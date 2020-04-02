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 Економіка, Суспільство
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 Медпрацівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад утричі, - глава МОЗ Степанов

Медичні працівники швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, на які поширюється збільшення окладів в три рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МОЗ Максим Степанов

За його словами, в списку спеціальностей, які там перераховані, є і всі посади "екстренки" - в пункті про лікарів інших спеціальностей, які зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

"Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлнь, що ніби-то ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але для того, щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть корегування та пропишуть це окремо. Інформація з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо", - повідомив він.

Степанов зазначив, що інформація з'явиться протягом дня на сайті МОЗ: "Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо".

Також читайте: Очільник МОЗ Степанов: "Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19"

"Захист лікарів - наш пріоритет і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких працюють українські лікарі", - підкреслив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Запоріжжі працівники швидкої допомоги виступили проти наказу № 759, який був виданий новопризначеним міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Як заявив голова незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко, згідно з цим наказом медикам швидкої допомоги, на відміну від інших медпрацівників, не підніматимуть зарплату.

За словами Сидоренка, саме працівники швидкої перебувають на передній лінії оборони і першими стикаються з усіма небезпечними захворюваннями. Тому такий крок вони вважають як мінімум несправедливим. Запорізькі медики записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського з вимогою переглянути цей наказ. Сидоренко зазначив, що найближчим часом таке ж звернення буде направлено і працівниками швидкої з інших областей.

Читайте: Збільшення оплати праці медиків почнеться з квітня, - ОП

Медпрацівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад утричі, - глава МОЗ Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186232
 
   
 Топ коментарі
 
Це теж мало, але з паршивих зебілів хоч вовни шматок.
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Йди волонтером в Інфекційне відділення. Покажи свою свідомість. )
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Народ, вам не здається, що бот Генрих Реалист перейшов всі межі брехні?
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Мало . Им надо дать статус как чернобыльцам .
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А кто это? Я уже и не слежу - какие-то шмыгали, гончаруки и прочие ермаки.... еще и этот, как его, кхе-кхе...... о б*же, вирус(падает к иконоСтасу и к иконоЯхве))
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Они искренне считают, что рисковать жизнью за 4 тысячи нельзя, а за 12 тысяч можно??? Будете сами, суки, больных растягивать.
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Це теж мало, але з паршивих зебілів хоч вовни шматок.
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Йди волонтером в Інфекційне відділення. Покажи свою свідомість. )
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Я в отпуск пойду или рассчитаюсь. Нехай свідомих свідомі лікарі лічать. За 12000...
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языком молоть - не мешки ворочать .. новый Минздрава такое же чмо как предыдущее.
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Не треба було різати оті зарплати.
Моя сестра - лікар-інфекціоніст в стаціонарі. Так в її інфекційній лікарні за друге півріччя минулого року звільнилося 50% молодшого медперсоналу; оскільки, наприклад, маніпуляційна мендсестра і санітарка замість семи тисяч на руки почали отримувати три сімсот... Лікар отримувала 11 тисяч - стало 5... Ну, лікарі ще шукали роботу по польшах, але медсестрам знайти було легше...
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За последний год понизили зарплаты почти наполовину?

Я скромно догадываюсь, за кого в основном эти медработники голосовали...
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Народ, вам не здається, що бот Генрих Реалист перейшов всі межі брехні?
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Эти придурки поняли, что медики скорее уволятся, чем будут работать на минималку и подвергать себя и свои семьи опасности. А до этого ни как не доходило.
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Класно и логично: сначала кричали, аж жопа лопалась, о 146 реформах, в том числе и медицинских, а теперь оказывается денег не хватает что бы всё это двигать вперёд.
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Та не то, чтобы двигать вперед. А хотя бы хоть как то избежать тотального краха...
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