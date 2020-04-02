 США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному коментарі Державного департаменту США, оприлюдненому в середу.
"У продовження телефонної розмови 30 березня між президентом Трампом і президентом Путіним, США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, включно з вентиляторами та засобами індивідуального захисту, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку", - зауважили в Держдепі.
При цьому, зазначається, що минулого тижня країни G20 домовилися працювати разом, щоби перемогти коронавірус. "І ми тісно співпрацюємо з цими країнами, а також іншими державами, щоби забезпечити необхідне постачання для тих, хто цього потребує", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, Сполучені Штати наразі лідирують у світі за кількістю виявлених осіб, інфікованих на коронавірус COVID-19. Наразі в США зареєстровано понад 215,4 тис. хворих з 937 тис. в усьому світі.
А там и Донбасс вернётся, и Крым, и Кубань
Не надо! Спасибо.
Разве что в виде незаселенных территорий!
1) СССР входил в 10ку (!) наиболее развитых стран мира! А сегодня, даже РФ - не входит вообще в эту 10ку.
2) СССР входил в 30ку (!) лучших стран по уровню жизни.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
Жужал бы комар в своей Параше, дам эта туфта проканывает. Московиты всё говно сглотнут.
Нет ни каких русских. Самоназвание с 1721 года. Есть московиты.
....двойник № 19 - "*******" ))))
...
https://censor.net.ua/news/446794/siemens_oprovergaet_informatsiyu_o_postavke_turbin_v_okkupirovannyyi_krym
Если рашку 'простят' во имя пандемии- то цель путена была достигнута.
у них в больничках все есть - лишнее продают...
В Украине такая же херьня если честно....
одиннарот с совка...
даромРоссии Соединенным Штатам.
Соединенные Штаты привержены глобальной борьбе с COVID-19. Мы являемся щедрым и надежным вкладчиком в реагирование на кризисы и гуманитарную деятельность во всем мире, но мы не можем сделать это в одиночку. Страны «двадцатки» договорились на прошлой неделе работать вместе, чтобы победить коронавирус, и мы тесно сотрудничаем с этими странами и другими странами, чтобы обеспечить, чтобы крайне необходимые поставки добирались до тех, кто в ней нуждается.
В рамках телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным 30 марта Соединенные Штаты договорились о закупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, из России, которые были переданы МЧС i апреля в В Нью-йорке.
Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем. Настало время работать вместе, чтобы преодолеть общего врага, который угрожает жизни всех нас.
https://www.youtube.com/watch?v=VsEHeaogKvw )))
Кто будет спорить с тем что бабла у США немеряно? Но бабло играет роль в борьбе с вирусом в Украине, например, для достижения допустим минимальной какой то безопасности. США - это другая ситуация. Заметьте - Штаты первые по количеству погибших НО и первые по количеству вылечившихся. Сейчас они доберут недостаток высокотехнологичного оборудования и материалов ( сами сделают - это важно) и за год два выйдут из кризиса снова лучше всех. Система управления и технологии . Точка..А тёрки между клоуном трампом и ****** по поставкам из россии - это только чисто политические тёрки. Больше ничего. Что кацапы могут дать толкового? И зачем?? Завтра они начнут дохнуть тысячами в сутки..С их подходами и ******* начала эпидемии вместе с беларусской областью параши. Это такая же пафосная "помощь" - цирк для быдла которое скоро сдохнет как и "помощь" ненужным говном Италии..Основная цель кацапни - внушить быдлу своему "насколько раисся мощная добрая и несокрушимая ни вирусами ни чем другим" . Больше ничего..Зачем это трампу? Ну видимо есть какой то его личный гешефт..Это не для Америки точно. Ей это говно мало того что не усралось так ещё и хер знает какого качества раз и не заражённое ли ещё какой ****** из кацапских лабораторий по производству бактериологического оружия .Я бы лично оцепил этот самолёт облил топливом и сжёг ***** на всякий случай. Только нахрен это было покупать ...? Ну трамп же тоже дебил..Об этом даже янки говорят. Я бы связываясь с парашей поопасался такой "гуманитарки"