 У співробітника Одеської міськради діагностували коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив віцемер Одеси Павло Вугельман.

За його словами, в умовах карантину більшість співробітників мерії, які займаються забезпеченням життєдіяльності міста, перебували на своїх робочих місцях.

"Однак, сьогодні в одного з працівників нашої структури підтвердився діагноз коронавірус COVID-19. Всі контактні особи вже встановлені і відправлені на карантин", - повідомив Вугельман.

Як підкреслив віцемер, фахівці цього підрозділу міської ради, що перебувають у прямому контакті з городянами, "прийняли удар на себе".

У середу, 1 квітня, керівництво міста ухвалило рішення відправити багатьох співробітників, що працюють в адміністративній будівлі мерії на Думській площі, 1, - на віддалену роботу.

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Вугельман стверджує, що, попри технічні труднощі, цей захід не вплине на якість роботи міської влади.

Як уточнили в пресслужбі мерії, діагноз співробітника міськради підтвердився увечері 1 квітня. До цього він тиждень лікувався вдома, але стан погіршився, і тому провели відповідну діагностику.