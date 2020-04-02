 Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет, - МОЗ. ВIДЕО

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За словами заступника голови МОЗ, 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.
"Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Усі вони після 50 років. 88% мали судинні захворювання, діабет, захворювання нирок. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів", - заявив Ляшко.
Ну и средний возраст умерших за рубежом больше лет на 20
Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет
И кто-то должен будет ответить за все безобразия: за перекрытие границ между областями, за закрытие метро, за потерянные рабочие места.
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек.
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Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
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ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
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И БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ ЖИРНОГО ШРИФТА!!!
Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.
«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», - повідомив Чемний."???
Она входит в оставшиеся 12% умерших.
Написано же, что " Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет", 88%, а не сто.
Вы не находите примечательным, что даже среди людей, проходящих химиотерапию, то есть с заведомо пониженной инуммой защитой организма, от коронавируса умирают < 12%?
Очевидно ее считают умершей из-за ослабленной имунной системы.
Если человек, имеющий раковое заболевание, умер от простуды обыкновееной, после курся химиотерапии, то отчего он умер?
Полтора года моя мать умерла от "простой" пневмонии, у нее была сердечная недостатточность, отказывало сердце.
Причина смерти была указана именно что "полиорганной недостаточность" (multiple organ failure). Прежде всего отказали почки, "поросто" отказали - и все.
Я вам помогу: полиорганная недостаточность (multiple organ failure)
Откуда я знаю?
Так это заключение о смерти моей матери.
А теперь по стрелочке
ПС Likewise
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А вот за это "Не треба маніпулювати і прикриватися смертю своєю матері."
пошел на х*й просто.
Кка странно, что люди не живут вечно.
Эта женщина входит в оставшиеся 12%.
Расскажите, пожалуйста, какой класс школы Вы закончили, и были ли у Вас уроки арифметики.
Это не средняя школа города Кривой Рог с углубленным изучением английского языка, нет?
Кто там еще принимает лекарства с корнем "прил" - ищите что то другое, хоть уже и поздно.
Каким образом блокаторы рецепторов ангиотензина-2 могут ослаблять иммунную систему ?
Расскажите, пожалуйста. Очень интересно.
Во-оооооо... уже ближе к истине. Если бы в Министерстве здравоохранения решились озвучить реальные циферки смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то все эти ваши короновирусы вам покажутся детским лепетом.
Это такой новый диагноз в современной медицине ? Ну, ок... буду знать
И ВДРУГ оказывается, что почки, по которым бьет диабет, не справляются с токсичностью у больных с коронавирусом.
Ну кто же мог себе представить такое.
Ну кто же мог подумать.
"Гурбангулы Бердымухамедов по специальности стоматолог
В течение тысячелетий наши предки разработали проверенные национальные методы борьбы с зависимостями и для профилактики различных инфекционных заболеваний», ‒ сказал он.
Он предположил, что сожжение травы, известной как хамала, или дикая рута, уничтожит вирусы, «невидимые невооруженным глазом». Фактически это неправда."
Он пошутил, что полезным может быть употребление алкоголя:
«После того как мне сказали ‒ и теперь я вижу, как американцы настаивают на том, что это правда ‒ коронавирус не распространяется там, где есть алкоголь, и я нашел себе дополнительную причину выпить один стаканчик в день, так что... Но это не имеет ничего общего с этим алкоголем (спиртным напитком), я просто это придумал, чтобы вы знали
...
"Между тем другие грузинские православные священники на этой неделе разбрызгивали по улицам столицы святую воду для борьбы с вирусом."
(радио Свобода)
В Україні від коронавірусу померла 33-річна жінка https://www.bbc.com/ukrainian/news-51937184
ВСЕ ОНИ СТАРШЕ 50 лет." - стоп, стоп, стоп, а як же оті тридцятирічні жіночки?
Оця дибільна голова Ляшка яка плете якісь нісенітниці вже конкретно піднадоїла. Я ще жодного разу від нього не чув внятної і чіткої інформації по числах і процентах. То в нього вікові діапазони різні, а відтак і висновок дебільний; то наглухо забуде про таке поняття як вікова піраміда, а відтак знову аналітика відповідна.
Хто понабирав оцю гопоту на роботу???
Тэээкс... 15 женщин и 5 мужчин - это всего 20.
Из них сосудистые заболевания и диабет имели 88% от двадцати = 17,6 (семнадцать целых шесть десятых!) человек. Мммнн-дэ....
Министерство здравоохранения пора в полном составе приговорить к 12-ти годам строгого режима с отбыванием в школе для слабоумных. Может, хоть так считать научатся.
возможно им просто помощи не оказывали,
роддом не место для лечения вирусных инфекций ...
Так что все брехня
И только в
деревне ГадюкиноУкраине кол-во умерших держит пернвенство над излечившимися.
Отакафигня