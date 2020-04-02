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Все про:Нацполіція (9233) Рівне (203) самогубство (316) вбивство (2097)

 Тіло 32-річного чиновника з вогнепальним пораненням грудної клітки виявлено в Рівному, - поліція. ФОТО

У місті Рівному у власному будинку було знайдено тіло 32-річного високопоставленого чиновника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Без ознак життя 32-річного жителя обласного центру у власному помешканні на вулиці Чорновола виявила 1 квітня близько 11:40 родичка та повідомила до поліції.

Поліцейські на місці події виявили у вітальні тіло чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітки, а поруч із ним - мисливську рушницю. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою самогубство).

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Зброю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, зокрема й причини трагедії.

У загиблого посадовця залишилися дружина та малолітній син.

Як повідомляє видання "Рівненські новини", загиблий чиновник Ілля Карпов, який працював заступником начальника головного управління Держгеокадастру в Рівненській області.

Тіло 32-річного чиновника з вогнепальним пораненням грудної клітки виявлено в Рівному, - поліція 01
Фото: сайт "Рівненські новини"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186203
 
 
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В 32 роки - високопосадовець? Напевно Гарвард закінчував.
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Рівненський водного господарства Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция - Цензор.НЕТ 1594
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Саме слово чиновник викликає відразу, та ще й високопоставлений. Як сказав один розумний чоловік, хто був при владі 5 років - мона стріляти без суду і слідства.
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Телеграм канал Штiрліц з приводу зазначених подій повідомляє:
#Юстас_Алексу
З наших джерел у правоохоронних органах стало відомо, що сьогодні трагічно обірвалося життя колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Рівненській області 33-річного Іллі Карпова. Чоловік застрелився у власному помешканні.Його тіло знайшов брат. Також, як повідомляють агенти ШТІРЛІЦА, причиною самогубства могли бути боргові зобов'язання перед людьми, в яких він свого часу понабирав гроші за «вирішення питань» і не вирішив. Тож не виключено, що у такий спосіб чиновник спробував врятувати свою сім'ю від фінансових претензій.

Нагадаємо, Ілля Карпов певний час працював заступником начальника Держгеокадастру в Рівненській області за скандально відомого Романа Мигаля.
Коли ж із його керівником почалися «каруселі», пан Карпов перевівся в Острог на посаду начальника районного відділу Держгеокадастру.
Як би там не було, і що не слугувало б причиною такого кроку чиновника, це - горе для його сім'ї. Тож ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Карпова.
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должно быть плакал и ползал на коленях - просил не само убиваться и обещал никого не выдавать...
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