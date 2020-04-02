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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (552) карантин (1775) Путін (16467) Росія (26781) США (6393) гуманітарна допомога (261) Трамп (2587) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп

Поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа і Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному коментарі Державного департаменту США, оприлюдненому в середу.

"У продовження телефонної розмови 30 березня між президентом Трампом і президентом Путіним, США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, включно з вентиляторами та засобами індивідуального захисту, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку", - зауважили в Держдепі.

При цьому, зазначається, що минулого тижня країни G20 домовилися працювати разом, щоби перемогти коронавірус. "І ми тісно співпрацюємо з цими країнами, а також іншими державами, щоби забезпечити необхідне постачання для тих, хто цього потребує", - йдеться в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікар головної "коронавірусної лікарні" Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19. ФОТО+ВІДЕО

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі лідирують у світі за кількістю виявлених осіб, інфікованих на коронавірус COVID-19. Наразі в США зареєстровано понад 215,4 тис. хворих з 937 тис. в усьому світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186192
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-бы сомневался... Это у кацапов "в крови" - "понты колотить"... Сделают - "на копейку", а растрезвонят - "на три рубля...".
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якби не трамп рашку б вже давно знищили
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Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%, экономическая война с Россией переходит на новый уровень

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
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та ей уже и так хана. До конца этого года пуйло вряд ли дотянет.

А там и Донбасс вернётся, и Крым, и Кубань
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И толпы ватных совкодрочеров которые будут рассказывать как хорошо было при Януковичу и СССР!
Не надо! Спасибо.
Разве что в виде незаселенных территорий!
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Вірно, думаю аналогічно. Повернути зараз бамбас і крим - це імплантація собі пухлини. На фіг воно потрібно??? Вони невиправні, будуть пакостити
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Не переживай. Туда вернутся переселенцы, которые выехали, и все буде добре.
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Выехали такие же уё...ки как там остались. Сидят в Киеве и рассказывают про великий ДНР и как им хорошо было при Януковичу! Познакомить?
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Треба просто поставити їхні мізки на карантин років на 5-10 і обмежити у виборчих правах, як це зробили балтійські країни, і все буде добре.
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Как меня достали подобные комментарии!
1) СССР входил в 10ку (!) наиболее развитых стран мира! А сегодня, даже РФ - не входит вообще в эту 10ку.
2) СССР входил в 30ку (!) лучших стран по уровню жизни.
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И хоть бы не позорились! Не надо гнать на СССР. Если бы наследие советское было бы сохранено - Украина была бы давно в пятерке (!) лучших стран.
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Шо ты мелешь придурок? когда вы кретины уже окочуритесь?! Какое наследие? Очереди за туалетной бумагой по полкилометра?
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А если бы не было Октябрьской революции, то в тройку.
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Так РФ наследила больше, чем СССР - теперь воняет по всему миру.
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В 2016 году точь в точь такие же комментарии видел🤣🤣🤣
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ваторылые визжат на своих новостных лентах, что это гуманитарная помощь и они спасают Омерику США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7140 а оно вона че......
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А себе значит не нужно. Эпидемии же в РФ нет?
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у братиков ща знаковое событие. первые серийные турбовентиляторные ПД - 14 поставлены для установки на МС-21. 20 лет пилили и вроде получилось круче всех по долговечности эксплуатации и экономичности. тока 4 страны делают реактивные движки - США, Британия, Франция и Россия. чистого доброго неба, братики!
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Кто-бы сомневался... Это у кацапов "в крови" - "понты колотить"... Сделают - "на копейку", а растрезвонят - "на три рубля...".
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Ну Украина тоже может помочь, отправить камни из новых санжар
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Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%, экономическая война с Россией переходит на новый уровень

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
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Ну и писец саудитам🤣🤣🤣🤣. Этого США им не простит. В Америке вчера первые компании по добыче сланцевой нефти обанкротились.
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а что поменялось в вонючем путинском шайтанате у носителей рЮського мира ... дикари пещерные тоже жили только за счет даров природы..
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Ну конечно, ссылка на СРУ. США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6745
Жужал бы комар в своей Параше, дам эта туфта проканывает. Московиты всё говно сглотнут. США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8594
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Всё что преподносится медиарессурсами паРаши это брехня для ватного быдла.
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Видео есть как российский АН124 в США разгружают. Или опять мосфильм
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Может и продолжает, по цене дешевле себестоимости!
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Толик, в это время, когда на Восточном побережье 2:40, ты только-только оживаешь... кацап, на кой хер, скажи, ты опять про вяличее толкаешь? Они жопу ягелем подтирают, шоб наваристее был, но они - самые крупные поставщики... плять, до чего ж вы ущербны, кацапня...
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З однієї сторони деякі русскіє отримають американські гроші...це погано, а з іншої сторони деякі русскії будуть позбавлені цієї медичної техніки та помруть...це добре.
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ПРОТЕСТУЮ!!!
Нет ни каких русских. Самоназвание с 1721 года. Есть московиты.
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Нема в них там ніяких саманазваній...дєнь раждєнія русскіх - 1932 рік...за ініціативою Джугашвіллі..."В березні 1921 р. командуючий більшовицькими військами в Україні М. Фрунзе відзначив: «85 %» особового складу Червоної армії в УРСР складали великороси, 9 - українці, 6 - поляки, білоруси, татари, євреї, німці та інші» - http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html - де русскіє?
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У вас ошибка в тексте. Пишите московиты. Впрочем ваши корни могут быть и у чувашей или эрзи с мерей. США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 9766
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Я так вважаю, що русскій, це приблизно те ж що й савєцкій...тобто людина, що відмовилася від свого національного чувашського, ерзянського, мерського...та й українського коріння...тобто відмовилася від людської культури, як такої.
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Стыдиться под тряпокй пособника Гитлера Власова тут нам лапшу на уши пытаться вешать.
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А звідки ти знаєш, що ти русскій? може ти єврей, чи араб...у тебе в паспорті написана національність?
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Скорее он из монголов. Впрочем монголы таких дебилов в потомстве не оставляли.
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миротворец, ****... говно свое из украинского Крыма убери. И убирайся с восточной территории Украины... и больше не лезь в братья... кацап мне не брат, заруби на своем мордовском носу...
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Какое плодотворное сотрудничество,пора снимать санкции.
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Плешивый пердун с чубатым пердуном пиарятся. Впрочем в Параше от Совка много костюмов биологической защиты на складах должно быть. Совок к войне и ядерной и химической биологической готовился. У нас то же было, на ЗЕлёные всё продали за зелёные.
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Так Куприк це давно казав , але його нiхто не слухав
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Куприк молодець,всі тепер слухаєм КуприкаСША і підорахи пов'язані спільною брехнею,їм одне без одного ні як.
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Хитрый барыга . !! Это ж надо , американцам "гуманитарку" загнал за деньги . США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2725 .
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ОПЫТ, его не пропить. Он ещё при Собчаке голодающим питерцам американскую гуманитарку продавал.
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Трамп настоящий придурок. Это ж кремлевская технология, сначала начать войну( пандемию), а потом 'помогать'
Если рашку 'простят' во имя пандемии- то цель путена была достигнута.
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Ну если в Украине начнут умирать по тысячи в день, то хоть у кого помощь прийдется просить.
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Для США это позор договариваться и покупать мед средства у рашки.
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Позор это когда землю за долги МВФ забрал
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Так помощь или торговля? Это вроде бы "две большие разницы", не?
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когда начнут масовогибнуть ваши родные и близкие и вы в том числе то вы и к черту побежите не только в рашку
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Понты кацапские мол мы гум помощь миру Италии Сша несмотря что они на нас санкции а мы такие благородные ну мол поможем нищей америке и Италии помощью а то шо больницы в Перьми в плесени сами нуждаются ремонта да и домов много жилых чтоб там даже американские бомжи не жили то такое https://59.ru/text/health/66357442/ США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9428 США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8784США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7145
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...Это ж надо . ! Так это раися США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9288 . !? Я на фб видел эти же фото , но там писалось что они сделаны в больнице , где то на западной Украине ..
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Тебя обманули вот ссылка сами же кацпаы пишут их сайт а не наш и не спорю у нас также есть такие больницы но мы не богатые мы не шлем в Италию США гум помощь притом зная что у самих все плохо и лучше б эти деньги пошли на ремонт своих же больниц а в кацапов понты дороже вот оличиеhttps://kaifolog.ru/russia/7724-novye-uzhasy-rossiyskih-bolnic-50-foto.htmlСША купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2525
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московиты так рады, так рады...!!! США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1848
у них в больничках все есть - лишнее продают...

В Украине такая же херьня если честно....
одиннарот с совка...

США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1452
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Двумя днями ранее Трамп сообщил о том, что он договорился с Путиным о доставке российского медицинского оборудования в США. В американской прессе это заявление прошло почти незамеченным в то время, как российская пресса брехни писала о том, что это оборудование является даром России Соединенным Штатам.
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США закупают необходимые поставки из России
Соединенные Штаты привержены глобальной борьбе с COVID-19. Мы являемся щедрым и надежным вкладчиком в реагирование на кризисы и гуманитарную деятельность во всем мире, но мы не можем сделать это в одиночку. Страны «двадцатки» договорились на прошлой неделе работать вместе, чтобы победить коронавирус, и мы тесно сотрудничаем с этими странами и другими странами, чтобы обеспечить, чтобы крайне необходимые поставки добирались до тех, кто в ней нуждается.
В рамках телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным 30 марта Соединенные Штаты договорились о закупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, из России, которые были переданы МЧС i апреля в В Нью-йорке.
Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем. Настало время работать вместе, чтобы преодолеть общего врага, который угрожает жизни всех нас.
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После долгого разговора на коленях,ху!ло уговорил амеров купить хоть марлевые маски,если больше уже нечего продать.
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Путин был в ярости, когда все узнали, что он помогает Америке за деньги.
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**..... стыд! Принять в дар от Китая и продать Америке.
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Ватники самогонным жмаком вылечивают все болезни, .добавляя американскую урину , вы думаете Кремль просто так продал "Гумпомощь" , кацапы ещё попросили американскую мочу в больших количествах самовывозом. США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1196
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русскіі гатови снять с сєбя паслєднюю рубашку! і прапіть!
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Из Геракла или Аполлона путин хло сразу превратился в лысого брючного змея, который пытается разжалобить того, кого только что пытался укусить.... США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2503

США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9309
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путин хло не понимает что санкции - это закон в США и жалобами санкции не снимешь.
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Странный поступок Трампа. Илон Маск предлагает миру излишки аппаратов ИВЛ, а Дон обращается к ***** за теми же средствами помощи инфицированным. Может, конечно, он таким образом проверял, не сдох ли карлик от тяжести "короны".
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То количество помощи фото самолета она не критическая для США, а больше политико - стратегическое. Кто какие дивиденды на этом раскачал - это другое, просто брехня паРаши хла зашкаливает, ее не пересилишь.
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Вообще то это гуманитарка для мира через США
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Какая бы не была тема обсуждения будут на дну и туже тему "
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Раха будет умирать медленно, но уверенно."Крысёныш" спрятался в бункере. Сконает...а потом долго будет вонять...
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Размышления по поводу "нах попу гармонь?" :
Кто будет спорить с тем что бабла у США немеряно? Но бабло играет роль в борьбе с вирусом в Украине, например, для достижения допустим минимальной какой то безопасности. США - это другая ситуация. Заметьте - Штаты первые по количеству погибших НО и первые по количеству вылечившихся. Сейчас они доберут недостаток высокотехнологичного оборудования и материалов ( сами сделают - это важно) и за год два выйдут из кризиса снова лучше всех. Система управления и технологии . Точка..А тёрки между клоуном трампом и ****** по поставкам из россии - это только чисто политические тёрки. Больше ничего. Что кацапы могут дать толкового? И зачем?? Завтра они начнут дохнуть тысячами в сутки..С их подходами и ******* начала эпидемии вместе с беларусской областью параши. Это такая же пафосная "помощь" - цирк для быдла которое скоро сдохнет как и "помощь" ненужным говном Италии..Основная цель кацапни - внушить быдлу своему "насколько раисся мощная добрая и несокрушимая ни вирусами ни чем другим" . Больше ничего..Зачем это трампу? Ну видимо есть какой то его личный гешефт..Это не для Америки точно. Ей это говно мало того что не усралось так ещё и хер знает какого качества раз и не заражённое ли ещё какой ****** из кацапских лабораторий по производству бактериологического оружия .Я бы лично оцепил этот самолёт облил топливом и сжёг ***** на всякий случай. Только нахрен это было покупать ...? Ну трамп же тоже дебил..Об этом даже янки говорят. Я бы связываясь с парашей поопасался такой "гуманитарки"
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Помощь которую должна оказать паРаша хла для всего мира по договора оплачена США, притом оплатили отправленную бесплатную помощь Китая паРаше хла , которую отправил хло в США.
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Вот что кацапня пишет по этой теме. Только они еще не знают, что ***** эту помощь продал, а не как гуманитарный груз отправил в США США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3438
США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7896
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Освіта лише українською та англійською - маємо стати для росіян чужими і незрозумілими.
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Путин до Трампа-дядя можна я вам лобовуху протру? Трамп-на доллар тільки не наближуйся.
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