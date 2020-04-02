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 Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

Влада Чечні з 5 квітня повністю закриє в'їзд і виїзд з республіки наземним і повітряним транспортом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова.

Так, регіон перестане приймати літаки, поїзди та будь-який автотранспорт. Виняток зроблять для машин екстрених служб, а також поставок продуктів і медичних товарів.

Також читайте: Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках

Кадиров закликав жителів Чечні, які живуть зараз за її межами, повернутися додому до 5 квітня. Після цього, за його словами, впускати нікого не будуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186223
 
   
 Топ коментарі
 
То что и говорил! расея на фоне тоталитаризма и почти бесплатной нефти начинается распад на княжества. султанаты. ханаматы............успехов!
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Ну вот, распад федерации начался с Чечни. Как и предсказывалось.
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Правильно.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
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То что и говорил! расея на фоне тоталитаризма и почти бесплатной нефти начинается распад на княжества. султанаты. ханаматы............успехов!
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Тут важливо, щоб не останнім. І бажано, назавжди.
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Это не регион , это всё , что останется от раши . Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ - Цензор.НЕТ 5494
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у них узаконенные нукеры по всем регионам украины. оброк собирают, дань. Ну и подпитку из кремля никто не отменял. Убийца собственного отца очень хороший слуга пока его кормят.
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Ні, для дані і ясиру не перекривають. Він повідомив, що продукти і медобладнання будуть запускати. А з продуктами і долари, бо рублі їм вже не потрібні. Закликав всіх громадян Ічкерії повернутися додому і 5 квітня цього року вони самостійні і без війни!
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Всегда верил в Кадырова.Молодой парень,но учел все и воспользовался ситуацией.Все таки не даром погиб генерал Дудаев.Теперь Ичкерия свободное государство.И не надо Ичкерии ни МВФ,ни пуйло нападет,ни дефолта.Границы закрыты,под контролем своих воинов и не нужны ни наблюдатели ОБСЕ ни миротворцы.Вот как сейчас будет реагировать плешивая гнида?Нефть уже с минусом...
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ТЫ ГАН...ОН КОНЧЕНЫЙ ЭТА КАДЫРОВСКАЯ ХУНТА КАК РАЗ НА ДОНБАСЕ И ВОЕВАЛА
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Правильно.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
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Чувак катався на самокаті і всьо пофігу.
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Саудиты стали и свой газ продавать на 50% дешевле
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Да здраствует свободная Ичкерия! Смерть московским окупантам!
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Сейчас в моцкве целая орда абреков приехала ,чтобы вату гонять если начнутся непонятки . Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ - Цензор.НЕТ 5614
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Да кто их гонять то будет? Эти бесхвостые северные макаки genus caudata macaca aquilonem (по другой, ложной, версии homo rossiyanikus) бодро построяться в колоны и будут скандировать, - Чечня это круто! И для этого надо всего то 10 крашников на 10 000 genus caudata macaca aquilonem.
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Закроет. А потом не откроет. Ну да - то закрывай, то открывай. Потом и остальные подтянутся...
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Правильно делает! Нех шляться! В одной такой бороде можно протащить столько вирусов, что пол расии ляжет!
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Зате жінки, котрі носять нікаб можуть зекономити на масках
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Ну вот, распад федерации начался с Чечни. Как и предсказывалось.
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А як же кетайці маленькими групками по 10млн осіб до Сибіру?
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А это не моё дело. Я не китаец и не сибиряк.
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А Вы точно живешь не в Жмеринке? Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ - Цензор.НЕТ 6103
НО, если из Австралии, тогда ннужно знать , что все (ВСЕ) Федеральные штаты Австралии уже закрыли свои внутренние границы НЕДЕЛЮ назад. Да! Идиот, все!! И ни один идиот не говорит о распаде Федерации, кроме тебя...

Coronavirus: State border closures leave Australia's federal model in strange territory

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.....Некоторые из них, включая Южную Австралию, Западную Австралию и Квинсленд, начали закрывать свои границы на прошлой неделе - шаг, который был бы немыслим до вспышки.

Путешественники, которые пересекают границу, будут вынуждены самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.
Островное государство Тасмания и Северная территория ввели аналогичные закрытия.
Объявляя о закрытии Квинсленда, премьер-министр штата, г-жа Аннастасия Палащук, заявила, что граница останется открытой только для грузовых и важных поездок. Те, кто нарушает карантин, могут быть оштрафованы на сумму до 13 345 австралийских долларов. .
«Мы не хотим, чтобы люди из Нового Южного Уэльса и Виктории приезжали сюда в Квинсленд», - сказала она. «Люди должны оставаться в своем собственном государстве, и, где это возможно, они должны оставаться в своих пригородах и, насколько это возможно, оставаться дома».
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Закрытие границ - это и есть признаки распада. Штаты превысили свои полномочия, не согласовав это действие с федеральным правительством. Я об этом, кстати, оставил пару комментариев у нас в "The Australian".
Ты за нас не переживай. Премьер-министр Моррисон постепенно наводит порядок; и это политический лидер уровня Черчилля. У нас всё будет нормально, ты за нас не беспокойся. Федеральная полиция уже направлена на контроль границ Северной Территории, а то там местное начальство самовольничать начало, тоже играется с перекрытиями границ.

>в своем собственном государстве,


Тухлый перевод с английского. Небось, гугл-переводчик ?
Исходное слово: "state". То есть штат. Настя не совсем в курсе: что такое федерация. Так вот: федерация - это единое государство, без внутренних границ.
Настя превысила свои полномочия.
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Ты, ***, типичный провокатор. Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ - Цензор.НЕТ 9099
А Гугл перевод для скорости т.к. большинство на Цензoре не владеют английским.
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Ай как некрасиво. А ещё россиянин. Под германским флагом.
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Ты пойми простую вещь. Канберра никогда не бомбила порт Дарвин.
А Москва - бомбила Грозный. И чечены не забыли.
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И вижу Bы все знаете. Вы гадалка?

Какой я россиянин? Родился в Киеве. У меня в кармане пасспорт Австралии. Работал в Австралии 20 лет, в США 5 лет. Сейчас работаю и живу в Германии. Нахожусь на 14-м дне карантина т.к. прилетел из Австралии/США (правила, строгая компания). За последние 10 лет я налетал 600тыс. миль по всем континентам. В отличие от Вас, сталкиваюсь не с интернетом, а с реальными людьми.
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Громкий заголовок, по сути одна из карантинных мер. Вон, Крым тоже огородился со всех сторон, даже через мост по пропускам, но это не значит что он объявил самостийность.
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Немає вже такого поняття, як Крим. З нього московити зробили військову базу. А крисчани, крім татар прості поліції.
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Ти диви, вже Крим, а як же південний федеральний округ мокша?
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Дядьку, років 5 тому я вже казав вам що я з Криму, і навіть побалакали про яблуні.
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І що з того, російське тб з вас зробило телепня, апологета кремлівського щура, ви не бачите що з вас роблять дурнів?
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А что смотреть, подскажете? Подскажите нормальный украинский канал, такой, чтоб не было зашкваров? Судя по цензоровским комментам, таких каналов нет даже у вас.
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Не підкажу, в мене телевізор відключено вже 5 років, в дитини стоїть в дитячій. Вмикайте розум, дивіться ютуб, навіть просто коменти на російських сайтах читати і то, все виглядає по іншому.
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Не поверите, ТВ я не смотрю принципиально, любое. Не потому, что аполитичен, а просто задалбывают рекламные блоки через каждые 15 минут. И черпаю инфу только в инете, в самых разных источниках. И знаете что? С точки зрения украинского обывателя, такого как Вы, даже в интернете, в большинстве своём правда не в вашу пользу.
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Ну значит мы ходим на разные сайты, 99 % страшилок, что про нас рассказывают я за 50 лет жизни в западной Украине не видел, как и той разрухи про которую регулярно пишут. Сколько раз предлагал разным ботам включить скайп и сравнить как кто живет, все спрыгивали.
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Краб,ты не только жопой вперед идешь,ты еще и жопой думаешь.В Крыму флот и база с ЯО.А в Ичкерии отборные спецназовцы Кадырова.Они порвут любого оккупанта,а не будут собирать оружие в комнатах и ставить часовых из "зеленых человечков".
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Хто наступний перекриє кордон? Кубань?...ваши ставкі гаспада...
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не переживайте ...кацапи вам підкинуть свого якщо вже не підкинули ...прикордонники , гбісти , нквдисти ...більшість у вас там з "орловщині" та "мордовщини" а тих не зупиниш
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начебто до тог вона була відкрита
рюзгє, багато вас заселилося у Чечню при Дирові?
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То правда. До війни кацапів в Чечні було близько 30%.
Після того як кацапи "перемогли", їх всіх з Чечні депортували. Тепер платять чеченам дань.
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Не здивуюся якщо там всіх інфікованих будуть просто відстрілювати...
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братан, там, є відео, чи то може Інгушетія, але гелікоптар летить - і на тросі 2-3 мертвих повстанці(!) причепили карателі. та в Ютубі я бачив, жесть, ну але то гебня зробила, ну, може місцева, манкурти.
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Треба всім регіонам відокремлюватись від московських паразитів.
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Кадирка показав путі, що він на Кавказі головний.Ху@ло не наважиться піти в Ічкерію, бо то вже буде інша історія. Він просто зробить вигляд, що все нормально!
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) только получат инфу "***** в ящике!" - обьявят независимость и подадут в международный суд на рашу, по поводу регулярных выплат многомиллиардных компенсаций за разрушения и геноцид.
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Читаю и х...ею..Народ, что вы несете?? На сегодня нет такого системного понятия как государство Чечня или Ичкерия. Нет потому что отделившись (например) от параши, при нынешнем положении дел эта территория тупо не выживет даже короткое время. Она на сегодня в сотни раз несамостоятельнее чем Беларусь даже которая при чиполино без расеи умрёт однозначно. Есть только один способ выжить самостоятельно универсальный для многих если не для всех. Это смесь жёсткого европейского закона про коррупцию и воровство с медодами Пиночета в Чили. Именно смесь. Мир идёт к тому что он хочет реально доиграться с крупным ворьём, и разного рода рекетирами и бандосами перекрасившими своё кровавое бабло в легальный бизнес, приболевшими на "деньги любой ценой", что это станет вопросом выживания всех людей на планете. А потому с этими ******** психически ненормальными заболевшими на патологическую алчность нужно начинать разбираться не уговорами, угрозами, повышениями штрафов и расплодами разного рода импотентных коррупционных контор " по борьбе бла бла бла" а реальной физической ликвидацией особо заворованных, с полной конфискацией в бюджет всего у них и их выводков, отделив их от тех кто создаёт реальные ценности для всего мира , и которые 80% отдают на благотворительность когда беда.по типу сегодняшней. Просто **** мочить. Они уже от жадности не видят краёв так, что это становится реально опасным для остальных кто пашет и создаёт..От жадности они провоцируют войны и массовые убийства. Или кто то до сих пор верит в дикое баблище честно заработанное даже в более менее благополучных странах?? Вернувшись к Чечне : пока кадыру не отрежут дыню и не положат в ноги по обычаю ликвидации муртадов, пока не завалят его тупых обезьян и сожгут далеко от людей , пока Чечня не переболев новой неизбежной войной с кацапами ( если на тот момент ещё будет кацапия) , втихаря убивая их тварей ещё более зверски и на их территории , пока после окончания претензий обосравшихся кацапов на эту землю не выберет проевропейскую линию , заявив об этом и пока полностью не сменит систему власти и правопорядка на этой территории, отделившись от параши и её жополизов таких же скотов, пока не получит реальную помощь от Запада после чего начнёт круто пахать и развиваться - ничего самостоятельного там не будет в варианте НИКОГДА. А потому - это не развал..Это просто страх перед эпидемией и только.
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Розвал русні почався . Тепер головне , щоб нафта не подлрожчала 😁👍
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Чичеры закрылись на изоляцию, цензорные дауны увидели распад. Пох, что в Украине, мечтают о корове соседа. С таким населением шансов у страны ноль.
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бабки в ***** закончатся, кадырку отжарят как барана.....
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