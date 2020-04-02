 Різкої зміни курсу гривні найближчим часом не очікується, - НБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук.

За його словами, ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою.

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"Дійсно протягом березня ми спостерігали підвищений попит на іноземну валюту – це більше було пов’язано з напругою і нервовістю на фінансових ринках. Всі розуміли, що розпочинається економічна криза – тривала рецесія, вона розпочинається не лише в Україні, але і у всьому світі, і населення, і бізнес хотіли якось убезпечитись", – сказав Ваврищук.

За його словами, вони різко збільшили купівлю валюти, але Нацбанк повністю задовольняв ажіотажний попит.

"Ми не допускали різких коливань обмінного курсу і спостерігаємо, що протягом останнього тижня попит та пропозиція врівноважились. Ми бачимо, що обмінний курс стабілізувався. На наше переконання на сьогодні нема жодних побоювань щодо можливого різкої зміни курсу гривні найближчого часу", – сказав Ваврищук.