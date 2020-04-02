 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перед карантином багато хто вирішив скористатися важкою ситуацією і просто "забарижити".

"У цьому й біда, що у нас багато хто вирішив скористатися важкою ситуацією і просто "забарижити". Безконтактні термометри, якими ми ще з 24 лютого почали перевіряти температуру на пунктах пропуску, коштували по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а зараз – по 5 тисяч грн. Я хотів би, щоб люди, отримавши цей надприбуток, потім з нього заплатили податки", - наголосив Дейнеко.

Також, глава Держприкордонслужби розповів, як вивозили перед карантином медичні маски.

"Добре, що ми вчасно включилися. Наприклад, 30 березня наші оперативні підрозділи проводили обшуки в трьох областях на фірмі "Бук", яка вивезла 300 тисяч масок в Іспанію і Китай. Згідно з вилученими документами, вони продали респіраторні маски за 1,23 грн за штуку. Зараз ціна такої маски майже 150-200 грн", - зазначив Дейнеко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що махінатори продали партію масок громадянину Китаю, який потім відправив їх до Іспанії.

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