 Найближчим часом буде серійне виробництво ПЛР-тестів в Україні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.
"Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть їхні поставки тестів у ПЛР-лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, хто потребує лабораторних досліджень", - зазначив він.
За його словами, МОЗ налагодив роботу мобільних бригад.
Також налагоджено співпрацю з приватними лабораторіями, готовими надати свої пункти забору біоматеріалу, щоб уникнути додаткового навантаження на медзаклади країни.
почему наши швейные фабрики не шьют маски?
А у меня грошей нема на ваши тесты.
Вони вже зробили 1000 тестів. Віддали 600 в Житомирську область.
Каже, що зараз більше не потрібно, оскільки максимальна здатність всіх лабораторій в Україні - тисяча тестів в день...