 Тіло 32-річного чиновника з вогнепальним пораненням грудної клітки виявлено в Рівному, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
"Без ознак життя 32-річного жителя обласного центру у власному помешканні на вулиці Чорновола виявила 1 квітня близько 11:40 родичка та повідомила до поліції.
Поліцейські на місці події виявили у вітальні тіло чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітки, а поруч із ним - мисливську рушницю. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою самогубство).
Зброю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили.
Поліцейські встановлюють всі обставини події, зокрема й причини трагедії.
У загиблого посадовця залишилися дружина та малолітній син.
Як повідомляє видання "Рівненські новини", загиблий чиновник Ілля Карпов, який працював заступником начальника головного управління Держгеокадастру в Рівненській області.
#Юстас_Алексу
З наших джерел у правоохоронних органах стало відомо, що сьогодні трагічно обірвалося життя колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Рівненській області 33-річного Іллі Карпова. Чоловік застрелився у власному помешканні.Його тіло знайшов брат. Також, як повідомляють агенти ШТІРЛІЦА, причиною самогубства могли бути боргові зобов'язання перед людьми, в яких він свого часу понабирав гроші за «вирішення питань» і не вирішив. Тож не виключено, що у такий спосіб чиновник спробував врятувати свою сім'ю від фінансових претензій.
Нагадаємо, Ілля Карпов певний час працював заступником начальника Держгеокадастру в Рівненській області за скандально відомого Романа Мигаля.
Коли ж із його керівником почалися «каруселі», пан Карпов перевівся в Острог на посаду начальника районного відділу Держгеокадастру.
Як би там не було, і що не слугувало б причиною такого кроку чиновника, це - горе для його сім'ї. Тож ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Карпова.