 У ЗСУ зафіксовано 1 випадок коронавірусу, 140 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хвороби, викликану коронавірусом типу COVID-19 ... Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія", - сказано в повідомленні.

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Того ж дня, методом ПЛР у лікаря діагностовано захворювання COVID-19. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, її стан здоров'я зараз задовільний.

У госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців). Всі контактні особи оглянуті і спрямовані на самоізоляцію, в місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Всього в ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 72 людини.

1 квітня в Хмельницькому 10 співробітників військового госпіталю відправили на обсервацію через контакт з хворим COVID-19, повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України.