 Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова.
Так, регіон перестане приймати літаки, поїзди та будь-який автотранспорт. Виняток зроблять для машин екстрених служб, а також поставок продуктів і медичних товарів.
Кадиров закликав жителів Чечні, які живуть зараз за її межами, повернутися додому до 5 квітня. Після цього, за його словами, впускати нікого не будуть.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
https://uainfo.org/blognews/1585146548-rossiya-pered-vyborom-vymirat-ili-raspadatsya.html
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Сгинь, нечисть.
НО, если из Австралии, тогда ннужно знать , что все (ВСЕ) Федеральные штаты Австралии уже закрыли свои внутренние границы НЕДЕЛЮ назад. Да! Идиот, все!! И ни один идиот не говорит о распаде Федерации, кроме тебя...
Coronavirus: State border closures leave Australia's federal model in strange territory
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.....Некоторые из них, включая Южную Австралию, Западную Австралию и Квинсленд, начали закрывать свои границы на прошлой неделе - шаг, который был бы немыслим до вспышки.
Путешественники, которые пересекают границу, будут вынуждены самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.
Островное государство Тасмания и Северная территория ввели аналогичные закрытия.
Объявляя о закрытии Квинсленда, премьер-министр штата, г-жа Аннастасия Палащук, заявила, что граница останется открытой только для грузовых и важных поездок. Те, кто нарушает карантин, могут быть оштрафованы на сумму до 13 345 австралийских долларов. .
«Мы не хотим, чтобы люди из Нового Южного Уэльса и Виктории приезжали сюда в Квинсленд», - сказала она. «Люди должны оставаться в своем собственном государстве, и, где это возможно, они должны оставаться в своих пригородах и, насколько это возможно, оставаться дома».
Ты за нас не переживай. Премьер-министр Моррисон постепенно наводит порядок; и это политический лидер уровня Черчилля. У нас всё будет нормально, ты за нас не беспокойся. Федеральная полиция уже направлена на контроль границ Северной Территории, а то там местное начальство самовольничать начало, тоже играется с перекрытиями границ.
>в своем собственном государстве,
Тухлый перевод с английского. Небось, гугл-переводчик ?
Исходное слово: "state". То есть штат. Настя не совсем в курсе: что такое федерация. Так вот: федерация - это единое государство, без внутренних границ.
Настя превысила свои полномочия.
А Гугл перевод для скорости т.к. большинство на Цензoре не владеют английским.
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Ты пойми простую вещь. Канберра никогда не бомбила порт Дарвин.
А Москва - бомбила Грозный. И чечены не забыли.
Какой я россиянин? Родился в Киеве. У меня в кармане пасспорт Австралии. Работал в Австралии 20 лет, в США 5 лет. Сейчас работаю и живу в Германии. Нахожусь на 14-м дне карантина т.к. прилетел из Австралии/США (правила, строгая компания). За последние 10 лет я налетал 600тыс. миль по всем континентам. В отличие от Вас, сталкиваюсь не с интернетом, а с реальными людьми.
рюзгє, багато вас заселилося у Чечню при Дирові?
Після того як кацапи "перемогли", їх всіх з Чечні депортували. Тепер платять чеченам дань.