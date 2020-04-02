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Все про:призначення (527) звільнення (822) Трепак (69) Венедіктова (92) Офіс генерального прокурора (195) Мустеца Ігор (1)

 Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в четвер представила колективу Офісу Генпрокурора свого нового заступника - Ігоря Мустецу.

"Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямами він буде працювати, відповідно до розподілу обов'язків між заступниками генерального прокурора", - повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу, Мустеца раніше обіймав посаду першого заступника прокурора Чернівецької області.

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Також офіційно звільнений з посади заступника генпрокурора Віктор Трепак.

"У Мустеци на посаді заступника будуть ті самі функціональні обов'язки, які раніше виконував Трепак", - уточнили агентству.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186221
 
 
 Топ коментарі
 
Мустец подкрался незаметно. Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака - Цензор.НЕТ 6912
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Смысл был убрать Трепака, который начал реальное расследование дела Гандзюк, преступлений против Майдана и тд.
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Старший радник юстиції
Народився 23 червня 1980 року у м. Чернівці Чернівецької області.
У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, а у 2013 році - Національну академію прокуратури України.
В органах прокуратури працює з листопада 2002 року. Займав посади : помічника прокурора м. Чернівці, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.
З лютого 2011 р. по квітень 2014 р. - прокурор Шевченківського району м. Чернівці Чернівецької області.
З квітня 2014 р. по вересень 2016 р. - заступник прокурора Чернівецької області.
З вересня 2016 р. - перший заступник прокурора Чернівецької області.
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путь профессионала.....а коррупционный шлейф имеется?
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Фотка мрачноватая, с чёрной рамкой...
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Вам.
Тем, кто боится расследований.

Поедатель Зябликов
Теперь нам всем полный мустец!
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Смысл был убрать Трепака, который начал реальное расследование дела Гандзюк, преступлений против Майдана и тд.
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Трепаки...мудаки...их по фамилиям в прокуратуру набирали.??
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тепер ясно, чого Петрушка раптом такий податливий став )))
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А здесь все его почитатели пишут теперь, что он был за рынок земли с самого детства. Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака - Цензор.НЕТ 5687
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Дибилам важко зрозуміти, що якщо МВФ не дасть гроші, то їх з задоволенням дасть Мордор. Але вже після дефолту.
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