 Наші люди не зрозуміють всього жаху коронавірусу, поки не побачать трупи, - глава ДПСУ Дейнеко

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Дейнеки, Держприкордонслужба провела аналіз пасажирів рейсів, які поверталися з-за кордону на Батьківщину.

"Ми провели аналіз пасажирів цих рейсів і, на жаль, 30% з тих, що повернулися, вилітали за кордон уже після того, як президент закликав громадян України повертатися додому. А вони замість цього вилетіли на відпочинок", - зазначив він.

"Ви ж пам'ятаєте рейс з Уханя? Тоді була примусова обсервація цих майже ста осіб у Нових Санжарах. Ось ми мали йти таким же шляхом, а не садити всю країну на карантин на догоду тому, щоб наші громадяни, які відпочивали або перебували на заробітках, спокійно повернулися додому і почали нас заражати", - підкреслив Дейнеко.

Крім того, глава Держприкордонслужби вважає, що безпеку всього населення України потрібно ставити вище, ніж безпеку і комфорт 500 тисяч осіб, які виявили бажання повернутися.

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"Ви ж бачите, як у нас люди розуміють самоізоляцію. Вони ходять на шашлики, бродять містом. Люди просто не розуміють небезпеки. Поки вони не побачать трупи, поки ця біда не зачепить їхніх близьких, родичів і друзів, доти до них не прийде розуміння всього жаху цього захворювання", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації.

30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Пізніше українці почали самовільно залишати місце обсервації.

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