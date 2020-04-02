EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Економіка, Суспільство
  2626  10
Все про:гривня (113) долар (71) НБУ (667)

 Різкої зміни курсу гривні найближчим часом не очікується, - НБУ

Протягом останнього тижня попит і пропозиція на іноземну валюту вирівнялися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук.

За його словами, ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде

"Дійсно протягом березня ми спостерігали підвищений попит на іноземну валюту – це більше було пов’язано з напругою і нервовістю на фінансових ринках. Всі розуміли, що розпочинається економічна криза – тривала рецесія, вона розпочинається не лише в Україні, але і у всьому світі, і населення, і бізнес хотіли якось убезпечитись", – сказав Ваврищук.

За його словами, вони різко збільшили купівлю валюти, але Нацбанк повністю задовольняв ажіотажний попит.

"Ми не допускали різких коливань обмінного курсу і спостерігаємо, що протягом останнього тижня попит та пропозиція врівноважились. Ми бачимо, що обмінний курс стабілізувався. На наше переконання на сьогодні нема жодних побоювань щодо можливого різкої зміни курсу гривні найближчого часу", – сказав Ваврищук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186225
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"ближайшее время" в минутах , часах , суток , месяцев ? Хотелось бы знать точнее .
 показати весь коментар
 
 
коли вони таке кажуть, хочеться біжати скуповувати долар
чи ви дурні?
 показати весь коментар
 
 
Згідний. Ні на що не впливають.Заявами підлаштовуються під ситуацію щоб з роботи не поперли. -їжак годину ходить по лісу і волає що самий сильний.з берлоги виліз злий ведмідь і дав йому копняка.їжак летить і волає-я крім того що сильний ще й дуже легкий.
 показати весь коментар
 
 
Якщо заспокоюють - значить точно буде шухер.
 показати весь коментар
 
 
всё зависит от поступлений валюты от заробитчан, надо полагать
рожкова весело управляет деньгами граждан ...
а пока сдавайте доллары в страну чудес .....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору