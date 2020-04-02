EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події, Здоров'я
  2336  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1775) Кременчуг (51) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 Мати й дочка в Кременчуці заразилися COVID-19 після контакту з прибулими з-за кордону родичами

У м.Кременчук Полтавської області у двох жінок, які контактували з прибулими з-за кордону членами сім'ї, діагностовано коронавірус.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні надійшли результати ПЛР-аналізів, які ми направляли в Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. На жаль, маємо ще 2 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в Кременчуці. Це мати і донька, 76 і 55 років відповідно", - написав Малецький у фейсбуці.

Відомо, що у жінок був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з подорожі до Угорщини.

Обидві жінки захворіли та були госпіталізовані 24 березня до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька".

Тестування швидкими тестами на COVID-19 дало негативний результат. ПЛР-тестування підтвердило наявність у них коронавірусу.

"Наразі мати і донька перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька". Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий. Стан доньки - відносно задовільний", - додав мер.

За його словами, епідеміологи разом із сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок. У разі необхідності контактні особи без ознак захворювання будуть поміщені на обсервацію в лікарню відновного лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині 11 лікарень прийматимуть хворих на коронавірус

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Мати й дочка в Кременчуці заразилися COVID-19 після контакту з прибулими з-за кордону родичами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186199
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это не те долбо-бы с вьтнамского рейса?
 показати весь коментар
 
 
На мандрівки по світу українці в 2019 році витратили 8 млрд баксів. Гроші -це пилюка, зате які цінні дарунки привезли.
 показати весь коментар
 
 
дебилі гуляют городом, им на все наплевать.....сколько таких идиотов шляется. Правильно были камни в санжарах,
 показати весь коментар
 
 
Это моя область. Дай Бог ,чтобы обе выздоровели. Здоровья и отрицательных
анализов всем контактирующим и мед.работникам .
 показати весь коментар
 
 
какие обе, уже 4 подтвержденных в городе
 показати весь коментар
 
 
Вчера в Полтаве никого не было ,сегодня я ещё информации не смотрела.
Тогда пожелание все четверым выздороветь.
 показати весь коментар
 
целовались, небось, на радостях. А тут ещё и Пасха скоро...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору