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 Політика України, Здоров'я
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 Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет, - МОЗ. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили причини двадцяти летальних випадків від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника голови МОЗ, 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ

"Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Усі вони після 50 років. 88% мали судинні захворювання, діабет, захворювання нирок. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів", - заявив Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186217
 
 
 Топ коментарі
 
Это полный писец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
.
ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
,

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Щось не зрозуміло...
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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Не понял? Роженица в Ивано-Франковске тоже была старше 50 лет?
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Пока что это довольно страннно. В других странах 2 из 3 это мужчины
Ну и средний возраст умерших за рубежом больше лет на 20
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Наши мужики такой шмурдяк бухают шо даже короновирусу сложно выжить в такой среде!
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ты знаешь, что такое 88% процентов? школу , хоть 3 класа, закончил?
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Заголовок читай, если конечно научили в школе. ВСЕ старше 50 лет, что откровенная брехня.
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Да, с роженицей какие-то нескладухи выходят. Странно - никто из журналистов не уточнил, а эти не сказали. Везде профаны, что в министерстве, что в журналистике.
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Все старше 50 лет - это 100%. 88% ссз и диабет. что сложно обработать информацию?Ты о 3х классах с личного примера пишешь?
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Если им верить, то выходит что так, а на вчера в этом роддоме уже было две смерти
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пиписатель не читатель ?
Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет
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сосудистые заболевания - у всех обично даже у молодежи
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Не п"зди - я зднаю что такое этот роддом, кому кому а этим мудакам этот вирус манна небесная! Не дай бог там рожать!
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Ничего не перепутал? Мне предъявляешь? Точно?
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просто наши мужчины часто не доживают до того возраста когда можно умереть от коронавируса
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Правда таки понемножку просачивается наружу.

И кто-то должен будет ответить за все безобразия: за перекрытие границ между областями, за закрытие метро, за потерянные рабочие места.
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Щось не зрозуміло...
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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Катя, потрібно було в школі краще вчитися, щоб хоча б 3 класи закінчить.зокрема арифметику та читання Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет - Цензор.НЕТ 4259
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Дурне, ти само читати не вмієш, а пишеш тут людям херню.
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Якщо в калюжу линути шампуні, то бульки будуть більшими.
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А ещё турист с Египта 45 лет от роду, бред сплошной в статистике.
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Не понял? Роженица в Ивано-Франковске тоже была старше 50 лет?
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ти теж неук- читати на вмієш і не розумієш, що означає 88%?
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Послухай, дурник - перечитай ще раз статтю і не ганьбися тут повторенням дурні. Ще й іншим кажеш, що вони читати не вміють.

Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек.
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Баран, прочитай сам ещё раз, все умершие за 50
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ТупоRиле, зпочатку перечитай, а потім свої виSери строчи!
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И 33-охлетняя женщина из Черновцов, мать которой подняла скандал в середине марта, тоже оказалась 50-тилетней.
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Это полный писец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
.
ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
,

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А самому сходить на Твиттер слабо, чтобы посмотреть, что там пишут)))
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При всей антипатии к Зеленскому, это явный вброс. Недавно писали, что Маск передал властям Калифорнии 1255 аппаратов ИВЛ. И теперь он готов одарить далёкую Украину вдвое большим числом аппаратов, чем родную Калифорнию? Где пруфы, Билли - пока в новостях пишут, что Маск вообще не ответил Супрун?

И БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ ЖИРНОГО ШРИФТА!!!
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"Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек " ---- а это как понимать: " В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили Covid-19 у породіллі, яка померла в обласному пологовому будинку 30 березня. На наявність коронавірусу у її дитини результати очікують.
Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.
«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», - повідомив Чемний."???
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Не шукайте здорового глузду там, де його нема.
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"Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет" - Ещё у всех 100% было по 2 (два) уха.
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И еще была умершая тридцатитрехлетняя. Короче, врут.
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Была. Но без иммунитета после химиотерапии.
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так-то оно так, но почему ее причисляют к тем, кому за 50? или вообще не учитывают?
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Это как это не учитывают?
Она входит в оставшиеся 12% умерших.
Написано же, что " Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет", 88%, а не сто.
Вы не находите примечательным, что даже среди людей, проходящих химиотерапию, то есть с заведомо пониженной инуммой защитой организма, от коронавируса умирают < 12%?
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в смысле? там сказано "Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: ВСЕ старше 50 лет". Вот я и спрашиваю - 33-летняя после химиотерапии вообще не учтена или считают, что ей больше 50?
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Нет.
Очевидно ее считают умершей из-за ослабленной имунной системы.
Если человек, имеющий раковое заболевание, умер от простуды обыкновееной, после курся химиотерапии, то отчего он умер?
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я откуда знаю от чего он умер, я не патологоанатом )) от полиорганной недостаточности видимо. ну тогда от коронавируса вообще никто не умирают, т.к. они все умирают от недостаточности или дистресс синдрома или еще чего-то.
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Естественно.
Полтора года моя мать умерла от "простой" пневмонии, у нее была сердечная недостатточность, отказывало сердце.
Причина смерти была указана именно что "полиорганной недостаточность" (multiple organ failure). Прежде всего отказали почки, "поросто" отказали - и все.
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Не маніпулюйте ! Бо таким чином можна стверджувати, що й інші померлі від коронавірусу люди пішли на той світ через діабет чи інші супутні хвороби ! У вас проблеми не лише з математикою, а й зі звичайною логікою
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Какая причина смерти указана у женщины 81 года сердечно-сосудистой недостаточностью, которая умерла, когда почки отказали после "просто" пневмонии?
Я вам помогу: полиорганная недостаточность (multiple organ failure)
Откуда я знаю?
Так это заключение о смерти моей матери.
А теперь по стрелочке

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Не треба маніпулювати і прикриватися смертю своєю матері. Чи вам геть затьмарило розум від горя ? Я ж не прикриваюся смертю мого батька, який хворів на рак, а помер від того, що в нього зупинилося серце. То вже питання до ваших лікарів. В даному випадку ми обговорюємо питання, коли причиною смерті людини (хворої на діабет до прикладу) є саме коронавірус, адже саме підхоплення цієї інфекції, виявилося фатальним фактором.
ПС Likewise
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Я Вам указала ОФИЦИАЛЬНУЮ причину смерти в ОФИЦИАЛЬНОМ документе.
А вот за это "Не треба маніпулювати і прикриватися смертю своєю матері."
пошел на х*й просто.
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с другой стороны, если бы простуды не было, он бы не умер.
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Верно.
Кка странно, что люди не живут вечно.
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Речь идет о 88%, а не 100%.

Эта женщина входит в оставшиеся 12%.
Расскажите, пожалуйста, какой класс школы Вы закончили, и были ли у Вас уроки арифметики.
Это не средняя школа города Кривой Рог с углубленным изучением английского языка, нет?
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блин, ОА, не тупите, перечитайте внимательно сами. ВСЕ 100% старше 50. и из них 88% с болезнями.
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слухай, дядя, навчись читати й не засирай людям мізки!
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Ну и подтверждаются опасения, что 90% выписываемых врачами таблеток для "лечения" гипертонии вызывают снижение иммунитета.
Кто там еще принимает лекарства с корнем "прил" - ищите что то другое, хоть уже и поздно.
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> 90% выписываемых врачами таблеток для "лечения" гипертонии вызывают снижение иммунитета.

Каким образом блокаторы рецепторов ангиотензина-2 могут ослаблять иммунную систему ?
Расскажите, пожалуйста. Очень интересно.
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Це вже перевищили епідемпоріг,чи ще ні?
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Феерические придурки, есть официальное подтверждение минимум 3х смертей от 30 до 40 лет, а они такое заявляют.
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МОЗ хоче сказати, що якщо вам за 50, то ви помрете, а якщо до 50-ти, то можете ходити на шашлики.
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Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания

Во-оооооо... уже ближе к истине. Если бы в Министерстве здравоохранения решились озвучить реальные циферки смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то все эти ваши короновирусы вам покажутся детским лепетом.
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Так при любой непонятной фигне, причиной смерти ставят сердечную недостаточность, мол сердце остановилось. И поди докажи, что оно при смерти не остановилось.
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при любой непонятной фигне

Это такой новый диагноз в современной медицине ? Ну, ок... буду знать Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет - Цензор.НЕТ 9798
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А ты думаешь, что в современной украинской медицине у всех случаев смерти установлена причина? Наивный.
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Мне тут на форуме пару лет писали, что инсулинотерапия при диабете 1-го типа (автоимунное заболевание) - не нужна.
И ВДРУГ оказывается, что почки, по которым бьет диабет, не справляются с токсичностью у больных с коронавирусом.
Ну кто же мог себе представить такое.
Ну кто же мог подумать.
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Не справляються з вірусом, чи лікуванням віруса? Тут ще потрібно знати скільки медики не маючи доведеного специфічного лікування віруса убили народу експерементальним лікуванням.
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Спросите у тех, кто водкой и чесноком публично населнию лечиться рекомендовал.
"Гурбангулы Бердымухамедов по специальности стоматолог
В течение тысячелетий наши предки разработали проверенные национальные методы борьбы с зависимостями и для профилактики различных инфекционных заболеваний», ‒ сказал он.

Он предположил, что сожжение травы, известной как хамала, или дикая рута, уничтожит вирусы, «невидимые невооруженным глазом». Фактически это неправда."
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"президент Сербии Александар Вучич встретился со специалистами сферы здравоохранения, чтобы обсудить меры, которые принимает его правительство.

Он пошутил, что полезным может быть употребление алкоголя:
«После того как мне сказали ‒ и теперь я вижу, как американцы настаивают на том, что это правда ‒ коронавирус не распространяется там, где есть алкоголь, и я нашел себе дополнительную причину выпить один стаканчик в день, так что... Но это не имеет ничего общего с этим алкоголем (спиртным напитком), я просто это придумал, чтобы вы знали

...

"Между тем другие грузинские православные священники на этой неделе разбрызгивали по улицам столицы святую воду для борьбы с вирусом."

(радио Свобода)
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Брехня. Вас падлюк брехливих треба за язик хапати !

В Україні від коронавірусу померла 33-річна жінка https://www.bbc.com/ukrainian/news-51937184
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Сидя постоянно дома сейчас многие заболеют сердечно-сосудистыми и вообще потеряют иммунитет а потом когда вылезут на улицу, то начнётся новая эпидемия - не короны так грипа
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Человек социальное существо. Изоляция вредит нашей психике.
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ЗЕ-ОРДА, перестаньте знищувати український народ своїми невмілими і злочинами діями. Зволіканям з організацію підготовки Держави до захисту від вірусів, втратили два місяці, розікрали держрезерв, злочино вивезли за кордон під час епідемії засоби захисту, не забезпечено лікарів засобами захисту що призвело до їх інфікування, блокування постачання ДЛЯ УКРАЇНИ ТИСЯЧІ ШВЛ АМЕРКАНЦЕМ МАСКОМ, БО СУПРУН У НЬОГО ПОПРОСИЛА ..... ЗЕБІЛИ, ВИ ЩЕ ПРИ СВОЄМУ РОЗУМІ, ЧИ ВАМ ПОФІГІЗМ ОЧІ ЗАСТИЛАЄ?! НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЩО ЧАС ЙДЕ НЕВПИННО І ВІДПОВІДАТИ ПРИЙДЕТЬСЯ.
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Как могло получиться 88% из 20 человек, один на 60% был болен? Совсем с головой не дружат.
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МОЗ - генії заголовків і статистики.

ВСЕ ОНИ СТАРШЕ 50 лет." - стоп, стоп, стоп, а як же оті тридцятирічні жіночки?
Оця дибільна голова Ляшка яка плете якісь нісенітниці вже конкретно піднадоїла. Я ще жодного разу від нього не чув внятної і чіткої інформації по числах і процентах. То в нього вікові діапазони різні, а відтак і висновок дебільний; то наглухо забуде про таке поняття як вікова піраміда, а відтак знову аналітика відповідна.
Хто понабирав оцю гопоту на роботу???
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Так и продолжайте! Подавайте адекватную и правдивю информацию. Люди и так напуганы!
Серед померлих від COVID-19 15 жінок і 5 чоловіків: усі після 50 років, 88% мали судинні захворювання та діабет - Цензор.НЕТ 6751
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Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет.

Тэээкс... 15 женщин и 5 мужчин - это всего 20.
Из них сосудистые заболевания и диабет имели 88% от двадцати = 17,6 (семнадцать целых шесть десятых!) человек. Мммнн-дэ....
Министерство здравоохранения пора в полном составе приговорить к 12-ти годам строгого режима с отбыванием в школе для слабоумных. Может, хоть так считать научатся.
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У человека с образованием в 5 классов просто язык бы не повернулся сказать 15 и 5 а из них 88%. И эти люди дают нам указания и типа должны нас спасти...
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Странно, перед этим писали случаи и моложе 50 лет.
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быдлу не следует много знать, скоро пора будет работать
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брехливые чувачки прикопали рожениц по тихому
возможно им просто помощи не оказывали,
роддом не место для лечения вирусных инфекций ...
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Писали о двухумерших мужчинах: один -45 лет, второй - 48 лет.
Так что все брехня
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А никто не обратил внимание на нашу статистику? Пишут что всем мире Кол-во излечившихся в 2-3-4-5 раз больше, чем умерших.
И только в деревне Гадюкино Украине кол-во умерших держит пернвенство над излечившимися.
Отакафигня
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Так а в Киевской области 2 мужика по 40+ ??? Писали, что от коронавируса скончались, а теперь выходит, что их в статистику зачислили по другим причинам смерти.
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У нас у большей части страны есть какие-то хронические заболеваниеэя
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