 Найближчим часом буде серійне виробництво ПЛР-тестів в Україні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть їхні поставки тестів у ПЛР-лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, хто потребує лабораторних досліджень", - зазначив він.

За його словами, МОЗ налагодив роботу мобільних бригад.

Також налагоджено співпрацю з приватними лабораторіями, готовими надати свої пункти забору біоматеріалу, щоб уникнути додаткового навантаження на медзаклади країни.

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