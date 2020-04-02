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 На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ

В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

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На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ 01
На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186208
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак - законопослушный предприниматель? На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2735
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Я так понимаю, подозрение - экспресс тест положительнвй, ПЦР-тест еще не провели.
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Ви здивуєтеся, але Кучма та янукович більше брехали.
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Я так понимаю, подозрение - экспресс тест положительнвй, ПЦР-тест еще не провели.
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Так ПЦР тест капсула десь на 100 штук ..Ось і збирають для аналізу .за декілька днів ..Чому і інформація про заражених йде з запізненям .
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потому что в Германии реально делают, а здесь - накручивают психоз у зебильного быдлоэлектората...
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Я думаю всем понятно, это значит что проводится ПЦР тест, который не делается за полчаса. До получения результата - подозрение.
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и Харьков под подозрением. Это ж надо, харьковские больницы принимают необычный наплыв с пневмонией но в Гепинске тока 1 прихворнул... да и тот обрезанный из гепиного клана
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Миколаївська область мабуть найстерильніша в Україні і мабуть у всьому Світі! Я думав що чемпіоном по брехні буде шоколадний мародер - виявляється помилявся ЗЕбрехуни навіть його переплюнули!!!
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Ермак - законопослушный предприниматель? На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2735
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Ви здивуєтеся, але Кучма та янукович більше брехали.
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А чому я маю дивуватись - в мене з пам'яттю все ОК!
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Тому дивуватися, що ви Порошенка хотіли надати першість, а тепер пам'ятаєте про брехню Януковича та Кучми.
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"Текст как то по дебильному написан"! - не моя фраза.
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да они все дети галактики
попав туда человек превращается в г***о
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Так! Білих і пухнастих не буває, але є ступінь брехні.
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Растёт, блин, и это даже в условиях недостатка тестов и лабораторий.
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К общему хору "все пропало!" добавлю капельку оптимизма. Несколько дней назад рост заболевших был экспоненциальный - за сутки это число увеличивалось примерно в полтора раза. Сейчас рост - чуть быстрее линейного.
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за другу половину вчорашнього дня - 10 випадків. А за першу було 104...
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Я це вже помітив, що вночі вірус відпочиває.
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В большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме[39]. Сообщается, что пациенты с лёгкими симптомами обычно выздоравливают в течение недели[40].

Коронавирусная инфекция COVID-19

Смотрим неделю назад (даже больше) по Украине 22.03 - 73 случая. Даже допустим, что все 73 начали болеть 22 марта. Большинство, это, как минимум, больше половины. Тогда на сегодня должно быть как минимум 37 выздоровевших. А на сегодня их всего 13.
Ау, Минздрав, Вы что-то нам недоговариваете...
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подивись-но, 20 померло... Да, не всі з них з прижиттєво виявленим коронавірусом (пара-пяток посмертними), але порядок цифр зберігається...
Ну, і лікування до одужання - від десяти до 14-ти днів...
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Ви вважааєте, що померлих слід включити в групу з легким протіканням хвороби? На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9668
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ви щось переплутали; або ж ми розмовляємо з різних точок зору на проблему...
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Виходячи з даних, що В большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме[39]. Сообщается, что пациенты с лёгкими симптомами обычно выздоравливают в течение недели[40]. і того, що 11 днів тому було 73 виявлених хворих, то на сьогодні має бути 37 одужавших, а їх 13. Ви вказали, що слід врахувати 20 померлих. Куди Ви їх пропонуєте врахувати?
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так їм, одужавшим (на думку лікарів), потрібно зробити 2 тести через два дні - лише тоді (з обома негативними) вони потрапляють в офіційну статистику одужаших (так здогадуюсь).
А 20 смертей - це, напревне, потрібно "списувати" на запізнення влади з тестуванням... Багатьох тих, кого тестували 11 днів тому, - були вже на межі життя і смерті... І тому лише 13 одужавших.

Так що, напевне, через пару днів статистика одужавших "піде вгору". Подивимось...
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Можливо, вони і праві. Мене цікавить часовий проміжок, коли вони з"являться в графі "одужавші", щоб перевірити правильність даних на сайті https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1E_PCBOgxhjZy39fN_iJtqFKbSKhy0STfoIKMyTIlnhQ2kQAaTKvd_Uuc#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Бо іноді дані національних МОЗ там суперечать законам природи.
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Щоб підтвердити одужання мінімум 2 тести потрібно зробити. так що в реальності десь 21 день, якщо не більше.
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Навряд ли, вот нашел в англоязычной версии Вики
The severity of COVID-19 varies. The disease may take a mild course with few or no symptoms, resembling other common upper respiratory diseases such as the common cold. Mild cases typically recover within two weeks, while those with severe or critical diseases may take three to six weeks to recover. Among those who have died, the time from symptom onset to death has ranged from two to eight weeks.[32]

Странно такое расхождение, но ладно, бывает.
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Не договорюють, що витрачатись на тести їм впадло.
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Новости нашего городка:
- умер 6-й человек в штате Виктория - раковый (!) пациент в госпитале Альфред. Чувставую, будут закрывать Альфред. Тот самый госпиталь, в котором врачи сдалали все возможное, чтобы спасти жизнь моей матери. Тот самый Альфред, в которомес ть даже вертолетная площадка для срочных случаев (в сельской местности), например.
- в США умер младенец - от коронавируса. Не от пневмонии, обратите внимание (настолько частой причине смертности младенцев , что я даже не будиу давать ссылок - их масса), а от коронавируса.
Меня вчера спрашивали, а какую причину смерти пишет паталогоанатом.
Повторю свой ответ: бесчестный паталогоанатом пишет ту причину, за которую ему заплатили.
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меня волнует положение вещей на улице Гринлиф, что в Саннибэнк Хиллз в пригороде Брисбена... там я оставил частицу себя...
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Чому не пишуть скільки серологічних та ПЛР-тестів провели в кожному регіоні?
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По статданным на 01 апреля было 794 заражений, на 02 апреля - 804, +10. Откуда 135 новых случаев за сутки?
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попада людина з пневмонією - лікуйте її від пневмонії із застосуванням засобів безпеки для інших. А якщо навіть попутно в неї виявиться короновірус, то все, що ви робили для тієї людини до цього, буде цілком виправданим її одужанням. Як Бог дасть. Якщо ж в того пацієнта купа хронічних і він до того не жив, а мучився, то смерть для нього може бути лише полегшенням.
Вчора ховали однокласника, якого я вже давно не бачив і думав що він певно лежачий. але виявилося, що перед кончиною, будучи діабетиком, він із сусідом добре хильнули, і померлий, поки доліз додому, кілька разів добре хряпнувся об землю. Виявляється що випивав він давненько а це певно вирішили боротися із короновірусом перевіреним способом із допогою зеленого змія. Змій - переміг. вже померлому короновірус зовсім не загрожує.
На похороні всі були в масках окрім померлого (що природньо) і попа з попадею (РПЦ), які й правили панахиду. На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 523
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Може хоча б тепер нам дійде, що таке власна держава і як її потрібно розбудовувати та оберігати. Може хоча б зараз нам дійде, що все має свій причино - наслідковий зв'язок. Що наш дім це не тільки те що за парканом, а вся держава. І що ми грабуючи її і один одного, заради швидкої наживи, ведемо її і самі йдемо до прірви. І це вже не одноразово відбувалося в нашій сумній історії. Та надій в мене особисто мало на здоровий глузд наших людей, бо як видно, навіть війна та втрата територій і загибель людей нічого не вчить нас зараз, не кажучи вже про аналіз та висновки з минулих історичних помилок. Люди одумайтесь! Час змінюватися. Визнати всі свої помилки і намагатися змінитися на краще. І перестати співати і мріяти, що ви «запануєте» у своїй сторонці. Над ким? Над такими самими, як і ви. Це «панування» буде не довгим і закінчиться безславно. Інакше знову РУЇНА! Ви маєте зрозуміти, що жити за принципом день прожив і слава Богу це дуже деструктивне і руйнівне мислення і до хорошого воно ніколи не приводило. Ви маєте зрозуміти що жити по деструктивному способу чим гірше іншим тим краще мені, це дорога в прірву. Ви маєте зрозуміти що корупціонери, злодії - крадії це вороги держави №1. Ви маєте з ними безжалісно боротися інакше вони заберуть у вас все. Вони вбивають плани, надії, долі, життя тисяч та мільйонів, забирають майбутнє у наших дітей та онуків. Слабкі та дурні люди - слабка держава, слабка держава - дурні та слабкі люди. Це замкнуте коло з якого потрібно вибиратися. Та надій в мене на здоровий глузд наших людей мало….
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