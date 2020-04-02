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 Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках

Так зване "керівництво" захопленого Росією Криму оголосило, що з 3 квітня на півострові буде запроваджено карантинний режим через коронавірус.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Так, з 3 по 6 квітня громадяни зобов'язані залишатися за місцем проживання (перебування).

Винятки становлять: випадки звернення по екстрену медичну допомогу; похід в найближчий магазин; вигул собак на відстань не більше ніж на 100 метрів від будинку; винесення сміття; похід на роботу, якщо діяльність організації не припинена.

Також читайте: Окупанти вирішили виставити блокпост на Керченському мосту, що з'єднує півострів з Росією

До цього подібні заходи були вжиті в окупованому Севастополі. Жителям міста заборонили виходити з дому, крім екстрених випадків. Також заборонили морські прогулянки на яхтах і катерах, на в'їздах в місто встановили блокпости.

Раніше окупаційна влада Криму заявляла, що в лікарнях півострова з діагнозом ГРВІ перебуває майже півтори тисячі осіб, з них понад тисячу пацієнтів - з діагнозом "пневмонія".

За останніми даними, в окупованому Криму вже зареєстровано 21 випадок СОVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186216
 
   
 Топ коментарі
 
Карантин в Крыму начался в 2014-м . Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках - Цензор.НЕТ 856
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Чем раньше вводят самоизоляцию, тем она эффективнее.
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А ти думаєш, у нас буде краще? "Верховний Фуфлометатєль" сховався, лікарні і лікарі до масової епідемії не готові, у людей нема грошей...
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рiзниця є: у нас тiльки коронавiрус, а у них i коронавiрус i нафта....
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Ну, якщо "нафта" - це "проблеми з нафтою", то правильно...
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В условиях чрезвычайной ситуации инкубационный период вируса сокращается с 14 до 3 дней.
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Да нет просто выходные на носу! Что-бы холопьё не поехало бухать!
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Возможно следующая неделя тоже будет не рабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь попросила президента РФ продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.

Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса в России. После этого Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим следом ввелибольшинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд.

Госдума в свою очередь приняла ряд законов, направленных на борьбу с вирусом. Среди них - штрафы за нарушение карантина и предоставление правительству возможности объявлять режим ЧС в стране.

На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.
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правильно! надо добить. нефть в минус и предприятия закрыть на неопределённый период. Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках - Цензор.НЕТ 2053
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не, ну а чо. три дня вполне достаточно.
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Да можно и за полтора дня справится! "Русский парень от пуль не бежит,
Русский парень от боли не стонет,
Русский парень в огне не горит,
Русский парень в воде не тонет." Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках - Цензор.НЕТ 5655
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Питання Криму та Донбасу повинне стояти на порядку денному української дипломатії на кожному кроці, щодня, на будь-якому майданчику. "Всі, хто говорить, що Європа втомилася від українського питання… Хто ти, тварь?
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Те, що робилося працею дипломатії минулої влади мені трохи більше подобалося, ніж те, що відбувається зараз.
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"Рекордсмени"... Як у кінцівці анекдота радянських часів: "Росіянин: "А я выхажу из дома, на работу, хлоп! жене по заднице... Возвращаюсь после работы - а она ещё трясётся... И не потому, что у моей жены жопа такая дряблая, а потому, что у нас такой короткий рабочий день...". Так і тут - весь світ не може справиться з епідемією місяцями, а кацапи зібралися її перемогти триденним карантином...
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"Так называемое "руководство" захваченного Россией Крыма" - это уже "вещь" , названная своим именем. Ещё бы перестали брать в кавычки т.н. лндднр (младорецпублыки) и писали "часть
территории Украины, захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии
при пособничестве украинских коллаборантов".Источник: https://censor.net.ua/n3186216
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