 Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив адвокат нардепа Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо є 5 кримінальних справ. Одна про те, що Гео звернувся в САП, а інші справи були заведені самостійно прокурором на підставі заяв. Тому маємо таку інформацію. У Гео був допит і ми звернулися про захист Гео, оскільки йому почали надходити погрози", - говорить масі.

За його словами, в цих справах Лерос може бути тільки свідком, бо він просто отримав інформацію і поширив її.

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"Його на допит викликають лише як свідка", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.