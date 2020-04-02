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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Нардепу від "Слуги народу" Гео Леросу погрожують невідомі після того, як він виклав у мережу викривальне відео, на якому Денис Єрмак - брат глави ОП Андрія Єрмака - обговорює призначення на держпосади.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив адвокат нардепа Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо є 5 кримінальних справ. Одна про те, що Гео звернувся в САП, а інші справи були заведені самостійно прокурором на підставі заяв. Тому маємо таку інформацію. У Гео був допит і ми звернулися про захист Гео, оскільки йому почали надходити погрози", - говорить масі.

За його словами, в цих справах Лерос може бути тільки свідком, бо він просто отримав інформацію і поширив її.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака

"Його на допит викликають лише як свідка", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186202
 
 
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естественно! кто б сомневался!
ему и жизнь и здоровье теперь особенно внимательно беречь надо... это не просто угрозы поступают...это безмозглые зажравшиеся твари готовят "ответный удар"
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І напишуть - помер від корона-вірусу з діркою в голові.
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а какой в этом смысл, когда джин уже выпущен из бутылки? еще одно дело Гандзюк?
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Як так? Тепер всюди новиє ліца, про яких мріяли зебіли.
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Лерос, Наем, Ермак - это точно новости Украины?
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Замість 10% нагороди від суми злочину отримуєш справу в правоохоронних органах - а ви вважали, що у викревленій реальності якось буде по-другому? Ню-ню.))
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Прально, ібо нєфіг! обіцяли посадки- будуть Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8864
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посмертно у него найдут короновирус ......
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Вважаю, що найбільш зацікавленим в захисті Гео Лероса повинен бути ЗЕ піаніст, бо якщо з Гео щось трапиться то піаністу прийдеться до кінця життя перебувати в ОБСЕРваторії
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Брат Ермака подтвердил идентичность на плёнках
ВОПРОС- ПОЧЕМУ ЕРМАКА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ В ОТСТАВКУ- ведь должности не в тумбочке у брата Ермака лежали , а ими распоряжался сам Ермак
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Не в отставку, а в Лукьяновское СИЗО города Киев. А лучше в СИЗО СБУ.
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у Єрмака не тульки рожа як у русского алигарха, там і мізки такі і Зелі підтримка.
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Не здивуюся якщо Єрмаки пов'язані з рекетом і вбивствами..
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Режим ЗЕ во всей красе









Назар Приходько

@nazareye

·21 мин

У відомої Волонтерки, моєї знайомої Марії Бурдун від ранку обшуки в рамках "франківської справи", в якій основними фігурантами є родина Грищенків ("Буча" і "Пума"), мої Друзі... Навіть пандемія не зупиняє Авакова в його відбірному скотстві!
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Так, что же ты, плешивый пуштун так спокоен? Вокруг одни барыги. Бери своих друзей, Серожу Лещенко, Егорку Соболева, Михуила Сракубыемузашили и вперёд, на улицу, протестуйте, кричите "Киев ВСТАВАЙ"! Или сегодня ты за безплатно не работаешь, гнида?
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Ясный хер, что пойдут угрозы, начнут кошмарить. Но, наверное, если Лерос не совсем дурак, то он должен быть к этому готов. У нас страна, где все вопросы, до сих пор, решаются на ночных стрелках. А если на стрелке силы равны, тогда через купленный суд.
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Зеля, зачем тебе вопросы до конца жизни * Хто вбив Катю Гандзюк ?*. В твоем варианте будет :*Хто вбив Гео Лероса ?*
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Був фільм-пророцтво де клоун-зло.Називався-ВОНО.
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