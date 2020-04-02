 Понад 80 країн просять МВФ про фінансову допомогу в зв'язку з коронавірусом, - директорка Георгієва

Про це заявила глава організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо незвичайну хвилю запитів про надзвичайне фінансування МВФ – понад 80 держав подали заявки і, скоріше за все, надходитиме їх ще більше. Зазвичай у нас не буває декілька запитів про допомогу в один момент", - заявила вона.

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Вона також зауважила, що поточна оцінка фінансових потреб ринків країн, що розвиваються, які вже надіслали подібні запити до МВФ, становить близько 2,5 трильйони доларів.

Наразі виконавчий комітет МВФ уже затвердив перший із термінових запитів для Киргизстану.

Станом на ранок четверга загальна кількість захворювань на коронавірус, включно з померлими та тими, хто вже одужав, перевищила 936 тисяч.