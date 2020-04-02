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 Київські новини, Суспільство
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 Послабимо карантинні заходи в Києві, коли побачимо, що коронавірус не поширюється, - Кличко

Поки говорити про пом'якшення обмежувальних заходів в столиці рано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Поки ми не можемо говорити про те, що скасовуватимемо обмежувальні заходи. Ми спираємось на статистику, і сьогодні вона показує, що хвороба розповсюджується. Тільки за минулу добу +25 людей, що захворіли на коронавірус. Про яке пом’якшення ми можемо сьогодні говорити? Про послаблення йтиметься тільки в тому випадку, коли побачимо, що розповсюдження вірусу зупинилося і людей, що хворіють, поменшало", – сказав Віталій Кличко.

Також, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого відкриття ринків, мер Києва ще раз наголосив, що у столиці продуктові ринки поки не відкриватимуть.

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"На сьогоднішній день всі продуктові магазини забезпечені і торгують продуктами харчування. Проблем із запасами немає. На складах все є. Логістика працює. У цьому напрямку ми спираємось на досвід інших країн. Де були вжиті більш жорсткі заходи. Тому наше ключове завдання на сьогоднішній день – зробити все можливе для того, аби зупинити захворювання в столиці", – наголосив мер Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186220
 
   
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Смертности от этого нет, мозгов нет. Причём тут распространяемость обычных биологических микроорганизмов )))
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На улице больше сейчас стариков гуляет чем молодёжи -збс карантин
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Объясните этому барану, что вирус никогда и никуда не уйдет, пока не переболеет 50% населения.
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вы еще не усилили, а уже ослабить планируете.
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как увідішшь...??? Тестов то ніц, масок, ліків незнаємо чим і як......! На нюх ?
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Чувакам та чувіхам, пора капусту садить, а то що би не аукнулось.... Якщо село не посіє і не посадить то карона вірус покажеця квіточками.
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