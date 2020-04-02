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 Економіка, Суспільство
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 Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде

Національний банк запевнив, що не збирається вводити обмеження на зняття депозитів для населення.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не спостерігаємо відтоку депозитів, відтоку депозитів фактично нема. Банки виконують зобов’язання. Я можу гарантувати, що не буде обмеження на зняття депозитів населення", – сказав Ваврищук.

За його словами, до завершення карантину банки готові йти на поступки і відкладати повернення основної суми кредиту, у багатьох випадках вони готові також відкладати сплату відсотків.

"Звичайно кожен має звернутися до банку індивідуально. Кожен має надати свідчення того, що є певні труднощі з обмеженнями через пандемію", – додав директор департаменту фінансової стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року українці продали понад $300 мільйонів, - Нацбанк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186213
 
 
 Топ коментарі
 
Ніхто вже нікому не вірить, бо влада забрехалась.
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На вашем месте, депозитчики, я б уже в банк бежал Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде - Цензор.НЕТ 4891
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вот почему после заявлений в духе "ххх уверяет, что...", "ууу заявляет, что..." и т.п. у меня сразу появляется рефлекс сделать то, чего "не ожидается", "не будет"?
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Звичайно, що не буде обмежень на зняття депозитів, які знецінювалися та мають усі шанси надалі знецінюватися.
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А то что ограничивать снятие кровных - это правонарушение, не слышали? До чего власть у нас закозлела! Нацбанк: Ограничений на снятие депозитов для населения не будет - Цензор.НЕТ 9143
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Ніхто вже нікому не вірить, бо влада забрехалась.
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вот почему после заявлений в духе "ххх уверяет, что...", "ууу заявляет, что..." и т.п. у меня сразу появляется рефлекс сделать то, чего "не ожидается", "не будет"?
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На вашем месте, депозитчики, я б уже в банк бежал Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде - Цензор.НЕТ 4891
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ложь! хотел снять 5000 долларов- сказали можно 500
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будешь миллионером если курс станет 200 грн за доллар
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Зазвичай треба замовляти сьогодні на завтра щоби інкасатори їх привезли. Бо в касі може бути лише та кількість валюти яку люди обміняли сьогодні.
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Зеленскому, пока не поздно, необходимо просить ЮВТ в премьеры
и отменять придурочные законы, которые шмыгали и дрыгали с ярмаками надоумили его напринимать
Порошенко запряг зеленского и решил на его горбу победить на выборах
ПАП многое сделал, но у него нехорошие методы и нехорошие друзья
ЮВТ !!!!
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Каялась свиня гімно їсти - біжить, а воно аж двое лежить.
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