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 Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою "Євролаб", - СБУ

Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ "ЄВРОЛАБ" дій, спрямованих на поширення епідемії COVID-19 і заподіяння шкоди здоров'ю населення України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.

"Тож, 1 квітня 2020 року на підставі судової ухвали були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення усіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи та інформацію", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом ці документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

Пізніше власник клініки Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою Євролаб, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186230
 
   
 Топ коментарі
 
А реальных результатов анализов главзебила на наркоту не нашли случайно?
Скрывший результаты один раз...скроет их и во второй...это же один и тот же евролаб...
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Стоило бы заодно открыть дело за сокрытие результатов тестов ЗЕ на наркотики в 2019-м году.
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Да ладно вам, это самая честная клиника, принадлежащая кацапскому олигарху и управляемая другом Зели!
Именно эта клиника провела честно анализы и сказала, что Зеля не наркот, как таким не доверять?
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А реальных результатов анализов главзебила на наркоту не нашли случайно?
Скрывший результаты один раз...скроет их и во второй...это же один и тот же евролаб...
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Да ладно вам, это самая честная клиника, принадлежащая кацапскому олигарху и управляемая другом Зели!
Именно эта клиника провела честно анализы и сказала, что Зеля не наркот, как таким не доверять?
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и даже справку выдали задним числом Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою "Євролаб", - СБУ - Цензор.НЕТ 8306 ну, как им не верить ?
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Стоило бы заодно открыть дело за сокрытие результатов тестов ЗЕ на наркотики в 2019-м году.
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👏👏👏 Думаю, Пальчевський і його покроаителі не дурні. І носії, як паперові, так і електронні з результатами тестів у надійрому місці за парєбріком. 😁
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Совковость так и прёт - везде ищем диверсантов. Какое на хрен "действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3186230
"? Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ - Цензор.НЕТ 9835
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Этот барыга, мало того что сдирал деньги за непонятно какие тесты, еще и наверное договаривался за еще одну мзду с теми, у кого результат "положительный".
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Ну да, совковость: вначале диверсантов насаждали, теперь разыскиваем. В европах проще, там от коллаборационистов со времен Виши не чистились.
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Так вроде клиника частная? Он и не объзан. Ну это куда перспективнее,чем Ермака трусить.
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а что тогда сознательное заражение по твоему?
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А "Борис" не проверяли? У меня под окнами их скорые весьма интенсивно мотают. Или там их главный фершал-депутат подсуетился, он и на масках свой след безнаказанно оставил.
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ха-ха....
как только Пальчевский начал открывать в своих видео рот на Блазня..., так здравствуй СБУ.. Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ - Цензор.НЕТ 6845
Но понятное дело что в клинике искали анализы блазня...
Надеюсь у Пальчевского хватило мозгов их там не держать....
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Зе мстит Пальчевскому за его критику распродажи Украинской земли в период глубокой ж@пы!!!

Пальчевскому уважуха!!!
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В данном случае так и есть . Зе обещал Пальцу в начале , когда на ЗЕ проходили все и везде .на мэра и кинул его .Потом началась критика ЗЕ и по земле тоже . Палец это друг Червоненко, Шуфрича . Тимошенко .
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Очень интересно чем все закончится.
янина соколова напряглась.
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Ничем, разве впервой, получат откуп и всё пучком.
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1 пальчевский до...иделся. 2 возвращение украинцев домой, один человек заражал пол самолета, автобус машину или пол поезда. кроме Н САНЖАР все 170000 человек отправлены по Украине заражать всех.МОЖЕТ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ?????????? 3 работа врачей без спецодежды, МОЖЕТ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ????????????? 4 так как 2 и 3 работа зе и правительства, то надо найти козлов отпущения, таких как пальчевский и штрафовать простых людей по 17-34 тысячи. САМИ ****** НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫ
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Я верю МЫ прорвёмся и Украине цвесть - пока такие люди как Юрий Вингор ЕСТЬ.
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Например, Дубинский, который резко протестовал против продажи ЗЕМЛИ в период неспособоности украинцев покупать землю, после принятия подлого антиукраинского ЗУ о земле 30 марта ни сказал ни слова об этом преступлении. Дубинскомкуку дали понять, что надо заткнуться.

А Пальчевский, чуть ли не единственный, кто заявил, что ЗЕбол с момента продажи земли политический труп и преступник!!!
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Давай еще пару постов про украинофоба дубину.
Потом расскажешь как его батяня, чесный ДНРовский ПВОшник никакого отношения не имеет к сбитому MH17
А его братанчик, не очер в своем впопулчении "дамбас расея!"
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Сокрытие - это означает, что они не сообщили (а сейчас обязаны!) о тех людях, которые были инфицированы, не важно, может, они и вылечились, но должны были проверить их окружение. Инфицированные могли забашлять клинике, чтобы эту инфу не распространять (не важно по какой причине), таким образом создали прямую угрозу чьей-то жизни.
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Никаких сокрытий. Виновных- расстрелять.
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ну да, ну да, запуск сотен носителей без карантина не интересен,
фсбу всегда то шлюх гоняет, то врачебную тайну обнуляет,
на кого они работают ?
а, на продавца земли и должностей Зеленского, понятненько ...
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Так Баканов може розкриє й інші сокритія ? Не той Пальчевський фрукт, щоб його чіпати - особисто Вовка не був ведучим на руццьком каналі , так шо ще невідомо, яке ************ вони вирішили зачепити у світі його опозиційності сьогоднішньої до ЗЕ ... Він же й по Вовкину мочу знає...
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чи залякують ? Шкода що скабєєвим не до них зараз
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Усю челядь, що їздила цьогоріч до Куршавелю, москалі "абрюхатілі" сраним ковідом. Дивує лише що усі на карантині, а ВР працює на останньому подиху над земельним дерибаном.
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интересно будет параллельно следить за расследование дел против ермака и евролаба. для сравнения.
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У Пальчевского часная клиника и результаты обследований он не может распространять без согласия обследуемых. А действия СБУ пойдут только во вред, учитывая то что остановлена работа клиники. А вот кто будет хлебать эту кашицу хотелось бы знать на перёд, порадуйте Народ именами героев-разбойников.
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