 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, перед карантином багато хто вирішив скористатися важкою ситуацією і просто "забарижити".
"У цьому й біда, що у нас багато хто вирішив скористатися важкою ситуацією і просто "забарижити". Безконтактні термометри, якими ми ще з 24 лютого почали перевіряти температуру на пунктах пропуску, коштували по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а зараз – по 5 тисяч грн. Я хотів би, щоб люди, отримавши цей надприбуток, потім з нього заплатили податки", - наголосив Дейнеко.
Також, глава Держприкордонслужби розповів, як вивозили перед карантином медичні маски.
"Добре, що ми вчасно включилися. Наприклад, 30 березня наші оперативні підрозділи проводили обшуки в трьох областях на фірмі "Бук", яка вивезла 300 тисяч масок в Іспанію і Китай. Згідно з вилученими документами, вони продали респіраторні маски за 1,23 грн за штуку. Зараз ціна такої маски майже 150-200 грн", - зазначив Дейнеко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що махінатори продали партію масок громадянину Китаю, який потім відправив їх до Іспанії.
Але ж Урбанський одразу після того намагався його звільнити... Да, нагадаю, що Урбанський після того послав "на три" і Шмигаля, і клована (можливо, з Єрмаком разом) - тому він пішов раніше, ніж Нефьодов...
Схоже до того, що Україна опинилася в скрутному становищі
і головне питання не !що робити?!(бо це складно),
а хто (принаймі в чомусь) винний?
Гадаю пан голово Держприкордонслужби має знати, що якщо на момент підписання ЗТО та виставлення оферти в Україні діяли саме такі середні конкурентні ціни на товар -всі звинувачення не мають будь яких ознак правопрорушень.
Потрібні числені судові позови громадян (потерпілих та їх родичів) до Держави (кращих представників) в службової недбалісті.
Це тільки так лікується.
А я хотів би, щоб ці не тільки збитки відшкодували, але й в тюрягу сіли
Мьі сваєврємєнна включілісь.. *********** суки барижні
барыжили респираторами, и правда, какое дело Порошенко до проблем репутации Зеленского и здоровья населения ?
а тнеперь можно снова нахлобучивать народец, проворачивать АДИНТУРЪ
А найбільші питання до ЗеБільної шобли та до державного Резерву!
серед ЗеБільної шобли повинно присісти на цугундер дуже багато, такого дикого барижництва, брехні, нахабності не було ще ні при одному президентові.
шмарклю Янелоха у відставку! імпічмент! тюрма!
Что-то смотрю господа порохоботы в этой теме Радуцкого разок упомянули. Мало, панове, очень мало.
напоминаю с чего началось:
Тык В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий.
Как написано! обязательно упомянуть что Слуга народа! Для пущего наброса на вентилятор. у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. - Билецкий
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.
"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружкаИсточник: https://censor.net.ua/n3179292
ну прям мочилово!
Из комментаторов я единственный заинтересовался откуда растут ноги. Тык 04.03.2020 11:33
если коротко6 разоблачил Предателя, который сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харьковском заводе медпрепаратов человек, похожий на советника президента, выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Что там еще - прибыль радуцкого посчитал даже: чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. А тут вообще жути нагнал: "Говорят, этот персонаж выгреб всю страну!»
ККороче расстрелячть, повесить гниду! порохоботы в истерике изошли просто каловой массой. И не зря изошли!
Как оказалось, Радуцкий - Н-И-П-Р-И-Ч-Е-М. Вернее причем, но не так как этого хотелось
Тот же самый Мишико Чаплыга:
Миха Чаплыга
23 марта в 19:13 ·
О МАСКАХ.
С момента моего первого поста о вывозе масок из Украины прошло чуть меньше месяца. В силу ряда причин я следил за тем, что и как расследуется в этом плане ибо целью поста было активизировать именно эту функцию государства.
В своем первом посте я просил правоохранительную систему проверить следы политиков в вывозе масок. (от себя: О как! огульно обвинить человека, даже бабосики посчитать, сделать такой вброс!! - это оказывается попросить проверить. ФЕЙСПАЛМ.ЖПГ) Делюсь тем, что нарыл за это время.
Нет, Радуцкого в этих схемах не оказалось, как не оказалось и крупных игроков...
С одной стороны хорошо, а с другой - плохо... Это значит, что общество таки сильно прогнило и каждый пытается урвать свое на беде соседа...
Оказалось, что по обращению Радуцкого (Главы профильного комитета Рады) к СНБОУ... Данилов (Секретарь СНБОУ) обратился к Гончаруку (Премьеру) еще...
31 ЯНВАРЯ!!!! А потом... 8 ФЕВРАЛЯ!!!!
Вот такие пироги, безмозглые вы мои.
А теперь вишенка на торте. В первую очередь к безмозглым СМИ которые этот бред понесли: Харьковского завода медицинских препаратов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть производитель медпрепаратов фабрика "Здоровье". Но они производит что угодно - очень широкий перечень продукции, кроме масок. Нежданчик, да?