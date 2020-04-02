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 Найближчим часом буде серійне виробництво ПЛР-тестів в Україні, - головний санлікар Ляшко

Українські виробники ПЛР-тестів готові наступного тижня налагодити їхнє серійне виробництво для діагностики коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть їхні поставки тестів у ПЛР-лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, хто потребує лабораторних досліджень", - зазначив він.

За його словами, МОЗ налагодив роботу мобільних бригад.

Також налагоджено співпрацю з приватними лабораторіями, готовими надати свої пункти забору біоматеріалу, щоб уникнути додаткового навантаження на медзаклади країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут молекулярної біології і генетики готовий щотижня виготовляти до 20 тис. ПЛР-тестів вдвічі дешевше за іноземні аналоги 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186227
 
 
 Топ коментарі
 
как всегда всё в будущем, а масок как небыло так нет
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Когда космические корабли ... Где купить маску ?
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Три тижні минуло з тих пір, коли О.Гончаренко "поставив проблему".... Багатувато часу...
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Когда космические корабли ... Где купить маску ?
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Три тижні минуло з тих пір, коли О.Гончаренко "поставив проблему".... Багатувато часу...
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От, а чому я такий впевнений, що Гройсман і Супрун (навіть при преЗЕденті) взагалі не дозволили би зупинити виготовлення оцих ПЦЛ-тестів в інституті молекулярної біології? І закупили би їх в держрезерв задовго до того, як китайский вірус досяг України?
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Важко судити про те що могло б бути???
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так було же! Не конкретно з цим інститутом, не конкретно з цією проблемою - але ж минулий уряд реагував адекватно на подібні проблеми!
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Для Вас можливо і було а для мене ні. Моя жінка хвора на цукровий діабет - і я всі ці "реформування" "покращення" і "піклування" а особливо програму "доступні ліки" постійно відчуваю на своїй кишені коли вся її пенсія іде на ліки а моєї вистачає тільки на комуналку. Я не скаржусь повірте якось даємо собі раду і ні в кого нічого не просимо але страшенно не люблю коли нас ще вважають за повних дебілів.
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как всегда всё в будущем, а масок как небыло так нет
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когда? скоро - это ни о чем...
почему наши швейные фабрики не шьют маски?
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В ближайшее время будет серийное производство ПЦР-тестов в Украине, - главный санврач Ляшко

А у меня грошей нема на ваши тесты.
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Не проблема, вам потрібно лише мати симптоми важкої пневмонії і тоді тест зроблять безкоштовно, хоч не виключено що посмертно...
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Коли нема грошей , то можна продати долари.
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недавно писали что работников этого института отправили за свой счет , вопрос как они наладят
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Как говорила баба Дуся : суждены нам благие порывы ,а свершить не дано ничего....
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Зараз на Прямому в прямій трансляції йде пресуха керівництва інституту молекулярної біології.
Вони вже зробили 1000 тестів. Віддали 600 в Житомирську область.
Каже, що зараз більше не потрібно, оскільки максимальна здатність всіх лабораторій в Україні - тисяча тестів в день...
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НЕ ВЕРЮ! Мне уже коммунизм обещали с высоких трибун, а получилось как всегда через жопу.
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