 Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою "Євролаб", - СБУ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.
"Тож, 1 квітня 2020 року на підставі судової ухвали були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення усіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи та інформацію", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом ці документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.
Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.
Пізніше власник клініки Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19.
Скрывший результаты один раз...скроет их и во второй...это же один и тот же евролаб...
Именно эта клиника провела честно анализы и сказала, что Зеля не наркот, как таким не доверять?
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как только Пальчевский начал открывать в своих видео рот на Блазня..., так здравствуй СБУ..
Но понятное дело что в клинике искали анализы блазня...
Надеюсь у Пальчевского хватило мозгов их там не держать....
Пальчевскому уважуха!!!
янина соколова напряглась.
А Пальчевский, чуть ли не единственный, кто заявил, что ЗЕбол с момента продажи земли политический труп и преступник!!!
Потом расскажешь как его батяня, чесный ДНРовский ПВОшник никакого отношения не имеет к сбитому MH17
А его братанчик, не очер в своем впопулчении "дамбас расея!"
фсбу всегда то шлюх гоняет, то врачебную тайну обнуляет,
на кого они работают ?
а, на продавца земли и должностей Зеленского, понятненько ...