 На Чернігівщині 11 лікарень прийматимуть хворих на коронавірус

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

"В області узгоджено перелік закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби COVID-19. Відповідний наказ підготовлено Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації", - йдеться в повідомленні.

До списку певних установ увійшли розташовані в Чернігові міська лікарня №2, районна лікарня (Чернігівського району), пологовий будинок і обласна дитяча лікарня, а також центральні райлікарні в Борзні, Козельці, Корюківці, Новгород-Сіверському, Ніжині, Прилуках, Талалаївці.

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В інфекційних відділеннях цих лікарень працюють 173 медичні працівники та розгорнуто 350ліжок,.

Зазначається, що в разі нагальної потреби хворих також лікуватимуть в інших закладах охорони здоров’я області, визначених для другої-четвертої хвилі госпіталізації.

Усього ж в інфекційних відділеннях медичних установ області наразі розгорнуто 427 ліжок, працюють 34 лікарі-інфекціоністи та 161 медпрацівник молодшого лікарського персоналу.

У наявності 142 апарати штучної вентиляції легень (+6 за останній тиждень), 71 наркозно-дихальний апарат.

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