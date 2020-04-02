 На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.
попав туда человек превращается в г***о
Коронавирусная инфекция COVID-19
Смотрим неделю назад (даже больше) по Украине 22.03 - 73 случая. Даже допустим, что все 73 начали болеть 22 марта. Большинство, это, как минимум, больше половины. Тогда на сегодня должно быть как минимум 37 выздоровевших. А на сегодня их всего 13.
Ау, Минздрав, Вы что-то нам недоговариваете...
Ну, і лікування до одужання - від десяти до 14-ти днів...
А 20 смертей - це, напревне, потрібно "списувати" на запізнення влади з тестуванням... Багатьох тих, кого тестували 11 днів тому, - були вже на межі життя і смерті... І тому лише 13 одужавших.
Так що, напевне, через пару днів статистика одужавших "піде вгору". Подивимось...
Бо іноді дані національних МОЗ там суперечать законам природи.
The severity of COVID-19 varies. The disease may take a mild course with few or no symptoms, resembling other common upper respiratory diseases such as the common cold. Mild cases typically recover within two weeks, while those with severe or critical diseases may take three to six weeks to recover. Among those who have died, the time from symptom onset to death has ranged from two to eight weeks.[32]
Странно такое расхождение, но ладно, бывает.
- умер 6-й человек в штате Виктория - раковый (!) пациент в госпитале Альфред. Чувставую, будут закрывать Альфред. Тот самый госпиталь, в котором врачи сдалали все возможное, чтобы спасти жизнь моей матери. Тот самый Альфред, в которомес ть даже вертолетная площадка для срочных случаев (в сельской местности), например.
- в США умер младенец - от коронавируса. Не от пневмонии, обратите внимание (настолько частой причине смертности младенцев , что я даже не будиу давать ссылок - их масса), а от коронавируса.
Меня вчера спрашивали, а какую причину смерти пишет паталогоанатом.
Повторю свой ответ: бесчестный паталогоанатом пишет ту причину, за которую ему заплатили.
Вчора ховали однокласника, якого я вже давно не бачив і думав що він певно лежачий. але виявилося, що перед кончиною, будучи діабетиком, він із сусідом добре хильнули, і померлий, поки доліз додому, кілька разів добре хряпнувся об землю. Виявляється що випивав він давненько а це певно вирішили боротися із короновірусом перевіреним способом із допогою зеленого змія. Змій - переміг. вже померлому короновірус зовсім не загрожує.
На похороні всі були в масках окрім померлого (що природньо) і попа з попадею (РПЦ), які й правили панахиду.