 Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова.

Так, регіон перестане приймати літаки, поїзди та будь-який автотранспорт. Виняток зроблять для машин екстрених служб, а також поставок продуктів і медичних товарів.

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Кадиров закликав жителів Чечні, які живуть зараз за її межами, повернутися додому до 5 квітня. Після цього, за його словами, впускати нікого не будуть.