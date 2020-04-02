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 У ЗСУ зафіксовано 1 випадок коронавірусу, 140 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил

У Збройних силах України зареєстровано один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом типу COVID-19 у лікаря Хмельницького військового госпіталю.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хвороби, викликану коронавірусом типу COVID-19 ... Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє лікарів заразилися коронавірусом у Хмельницькій області

Того ж дня, методом ПЛР у лікаря діагностовано захворювання COVID-19. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, її стан здоров'я зараз задовільний.

У госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців). Всі контактні особи оглянуті і спрямовані на самоізоляцію, в місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Всього в ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 72 людини.

1 квітня в Хмельницькому 10 співробітників військового госпіталю відправили на обсервацію через контакт з хворим COVID-19, повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України.

У ЗСУ зафіксовано 1 випадок коронавірусу, 140 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186206
 
 
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В армії легше побороти епідемію - там сильно не побикуєш, а якщо ломонешся на двері, так як балійські громадяни України, то підеш на карантин на губу, а там мінімум комфорту при максимумі ефективності.
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Американський АВ "Т.Рузвельт" вибув як бойова одиниця, оскільки командування не спроможно забезпечити карантин для більш ніж 4500 особового складу цього велетня. А це тільки початок...
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Одужання бійцю. Бережи вас Господь, хлопці і дівчата. Бо командування цього зробити не може, чи не хоче
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А в нас виявляється є "мєдєцьінскиє сільі"??? У ЗСУ зафіксовано 1 випадок коронавірусу, 140 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил - Цензор.НЕТ 3887
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