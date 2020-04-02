 Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив адвокат нардепа Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Наскільки мені відомо є 5 кримінальних справ. Одна про те, що Гео звернувся в САП, а інші справи були заведені самостійно прокурором на підставі заяв. Тому маємо таку інформацію. У Гео був допит і ми звернулися про захист Гео, оскільки йому почали надходити погрози", - говорить масі.
За його словами, в цих справах Лерос може бути тільки свідком, бо він просто отримав інформацію і поширив її.
"Його на допит викликають лише як свідка", - підсумував адвокат.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
ему и жизнь и здоровье теперь особенно внимательно беречь надо... это не просто угрозы поступают...это безмозглые зажравшиеся твари готовят "ответный удар"
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
ВОПРОС- ПОЧЕМУ ЕРМАКА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ В ОТСТАВКУ- ведь должности не в тумбочке у брата Ермака лежали , а ими распоряжался сам Ермак
Назар Приходько
@nazareye
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У відомої Волонтерки, моєї знайомої Марії Бурдун від ранку обшуки в рамках "франківської справи", в якій основними фігурантами є родина Грищенків ("Буча" і "Пума"), мої Друзі... Навіть пандемія не зупиняє Авакова в його відбірному скотстві!