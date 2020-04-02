 Наші люди не зрозуміють всього жаху коронавірусу, поки не побачать трупи, - глава ДПСУ Дейнеко

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами Дейнеки, Держприкордонслужба провела аналіз пасажирів рейсів, які поверталися з-за кордону на Батьківщину.
"Ми провели аналіз пасажирів цих рейсів і, на жаль, 30% з тих, що повернулися, вилітали за кордон уже після того, як президент закликав громадян України повертатися додому. А вони замість цього вилетіли на відпочинок", - зазначив він.
"Ви ж пам'ятаєте рейс з Уханя? Тоді була примусова обсервація цих майже ста осіб у Нових Санжарах. Ось ми мали йти таким же шляхом, а не садити всю країну на карантин на догоду тому, щоб наші громадяни, які відпочивали або перебували на заробітках, спокійно повернулися додому і почали нас заражати", - підкреслив Дейнеко.
Крім того, глава Держприкордонслужби вважає, що безпеку всього населення України потрібно ставити вище, ніж безпеку і комфорт 500 тисяч осіб, які виявили бажання повернутися.
"Ви ж бачите, як у нас люди розуміють самоізоляцію. Вони ходять на шашлики, бродять містом. Люди просто не розуміють небезпеки. Поки вони не побачать трупи, поки ця біда не зачепить їхніх близьких, родичів і друзів, доти до них не прийде розуміння всього жаху цього захворювання", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації.
30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Пізніше українці почали самовільно залишати місце обсервації.
Десятый человек.
смотреть с 2:16:30 !!!
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Правильный ход мысли, но главпогранец не Ходжа Насреддин, чтоб отстраненно истину изрекать - он должен действовать, и отчитываться о своих действиях.
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ДумайТЕ!
Боже но когда ты уже все уродов уберешь с этой планеты?
Я не верю в ваши короновирусы , Юлия Владимировна Тимошенко сделала все для этого в свое время .
Слава свынячему и птичьему гриппу
ГАГАГА
...а до этого они сокращались!?
109 Россия 72.4
110 Сент-Винсент и Гренадины 72.4
111 Бангладеш 72.3
112 Северная Корея 72.1
113 Венесуэла 72.1
114 Украина 72
115 Египет 71.8
це брехня, з того рейсу нікого не відправляли на обсєрацію
Распространять нужно информацию про зараженных, не ФИО, а как заразился, на какой улице живёт, известные места посещения и пр.
Чтобы вменяемый мог подумать - пойти в гастроном на Карла Маркса или Фридриха Энгельса, нацепить для форсу старую маску или новую чтоб прилегала, как уже вымытыми руками на кухне разворачивать пачку творога, принесенную из магазина и т.д....
протирайте антисептиком или спиртом принесённую из магазина упаковку, потом руки. только потом открывайте.