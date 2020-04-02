 З коронавірусом госпіталізовано 398 осіб, серед них 20 дітей і 26 медпрацівників, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він зазначив, що серед госпіталізованих - 20 дітей і 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легень перебуває одна людина.
"Якщо подивитися на світову статистику, то у світі вже зареєстровано понад 940 тис. випадків, плюс 78 тис. випадків за добу. З такими темпами сьогодні світова пандемія перейде в мільйон випадків", - уточнив Ляшко.
но это так...ни о чем...
берегите себя , люди!!!!
Ґрунтовно готуються.
Після епідемії смертність в тому регіоні знизиться нижче середніх показників. А за 5 років вийде на звичну середню цифру. Тобто вплив вірусу на смертність за період скажімо в 10 років буде близько нуля.