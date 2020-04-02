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 Суспільство
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 Жодного випадку зараження COVID-19 у лавах прикордонників немає, - глава ДПСУ Дейнеко

Але є чотири особи, які перебувають на обсервації в Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"На цей момент жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу у прикордонників немає. Людей з підозрою на COVID-19 також немає", - зазначив він.

За його словами, є чотири людини, які перебувають на обсервації в Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби. Вони проводили прикордонне оформлення громадян, у яких згодом був підтверджений коронавірус.

"Ми заздалегідь підготувалися, і я вважаю, що наші військовослужбовці доволі добре захищені. Тобто станом на 1 квітня чотири людини у нас в обсервації та 91 – на самоізоляції", - зауважив Дейнеко.

"Говорити про "надлишок штату" некоректно. Штатна чисельність Держприкордонслужби за законом становить 53 тисячі осіб, але в наявності тільки 43 тисячі. Тобто у нас "некомплект" на рівні 23-24%. Тому те, що зараз позакривалися деякі пункти пропуску, дає нам можливість функціонувати в більш-менш нормальному режимі", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші люди не зрозуміють всього жаху коронавірусу, поки не побачать трупи, - глава ДПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186201
 
 
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В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
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Ну то что изменения будут тектонические для всего мира - это однозначно, даже просто за счёт экономических потерь и ослабления....
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Что то я не понимаю.. ?.?.??
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На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
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ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
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А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
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. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
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???
,

.
.ю.
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Плюйте на кацапов и на их мнение, раз такое дело. Главное чтоб Вы были довольны законом о земле, ведь так? всё пучком? Решение абсолютно правильное и обоснованное?
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А ведь погранцы первые кто встречал въезжающих из стран с короновирусом. А в других странах такая же аномалия? Может у нас на границе аура такая: "не болеть и от взяток не отказываться".
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Комады болеть не было, а военврачам выявлять.
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