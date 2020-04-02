 Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака

"Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямами він буде працювати, відповідно до розподілу обов'язків між заступниками генерального прокурора", - повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу, Мустеца раніше обіймав посаду першого заступника прокурора Чернівецької області.

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Також офіційно звільнений з посади заступника генпрокурора Віктор Трепак.

"У Мустеци на посаді заступника будуть ті самі функціональні обов'язки, які раніше виконував Трепак", - уточнили агентству.