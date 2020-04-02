Про це повідомляють "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
Так, з 3 по 6 квітня громадяни зобов'язані залишатися за місцем проживання (перебування).
Винятки становлять: випадки звернення по екстрену медичну допомогу; похід в найближчий магазин; вигул собак на відстань не більше ніж на 100 метрів від будинку; винесення сміття; похід на роботу, якщо діяльність організації не припинена.
До цього подібні заходи були вжиті в окупованому Севастополі. Жителям міста заборонили виходити з дому, крім екстрених випадків. Також заборонили морські прогулянки на яхтах і катерах, на в'їздах в місто встановили блокпости.
Раніше окупаційна влада Криму заявляла, що в лікарнях півострова з діагнозом ГРВІ перебуває майже півтори тисячі осіб, з них понад тисячу пацієнтів - з діагнозом "пневмонія".
За останніми даними, в окупованому Криму вже зареєстровано 21 випадок СОVID-19.
https://www.youtube.com/watch?v=dxlcJNMIQhw
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь попросила президента РФ продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.
Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса в России. После этого Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим следом ввелибольшинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд.
Госдума в свою очередь приняла ряд законов, направленных на борьбу с вирусом. Среди них - штрафы за нарушение карантина и предоставление правительству возможности объявлять режим ЧС в стране.
На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.
Русский парень от боли не стонет,
Русский парень в огне не горит,
Русский парень в воде не тонет."
территории Украины, захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии
при пособничестве украинских коллаборантов".Источник: https://censor.net.ua/n3186216