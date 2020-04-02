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 Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України в рамках розпочатого кримінального провадження блокували схему поставок неякісних авіазапчастин підприємствам "Укроборонпрому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За версією слідства, двоє харків’ян організували схему скуповування вузлів та агрегатів військових літаків. Обладнання за їхнім замовленням викрадали з військових частин Міноборони України та з оборонних підприємств. Уживані агрегати зловмисники разом зі своїми спільниками косметично ремонтували у кустарних умовах для подальшого перепродажу", - сказано в повідомленні.

Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому 01

За даними відомства, організатори здійснювали збут відремонтованих уживаних запчастин під виглядом нових через підконтрольні комерційні фірми підприємствам державного концерну "Укроборонпром", які займаються ремонтом та відновленням військової авіатехніки. Також авіазапчастини незаконно вивозили, приховуючи від митного контролю, до інших країн для обслуговування літаків за кордоном.

Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому 02

Правоохоронці за дозволом суду провели 8 обшуків у приміщеннях, де організатори зберігали та ремонтували авіазапчастини, а також за місцями мешкання організаторів оборудки. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення та документацію із доказами протиправної діяльності.

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Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому 03

Зараз вирішується питання щодо повідомлення двом організаторам злочинної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому 04

Нагадаємо, що у середині січня цього року співробітники СБУ викрили двох безпосередніх виконавців з цієї злочинної групи, які за вказівкою організаторів намагалися незаконно переправити за кордон комплектуючі до військових літаків.

Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому 05

Документування протиправної діяльності здійснювалося спільно з Департаментом контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому 06
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186211
 
   
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Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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И Петя , и свинарчуки не при делах , а тут такое ! Смешно , слабоумные ?
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У зелених свої свинарчуки. Для того і лізли у владу.
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Свинорчуки по-зєлєнскі.
Порошенківські везли контрабас в Україну,щоб українську армію озброювати,
зєленські-виносять з українських заводів і з України,озброювати кацапів.
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Знавав я такого одного харківянина, який займався подібним, але з енергетиками...
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