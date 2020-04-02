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Все про:Держприкордонслужба (2509) карантин (1775) Дейнеко Сергій (28) COVID-19 (2699) обсервація (32) коронавірус (1426)

 Наші люди не зрозуміють всього жаху коронавірусу, поки не побачать трупи, - глава ДПСУ Дейнеко

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вважає, що безпеку всього населення України потрібно ставити вище, ніж безпеку і комфорт 500 тисяч осіб, які виявили бажання повернутися з-за кордону.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Дейнеки, Держприкордонслужба провела аналіз пасажирів рейсів, які поверталися з-за кордону на Батьківщину.

"Ми провели аналіз пасажирів цих рейсів і, на жаль, 30% з тих, що повернулися, вилітали за кордон уже після того, як президент закликав громадян України повертатися додому. А вони замість цього вилетіли на відпочинок", - зазначив він.

"Ви ж пам'ятаєте рейс з Уханя? Тоді була примусова обсервація цих майже ста осіб у Нових Санжарах. Ось ми мали йти таким же шляхом, а не садити всю країну на карантин на догоду тому, щоб наші громадяни, які відпочивали або перебували на заробітках, спокійно повернулися додому і почали нас заражати", - підкреслив Дейнеко.

Крім того, глава Держприкордонслужби вважає, що безпеку всього населення України потрібно ставити вище, ніж безпеку і комфорт 500 тисяч осіб, які виявили бажання повернутися.

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"Ви ж бачите, як у нас люди розуміють самоізоляцію. Вони ходять на шашлики, бродять містом. Люди просто не розуміють небезпеки. Поки вони не побачать трупи, поки ця біда не зачепить їхніх близьких, родичів і друзів, доти до них не прийде розуміння всього жаху цього захворювання", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації.

30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Пізніше українці почали самовільно залишати місце обсервації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186196
 
 
 Топ коментарі
 
Новина в тому що Блазень все ж таки лох. Хоча це й не новина давно.
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Заробитчане приехали отдохнуть после работы, и заставили отдыхать всю страну. Про "туристов" , это вообще отдельный разговор.
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Ну поделился мыслями. Частично здравыми, частично - не очень. А новость-то в чём? Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1541
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Ну поделился мыслями. Частично здравыми, частично - не очень. А новость-то в чём? Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1541
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Новина в тому що Блазень все ж таки лох. Хоча це й не новина давно.
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ужас и страх не в количестве трупов........ужас когда ты бессилен помочь близкому,родному человеку из-за нехватки коек, лекарств, врачей ......
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Из каких соображений - про "ты бессилен", т.е. самому заболеть как-то и в голову не приходит? Молодец.
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Т.е. эпидемия опять должна начаться с последней парии туристов, первые не очень хорошо сработали.
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Вообще-то эпидемия (вирусная) ещё не началась. Психиатрическая - бушует вовсю. Говорить о правильности тех или иных действий можно было бы в контексте стратегии, которой у зелёной власти элементарно нет. Если бы была принята шведская стратегия, то никакие ограничения на въезд не были бы нужны.
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начинает доходить. но медленно и не до всех. если ишак оманский выживет, то сядет на пожизненное за температурную проверку на границе.
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Теж саме робили і китайці на початку пандемії ..
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у китайцев через каждый километр пост с проверкой температуры, а не только на границе.
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Что вы, украинцы верят, что скажет телевизор.. Писькограй , убивающий страну тому подтверждение.
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В лотерею(выборы) выигрывает тот, кто ее(их) организовал.
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_Большинство людей реагируют на угрозу такого масштаба совершенно идиотским образом. Это наблюдаемый факт.

Десятый человек.
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Логически обосновать идиотизм реакции попробуИтИ? Или как обычно?
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Опомнились долбо..бы. Надо было это вдалбливать в голову *********** ДО ТОГО как навезли из заграницы батальоны коронавирусных. Если выживете, вас еще поставят к стенке за такие дела.
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600 тысяч это не батальоны. Это армии или даже фронты. И главное. чего прутся? Думают, что тут будет хорошо?
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Потому что лишились доходов при сохранившихся расходах. Очевидно же! Предсказуемо.
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Заробитчане приехали отдохнуть после работы, и заставили отдыхать всю страну. Про "туристов" , это вообще отдельный разговор.
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Карантин без эпидемии ввели вааще-то не они... Наші люди не зрозуміють всього жаху коронавірусу, поки не побачать трупи, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1961
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причем на улице, которых забрать не успели ((
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Чи розуміє це населення ще невідомо, а те що цього не розуміє зеля і йього ***********, це факт. Про то що воно не розуміє наслідки, і для себе теж говорити неприходиться.
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Вы же помните рейс из Ухани? Тогда была принудительная обсервация этих почти ста человек в Новых Санжарах. Вот мы должны были идти по такому же пути, а не садить всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать", - подчеркнул Дейнеко
....
Правильный ход мысли, но главпогранец не Ходжа Насреддин, чтоб отстраненно истину изрекать - он должен действовать, и отчитываться о своих действиях.
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Все относительно... до одних уже дошло. А вот до одной моей знакомой увы нет. На вопрос "На Пасху будешь дома сидеть...", вернее это даже был не вопрос, а утверждения, она ответила что нет. Мол все это фигня и в церкви точно не заболеешь. Я даже не хотел развивать тему. Но, по крайней мере большинство тех, с кем я поддерживаю связь адекватные в этом вопросе. Медмаски, одноразовые рукавицы, дезинфекторы...
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піздно всралися з висновками, мавр уже сделал свое дело. на цепок треба було садити.
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"Есть три реальных угрозы человечеству: материализм учёных, невежество священников и хаос демократии." - Пифагор
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Вообще все процессы в стране зависят от компетентности тех, кто наверху. Лучше стало баранов под предводительством льва, чем стая Львов с бараном во главе. Если бы чёткое понимание ситуации было наверху, то верх бы добивался правильных и своевременных действий внизу. А так, если нет правильной и строгой генеральной линии, то всё идёт вкривь и вкось. Какая уже польза от этих умных слов, когда выбрали "по приколу" барана.
ДумайТЕ!
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Предпочтительно это должны быть трупы медведчука и шуфрича.
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Сначала медведчука и шуфрича, а бойко с рабиновичем сами повесятся...
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А раньше трупов небыло они появятся только сейчас?

Боже но когда ты уже все уродов уберешь с этой планеты?
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Комендатський час,скрізь блок-пости,переламувати ноги і "обізательно" палити хати.
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Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко

Я не верю в ваши короновирусы , Юлия Владимировна Тимошенко сделала все для этого в свое время .

Слава свынячему и птичьему гриппу Наші люди не зрозуміють всього жаху коронавірусу, поки не побачать трупи, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 3177
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Свинство конечно, по горящей путевочке мотнуться на дурняк, авось пронесет. Но чиновничий пафос тоже зашкаливает, трупы люди увидят. Да люди их видят на кладбищах, которые растут 30 лет вокруг городов и сел, а с 2014 еще и военные добавились, лежат молодые ребята. И все так буднично, вроде все нормально, тишина в СМИ, а тут на тебе, коронавирус...
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".которые растут 30 лет..."

...а до этого они сокращались!?
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Ну ты Д в своем репертуаре, посмотри динамику роста населения до 1990 года и после, а лучше купи мозги.
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ну ты С в своем репертуаре, посмотри сколько мигрируют людей после падения железного занавеса.
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Тогда хоть сравни среднюю продолжительность жизни, у нас и на западе, а лучше купи мозги.
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такая же как была в СССР. Тяжелое наследие совка.
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ну и что? Научился гуглом пользоваться!?
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"ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации."

це брехня, з того рейсу нікого не відправляли на обсєрацію
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Дейнеко прав... Вместо того, чтобы отказать в возвращении находящимся за границей, закрыть границы наглухо, или развернуть карантинные центры, под охраной нацгвардии, "Верховный Фуфлометатель" опять решил устроить "шоу", надеясь, что "авось рассосётся"... Не вышло... Теперь будем иметь на карантине не полмиллиона, а сорок... Друг друга "карантинить"... Кстати, я уже заметил - "Блазень", при возникновении проблемы, "прячется в норку", и ждёт, что кто-то возьмёт на себя ответственность за решение проблемы... А если не получится - "назначает" этого человека "дежурной задницей"... Обосрался с экономикой - сделал "крайним" Гончарука. Обосрался с "миротворчеством" на Донбассе - создал должность "Главнокомандующего"... Теперь "дежурной жопой" будет Хомчак... Обосрался в Новых Санжарах - начал чехарду с министрами здравоохранения. Теперь ждём, кто станет "крайним" в скандале с Ермаком...
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Хотя ход мыслей Дейнеко правильный , но какой смысл сейчас это обсуждать , если власть пошла по самому преступному варианту , просто запустив десятки тысяч потенциально зараженных людей не протестировав их на коронавирус .Надеюсь это было не умышленное заражение ?
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Продали все маски за бугор, а через три месяца встрепенулись, тесты начали клянчить по миру...
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НЕ пори ерунды!
Распространять нужно информацию про зараженных, не ФИО, а как заразился, на какой улице живёт, известные места посещения и пр.
Чтобы вменяемый мог подумать - пойти в гастроном на Карла Маркса или Фридриха Энгельса, нацепить для форсу старую маску или новую чтоб прилегала, как уже вымытыми руками на кухне разворачивать пачку творога, принесенную из магазина и т.д....
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ну "правильно". а то, что эту пачку творога кто-то уже обочхал и облапал, так это пофигу.
протирайте антисептиком или спиртом принесённую из магазина упаковку, потом руки. только потом открывайте.
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Вчера общался с другом украинцем, постоянно проживающем в Сербии прибл. 6 лет. При их 1000 больных (сопоставимо с Украиной) там уже давно введен комендантский час с 5 вечера до 5 утра. Кто высунется на улицу без уважительной причины - штраф ок. 2 тыс евро.
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НА УЛИЦЕ заражаются в последнюю очередь. Магазины- другое дело.
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все сказане високопосадовцем ДПС не відміняє відповідальності МВС, куди входять і ДПС, і ДСНС, і НацПоліція за той бедлам з прямою загрозою національній безпеці, як на кордонах, так і з начебто ізольованими громадянами.
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