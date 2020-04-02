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 Суспільство, Здоров'я
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 З коронавірусом госпіталізовано 398 осіб, серед них 20 дітей і 26 медпрацівників, - Ляшко

В Україні зафіксовано 804 випадки зараження коронавірусом від початку спалаху, з них госпіталізовано було 398 осіб, а решта перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що серед госпіталізованих - 20 дітей і 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легень перебуває одна людина.

"Якщо подивитися на світову статистику, то у світі вже зареєстровано понад 940 тис. випадків, плюс 78 тис. випадків за добу. З такими темпами сьогодні світова пандемія перейде в мільйон випадків", - уточнив Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186228
 
 
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те регионы, где больше всего вернулось из очагов инфекции в Испании, Италии, Польши, тем хреновее всего...там, где возвращались лишь "турысты" пока более-менее...
но это так...ни о чем...
берегите себя , люди!!!!
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среди "турыстов" - киев исключение. а так да, ниочом. так искажённая статистика по колличеству использованных за сутки тестов. и то, разорванная на утренню и вечернюю. такой себе психологический трюк.
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"У Бергамо смертність виросла на 400%. Протягом 2015-2019 років у зазначений період березня тут в середньому помирала 91 людина. У 2020 році померли 398 осіб. Приріст смертності такої ж інтенсивності спостерігався в інших муніципалітетах провінції Бергамо. У столиці північної провінції Брешіа кількість загиблих за перші три тижні березня збільшилася більш ніж удвічі: від 134 у 2015-2019 роках до 381 у 2020 році."https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/2/7108274/
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Там в основному помирають дуже старі і хворі. Вірус вкорочує їм життя на кілька років.
Після епідемії смертність в тому регіоні знизиться нижче середніх показників. А за 5 років вийде на звичну середню цифру. Тобто вплив вірусу на смертність за період скажімо в 10 років буде близько нуля.
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