. Последствия этих действий в статье с цифрами. Что не так с утверждением,что пора запрещать эту нездоровую практику?
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"Они едят все что шевелится не от нужды или бедности,а от исторически сложившихся традиций"
Ви, взагалі, знали звідки людство підхопило COVID19? Не дивлячись на те, що СОVID19 містить генетичний код кажанів, людина підхопила його не від кажана, а від пенголіна , який був лише транзитером вірусу. Пенголін є наймасовішою твариною в світовій контрабанді диких тварин, бо на нього є величезний попит. І в Україні він є також, як і на всіляких змій, крокодилів, геконів й тощо. Це величезний маркет в усьому світі. І диких тварин купують не лише задля того, щоб їсти. Інфекція підхоплюється не від смажених тварин, а від живих. Тому до сраки всі ващі "запрещать", бо ви нічого не "запрєтітє", як і наркоторгівлю, проституцію, аборти й все решта, що вам там ще заманеться.
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Думаю,что не только я,но и никто,может кроме редких ученых,этого не знают. И все ваши домыслы и предположения имеют такую же ,,ценность,, как и мои. Но то,что нужно прекращать практику бездумно пихать себе в рот все что можно и нельзя,по идее,не должно вызывать раздражение у психически здорового человека.
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"...психически здорового человека."

я навіть не сумніваюсь в тому, що у вас є довідка про те, і ви вчасно подовжуєте термін її дії.
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Це напевно іронія долі, але вони усим отим лайном лікуються, купляючи сушених кажанів, крокодилячі лапи, фалоси тушканів та суп із медуз за шалені гроші. )))
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Ти щось мокша чуло про пташиний грип або свинячий?
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Очень может быть. Тех, кто жил при совке, убеждать в этом не надо.
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Камуняча влада завжди брехала і бреше далі.
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Бреше, будь яка влада! Ну хіба що тільки не ЗЕбільна, обіцяли вчителям 4К зарплати, - прилетіло!..
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Тушкани мають право не вірити владі, бо головний принцип соціялізму: за приписки нагородять, за правду - розстріляють.
Вже була інфа, що насправді там задвухсотилося у 17 разів більше.
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В «ОПЗЖопе» заявили, что санкции против Беларуси - позор для украинской власти

В партии «Оппозиционная платформа - За Жопу» раскритиковали решение украинских властей присоединиться к европейским санкциям против Республики Беларусь.Такое мнение высказал лидер политсилы Виктор Мертвечук, передает пресс-служба «ОПЗЖопы»."Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 9086
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Санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия/оборудования, которое могут использовать для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек: двух оппозиционеров, бизнесмена и журналиста.
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Это потому ,что зажиддя голосует так же,как и белорусская область россии. Холопы кремлевского карлика поют одинаково
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Тим часом у штатах китайці розважаються.
Одна мимра вихваляється, що скупила всі маски у Флориді, щоб американцям не дісталось,
інша коза мацає в магазині все, що бачить. І таких відео повно.
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1245618901511065606

https://twitter.com/dmitrosel007/status/1245621250577186825
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Ну как бэ а без короновируса никто не умирал что ли? Это нужно брать ежедневную статистику смертей Уханя хотя бы за прошлый год и вычитать их
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Это точно, что в Италии население остерегается посещать врачей, и тех, что в госпиталях, и даже семейных. Пц предпочитают , чтобы врач их проконсультировал по телефону, поставил диагноз и прописал онлайн - рецепт. И на домашние вызова не претендуют. Поэтому первичная медицина сейчас *отдыхает*. И ещё имеем массу случаев паники, фобии и ажитации , в основном среди возраста 18 - 45 лет. Но даже ипохондрики отказываются от врачебного визита. Здесь даже имеется *зелёный номер* психологической помощи.
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раша, китаяша, севкореяша и все постсовецкие республики (Балтию не оцениваем) лежат вне областей каких либо статистик. мона допустить только очень грубый вероятностный подход на основе статистик у хопкинса. и то, здесь о расходе тестов.
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Украина с "кривой" статистикой, это правда. Но по крайней мере, наши власти не трепятся, как китаезы и не врут как кацапы. И не вякают про трактор как Лукашенко
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"кривая" статистика просто кривит следуя колличеству суточных тестов. не может реальный рост инфицированных идти с такими регулярными ступеньками.
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Все немножко не так. Теперь, не имеется ввиду оф. статистику, любой умерший от воспаления легких или гриппа считается родственниками, как жертва пандемии. И большинству реальной плевать на эпикриз. Ведь тесто-то нет
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о многом мы можем судить, даже не судить, а гадать, только с подходом по вероятности событий. реалии нам никогда не станут известны. да, в основе лежит минимальное тестирование.
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наши власти не врут со статистикой ? юморист...... одна средняя зарплата чего стоит , дальше без комментариев
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И правильно делают. Коммунистам, в том числе китайским, веры нет. 23.03.20 - Число мобильных пользователей в Китае снизилось на 21 млн человек "Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 7683. Куда люди-то делись? Испарились?
"Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 5967
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Да там хоть 100 млн. испарятся, никто в мире это не заметит. Какая существенная разница между 1 500 000 000 и 1 400 000 000???
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Для Китая это без разницы. Но врут они конкретно. Зачем? Чтобы свою экономику не убить. Вот Украина маски из Китая импортирует. У нас что все швеи умерли ? Или у кого-то просто мозгов нет?
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А ещё очень может быть, что сокрыты жертвы не вируса, а "жёстких, но правильных китайских" мер, которые так нравятся некоторым местным почитателям гулага. Например, просто заварили намертво многоэтажку, думали, что скоро разварят, но замотались. А они, дурашки, там взяли да померли. Ну не ставить же из-за такой ерунды под сомнение авторитет КПК!
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Американці теж казали, шо китайська влада бреше. Базувалися на данних своїх супутників які спостерігали за роботою крематоріїв.
Вірус пройшовся по Уханю катком. Місто заблокували і зачекали поки єпідемія сама згасне. Так що 50тис загиблих запросто може бути.
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Как только я увидел китайские данные, то понял что они врут. Покопался в новостях и это стало еще очевиднее. Не знаю что там происходило ранее и происходит сейчас, но новости из Китая выглядят нереалистичными.
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От так і москалів будуть ховати, правда без урн, їх фуйло американцям продасть.
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Китайці виині в тому що їдять всякий " кал" , треба було закрити границь КНР, щоб ця херня не розповсюджувалася по всій планеті
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Правозащитники вопили что нельзя. Это ограничение прав человека. В итоге политики побоялись. Теперь имеем десятки тысяч смертей, а может и сотни.
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Китайці виині в тому що їдять всякий " кал"
Справа не в тих, хто їсть, а в тих, хто має справу із живими дикими тваринами, тобто має фізичний дотик них. Бо готова їжа не містить в собі вірусів. А в Україні та рашті світу є багато тих, хто займається контрабандою та продажом диких тварин також тому, що на те є попит.
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Так в Україні в те вірять також, але дозволити те собі не можуть. Тому там здебільшо попит, на "масаж простати", гадалок, екстрасенсів, мумійо, пірамідкі Гордона й тощо. Я пам'ятаю, що в "раціоні" клініки Доктор Алєкс були присутні настої коріння женьшеня. А ще було "прєпарат Акулій Хрящ", "моржовий х..."
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Вони їдять живих диких тварин, якщо це вас переконає. І п'ють свіжу кров із живих диких тварин. Якщо ви запропонуєте їм кров мертвої тварини, вони можуть образитися.
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"Вони їдять живих диких тварин"
Це вам хто таку дурню сказав? Ви краще переконайте мене в тому, що ви є освідчена та культурна людина, і бачили китайців не лише по телевізору, і взагалі, здатні відрізнити Китайця від в'єтнамця. Бо в мене є великі в тому сумніви. А мене не треба переконувати, на ту дурню, про яку ви тут кажете, бо я був в Китаї, і так кожен день живу серед багатьох китайців.
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У московитів 771 новий хворий. можна ще 1 млн масок продати натівцям.
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О опять пошло накручивание умерло 100500 миллионов - никто не считает умерших от обычных болезней в этом "10 миллионном селе"... Вы ребята уже вообще *** дали, шо в Италии что тута - всех записываете в смерти от короновируса Да Китайская компартия те еще мудаки - только вот причину в расскручивании епидемии я вижу экономичсекую: экономика Китая перегрета и раздута - но мудрая компартия не может ошибатся? потому то все вирус особенно по психике бьют фото и видео где китайса в костюмах химзащиты борются с видео! Тут уже таскали видео тренировки как реальное ... Да и все эти "утечки" и прочее ОБС ******* ...
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ммм, не. у них.... ну, я в принципе читал с 20 причин почему это мол выгодно Китаю..... но думаю если там война начнется, то нужно будет помогать.... как раз шоб вирусы не разлетелись(лаборатории же там тоже есть как и на Рашке)
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Вигода одна самозакоханість вінніпуха і його соратників: ну не могли ми помилятися коли надували тАААААку кредитну бульку Як показав час - ще й як можуть
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Ну.... у нас вообще жесть будет. "тесты" - это просто шоб понять, заболел ли депутат, то есть гражданин..... б*же, помоги, ведь Перун всем помогает, разве нет?
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В процинции Хубэй конгломерат из нескольких городов миллионников, из которых только Ухань 12 млн. населения. цифры кремаций вообще притянуты за уши, но даже если взять 40 тысяч умерших с декабря, да на всю провинцию - это нет ничто.
Обычный наброс на Китай. Западным СМИ больно признать, что борьбу с короновирусом его медицина, безнадёжно проигрывает китайской.
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Ну умовний захід вирішив що за все платить Китай - як на мене китайози спочатку своїми фокусами вирішили прикрити свою дупу в економіці а медіа ефект вийшов такий що "накрило" усіх, зараз будуть платити Їх би може ще пронесло - якби вони раптом не вирішили трішки підзаробити на "кіпіші" і спихнути всім свій неліквід ...
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Це китайці розповідають, а не західні ЗМІ. У країні з примусовою абортацією жінок, хто має одну дитину, людей не рахують.
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Нічого дивного - комуняки. Через деякий час світ узнає, що, виявляється, даний вірус зовсім не природного походження, а просто результат якогось нещасного випадку в лабораторії.
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БОЙКОТ КИТАЙСЬКИХ ТОВАРІВ.НІ ОДНОРАЗОВИМ РЕЧАМ ЦІНОЮ ЗНИЩЕННЯ ПЛАНЕТИ.
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Ну еще в начале эпидемии в Китае , я писал , со слов британского Врача , все официальные цифры Китая ,надо умножать на 100 в лучшем случае ,а вообще на 1000 "Рахунок іде на десятки тисяч": мешканці китайського Уханя не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 157
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Но этот вирус(скорее бы сам умер) теперь заставит всех тратить НОРМАЛЬНЫЕ деньги на здравоохранение своего народа,страны ,близких.
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Так само і зелена влада бреше про кількість померлих, скільки людей вмирає ніби від пневмонії і ніхто їх не первіряє на коронавірус
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Не треба ля-ля, всім покійникам міряють температуру, і якщо вона не вища за 36,6 значить смерть наступила, не від коронавірусу!..
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А что Кремль,который имел бактериологическое оружие, не знает откуда этот вирус взялся? Китай защищают или что там? ВСЕ ЗНАЮЩИЕ СТРАНЫ МОЛЧАТ-ЭТО НЕКРАСИВО, КАК МИНИМУМ перед семьями умерших.
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РФ использовала радиоактивное оружие...химическое. В развитых странах, между прочим. Почему бы их китайскому хозяину не баловаться с вирусами "Рахунок іде на десятки тисяч": мешканці китайського Уханя не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7311 По-моему, все очевидно.
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Объективная оценка, это сравнение уровня смертности за аналогичные периоды разного времени, например, сколько всего умерло (в городе, области, стране) в марте 2020 по сравнению с февралем (январем) 2020, по сравнению с мартом 2019 и т.д.
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нех жрать змей вареных живьем и лечинок а потом урны раздавать
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Цензор розділіть коментарі української і російської версій!! Чому я маю вишукувати українські слова серед мацкваротих висерів??
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Не треба ділити, просто в російськомовній закрити коментарі. Автоматично таких коментарів менше стане. А взагалі то Цензор закон порушує, вже давно це помітив. По замовчуванню сайт має відкриватися українською мовою, та й статті відстають в часі. Ст. 27 п. 6 - ...Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.
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Ещё в феврале американские спутники зафиксировали выбросы из крематориев Уханя в десятки раз превышающие среднегодовую норму
Уже тогда, глядя, что в Ухане приняты мере, аналогичные мерам в Чернобыле, только без эвакуации - стало понятно, что это не простой грипп. Возможно природный вирус, возможно утечка из лабораторий Уханя.
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