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Все про:Держприкордонслужба (2509) Іспанія (295) Дейнеко Сергій (28) маски (5)

 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко

Напередодні карантину в Іспанію і Китай з України продали близько 300 тисяч медичних масок за ціною в 1,23 гривні за штуку, тоді як зараз вартість такої маски 150-200 гривень.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перед карантином багато хто вирішив скористатися важкою ситуацією і просто "забарижити".

"У цьому й біда, що у нас багато хто вирішив скористатися важкою ситуацією і просто "забарижити". Безконтактні термометри, якими ми ще з 24 лютого почали перевіряти температуру на пунктах пропуску, коштували по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а зараз – по 5 тисяч грн. Я хотів би, щоб люди, отримавши цей надприбуток, потім з нього заплатили податки", - наголосив Дейнеко.

Також, глава Держприкордонслужби розповів, як вивозили перед карантином медичні маски.

"Добре, що ми вчасно включилися. Наприклад, 30 березня наші оперативні підрозділи проводили обшуки в трьох областях на фірмі "Бук", яка вивезла 300 тисяч масок в Іспанію і Китай. Згідно з вилученими документами, вони продали респіраторні маски за 1,23 грн за штуку. Зараз ціна такої маски майже 150-200 грн", - зазначив Дейнеко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що махінатори продали партію масок громадянину Китаю, який потім відправив їх до Іспанії.

Читайте: Жодного випадку зараження COVID-19 у лавах прикордонників немає, - глава ДПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186215
 
   
 Топ коментарі
 
ЗеБарыгоМародёр в квадрате
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Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7948http://i.piccy.info/i9/d9ad524974ce11bd73d12dcfba14e043/1585815067/158991/1360350/166819.jpg
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СИТУАЦІЯ ВСКРИЛАСЬ ВИПАДКОВО ЗАВДЯКИ НАЇВНОСТІ НЕФЬОДОВА ЯКИЙ ЗАСВІТИВ ДОКУМЕНТ СУТЬ ЯКОГО НЕ РОЗУМІВ.ЯКЩО ШЕРСТИТИ МИТНИЦЮ ПОСТІЙНО ТО БЮДЖЕТ ЗРОСТЕ НЕ НА 40% А В РАЗИ.
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думаєш, що Нефьодов настільки дурний, що не розумів сутті документу7
Але ж Урбанський одразу після того намагався його звільнити... Да, нагадаю, що Урбанський після того послав "на три" і Шмигаля, і клована (можливо, з Єрмаком разом) - тому він пішов раніше, ніж Нефьодов...
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"Хорошо, что мы своевременно включились. Например, 30 марта...." - Молодцы, вовремя включились..!
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срочно выделить для борьбы с коррупцией ..... три кладбища!
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Сколько вас там с носками по 500 гривен? Где дела? Кто подозреаваемый? Где там кРадуцкий и Нефёдов?
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а какая у этого индуса (нефедова ) настоящая фамилия ?
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Ну капитализм он такой, за 300% прибыли барыги даже соседей подожгут
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Скоро холодильники понадобятся. Пусть проверят продажу рефрижераторов за границу.
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Если Вы 73% дебилы, то кто вам "лікар" вы же самый умный "нарід" . Достойно смотрите на свою тупость и правят Вами такое же тупое быдло как и вы сами. Чего стоит Ермак - шестёрка ФСБ. Значит Вами правят шестёрки уровень уважения к ним ниже плинтуса. Где Ваши Лина Костенко и другие деятели - молчат. Или их заставили молчать, так чем они лучше братьев Ермаков. Такого зашквара небыло ни при одном призеденте, на должность ставят за бабло, а где Ваши конкурсы, *** дебилоиды
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Скоро зеленого клоуна чекає Імпічмент і Страшний суд !
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Все це вельми цікаво! Проте все відбулося "перед карантином".
Схоже до того, що Україна опинилася в скрутному становищі
і головне питання не !що робити?!(бо це складно),

а хто (принаймі в чомусь) винний?
Гадаю пан голово Держприкордонслужби має знати, що якщо на момент підписання ЗТО та виставлення оферти в Україні діяли саме такі середні конкурентні ціни на товар -всі звинувачення не мають будь яких ознак правопрорушень.
Потрібні числені судові позови громадян (потерпілих та їх родичів) до Держави (кращих представників) в службової недбалісті.
Це тільки так лікується.
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Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги", - подчеркнул Дейнеко@@@

А я хотів би, щоб ці не тільки збитки відшкодували, але й в тюрягу сіли
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"Хорошо, что мы своевременно включились""" - рукалице. Розпродати все що було в наявності іспаніям, словакіям, німеччинам, а потім з простягнутою до Китаю рукою милостиню клянчити.

Мьі сваєврємєнна включілісь.. *********** суки барижні
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надо понимать Порошенко улыбался, когда его знакомые под прикрытием именем Зеленского
барыжили респираторами, и правда, какое дело Порошенко до проблем репутации Зеленского и здоровья населения ?
а тнеперь можно снова нахлобучивать народец, проворачивать АДИНТУРЪ
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Зебіл кацарилий, йшов би ти разом зі своїми Моніками та парашенками за паребрик.
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до Бука питання може бути тільки на рахунок ціни експортованого товару, експорту ціну перерахувати+дорахувати податки+штрафи... до митників, які пропустили товар з такою експортної ціною питань набагато більше- там повинні присісти на цугундер.

А найбільші питання до ЗеБільної шобли та до державного Резерву!

серед ЗеБільної шобли повинно присісти на цугундер дуже багато, такого дикого барижництва, брехні, нахабності не було ще ні при одному президентові.

шмарклю Янелоха у відставку! імпічмент! тюрма!
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Та они по документам продали по 1,23 грн. Кто верит в то, что на этом можно набарыжить, что это стоило масштабной продажи за границу? 300 000 масок по 1,23 грн = 369 000 грн, даже по 25 это меньше 15 000 долларов. Вы о чем, там явно подделка документов и заниженная цена, есть на каком основании дело открывать.
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НЕ БЕРИТЕ ЭТО ГОВНО В АПТЕКАХ. МАРЛЕВАЯ САМОДЕЛЬНАЯ ВОТ ЧТО НАДА
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Жажда наживы во время эпидемии и уклонение от налогов в особо крупном размере должно = конфискация всего имущества + пожизненое заключение.
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Как обгадились тупые порохоботные свиньи, Билецкий, Ыксперт, а также ряд СМИ
Что-то смотрю господа порохоботы в этой теме Радуцкого разок упомянули. Мало, панове, очень мало.
напоминаю с чего началось:
Тык В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий.
Как написано! обязательно упомянуть что Слуга народа! Для пущего наброса на вентилятор. у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. - Билецкий

Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.
"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружкаИсточник: https://censor.net.ua/n3179292
ну прям мочилово!
Из комментаторов я единственный заинтересовался откуда растут ноги. Тык 04.03.2020 11:33
если коротко6 разоблачил Предателя, который сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харьковском заводе медпрепаратов человек, похожий на советника президента, выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Что там еще - прибыль радуцкого посчитал даже: чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. А тут вообще жути нагнал: "Говорят, этот персонаж выгреб всю страну!»
ККороче расстрелячть, повесить гниду! порохоботы в истерике изошли просто каловой массой. И не зря изошли! Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7902
Как оказалось, Радуцкий - Н-И-П-Р-И-Ч-Е-М. Вернее причем, но не так как этого хотелось
Тот же самый Мишико Чаплыга:

Миха Чаплыга
23 марта в 19:13 ·

О МАСКАХ.
С момента моего первого поста о вывозе масок из Украины прошло чуть меньше месяца. В силу ряда причин я следил за тем, что и как расследуется в этом плане ибо целью поста было активизировать именно эту функцию государства.
В своем первом посте я просил правоохранительную систему проверить следы политиков в вывозе масок. (от себя: О как! огульно обвинить человека, даже бабосики посчитать, сделать такой вброс!! - это оказывается попросить проверить. ФЕЙСПАЛМ.ЖПГ) Делюсь тем, что нарыл за это время.
Нет, Радуцкого в этих схемах не оказалось, как не оказалось и крупных игроков...
С одной стороны хорошо, а с другой - плохо... Это значит, что общество таки сильно прогнило и каждый пытается урвать свое на беде соседа...
Оказалось, что по обращению Радуцкого (Главы профильного комитета Рады) к СНБОУ... Данилов (Секретарь СНБОУ) обратился к Гончаруку (Премьеру) еще...
31 ЯНВАРЯ!!!! А потом... 8 ФЕВРАЛЯ!!!!
Вот такие пироги, безмозглые вы мои.
А теперь вишенка на торте. В первую очередь к безмозглым СМИ которые этот бред понесли: Харьковского завода медицинских препаратов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть производитель медпрепаратов фабрика "Здоровье". Но они производит что угодно - очень широкий перечень продукции, кроме масок. Нежданчик, да?

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