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 Понад 80 країн просять МВФ про фінансову допомогу в зв'язку з коронавірусом, - директорка Георгієва

У Міжнародному валютному фонді заявили, що для протистояння COVID-19 у нього попросили про допомогу вже більш як 80 країн.

Про це заявила глава організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо незвичайну хвилю запитів про надзвичайне фінансування МВФ – понад 80 держав подали заявки і, скоріше за все, надходитиме їх ще більше. Зазвичай у нас не буває декілька запитів про допомогу в один момент", - заявила вона.

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Вона також зауважила, що поточна оцінка фінансових потреб ринків країн, що розвиваються, які вже надіслали подібні запити до МВФ, становить близько 2,5 трильйони доларів.

Наразі виконавчий комітет МВФ уже затвердив перший із термінових запитів для Киргизстану.

Станом на ранок четверга загальна кількість захворювань на коронавірус, включно з померлими та тими, хто вже одужав, перевищила 936 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186198
 
 
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за які ніколи не зможемо розрахуватися допоки при владі "уряд мвф" ...
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Эх, где наш героический вася голобородько?...
Вот бы кто мог поставить на место зарвавшихся буржуинов...
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Зачем МВФ столько Бень в обмен на бабки ?
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не мвф а прямо мать тереза ...Україна знову "впередипланетивсей" за кредит "розрахувалася" власною територією ...а членобородьку видно добра тьотя хеоргієва запихнула обидва його "калемети" йому ж в дупу і пообіцяла не витягувати допоки "монсанти" не отримають "СВОЇ" гектари ...так , "гарант" територіальної цілістності ?
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