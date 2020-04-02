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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Угорщина (546) карантин (1775) пандемія (22) права людини (414) Євросоюз (2866) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 13 країн ЄС у спільній заяві застерегли держави від посягань на права людини під приводом боротьби з COVID-19

Німеччина і ще 12 країн - членів ЄС оприлюднили в середу, 1 квітня, заяву, в якій застерегли окремі держави від довгострокового посягання на основні права і свободи людини під приводом боротьби з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, автори документа наголосили, що "глибоко стурбовані" ризиками для верховенства закону, які можуть виникнути в результаті "певних надзвичайних заходів".

Як зазначає агентство AFP, заява, найімовірніше, стала відсиланням до ситуації в Угорщині, де парламент 30 березня наділив уряд Віктора Орбана винятковими повноваженнями на час дії режиму надзвичайного стану.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" раніше жорстко розкритикувала угорський законопроєкт. Прем'єр-міністр Віктор Орбан "зловжив кризовою ситуацією в прагненні до абсолютної влади над угорськими ЗМІ", заявив виконавчий секретар організації Крістіан Світ (Christian Mihr). За його словами, документ "загрожує заткнути рот останнім незалежним журналісткам і журналістам".

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У свою чергу міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому 1 квітня, заявив, що європейцям не можна миритися із тим, що всередині ЄС існує "диктаторський уряд", і закликав відправити Угорщину в "політичний карантин".

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення коронавірусу пандемією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186188
 
 
 Топ коментарі
 
А Украину они не имеют в виду, только Венгрию? По нашим законам карантинные меры могут приниматься руководством городов. В свою очередь, эти меры могут быть только при эпидемиях, а не превентивно, как у нас постановлениями кабмина.
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это все для стран 3-его мира, а мы - страна члено композиторов-исполнителей и права населения от ху-бемоль отличить можем...наверное.
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тогда облизывал, теперь подлизывает.... наверное оно животное... 13 країн ЄС у спільній заяві застерегли держави від посягань на права людини під приводом боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9055
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Анархия - идеальное общество! Жаль, что идея утопическая...
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ты анонсируй сначала коротко для чего и что смотреть. вдруг там ***** какая-то?
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То что вчера разгоняли в СМИ про ужесточение карантина в Украине, нет в постанове КМУ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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А Украину они не имеют в виду, только Венгрию? По нашим законам карантинные меры могут приниматься руководством городов. В свою очередь, эти меры могут быть только при эпидемиях, а не превентивно, как у нас постановлениями кабмина.
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Може і так, але є ті, які дотримуються принципу збалансованості і подають думки різних сторін...

Ну або хоча б не мочать цілеспрямовано когось одного... Ті ж Схеми від Радіо Свобода і про свинарчуків розслідували, і про слуг народу...
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ТЕБЕ кожен день читають десь п'ятдесят тисяч...так що, ти теж СМИ.
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华南

первый иероглиф - "роскошный", "цветущий", "великолепны"; второй - "юг"
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Отправить людей под домашний арест с правом прогулки только собаки и одного сопровождающего - это ни хрена не нарушение прав человека. А вот ущемление прав журнашлюх, которые и развели эту пандемию маразма, паники и истерии - вот это посягательство на основы! Интересно девки пляшут! 13 стран ЕС в совместном заявлении предостерегли государства от посягательств на права человека под предлогом борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9540
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Тебе разрешаю гулять с себеподобными, ходить без маски, облизывать перила, одним словом - жить полной жизнью.
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Сударь, Вы хам, дурак и ничтожество с нулевыми полномочиями. Извольте завалить Ваш давно не мытый хлебальник.
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Т.е. до короны ты спокойно облизывал перила? Так тебя никакая зараза не возьмет.
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тогда облизывал, теперь подлизывает.... наверное оно животное...
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Итальянский карантин сильно отличается от домашнего ареста?
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У цьому ідіотизм т.з. "демократів - лібералів".Спочатку вони власними силами і засобами завезли заразу з карантинної зони Китаю на свої (до того часу "чисті") землі. Вдуматися лише - Китай закрив на карантин ціле 10 млн. місто і провінцію під загрозою смертної кари за порушення карантинних норм (!) , а ідіоти з "цивілізованих демократій" спеціально спорядженими літаками, кораблями, потягами позавозили заразу у свої країни. Зараз Китай вогнище інфекції ліквідував, а "цивілізовані" ідіоти продовжують "рятувати" співвітчизників, ковтаючи лайно, котре самі собі привезли.
Конфуцій був би задоволений...
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Ліберали - це просто наклейка котру собі наклеїли кретини щоб хоч під якимось брендом прорватись до влади!
Звідки у них мозґи щоб подумати ,що "рятувати " треба не громадян котрі в Китаї ,а решту громадян своїх країн від зарази котру ці "врятовані" подарують решту співгромадянам ,щоб їх теж треба було "рятувати". нажаль ,курячих мозґів цих кретинів истачає тільки на три інстинкти ,поїсти ,розмножитись і понтуватись!
Дуже класною ілюстрацією є старий короткометражний грузинський фільм!
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это все для стран 3-его мира, а мы - страна члено композиторов-исполнителей и права населения от ху-бемоль отличить можем...наверное.
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Никакой Ключко не помешает мне жарить шашлыки! 13 країн ЄС у спільній заяві застерегли держави від посягань на права людини під приводом боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9528
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технически могут... урезали расходы на всё, но не на мусаров...
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Козлы предостерегли всех от посягательств на капусту.
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Так называемые "ПРАВА ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" - это самая коварная и наглая ложь УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, которая позволят удерживать им власть манипулируя и безбожно дуря фактически НЕДЕЕСПОСОБНОЕ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ БОЛЬШИНСТВО /ЛОХТОРАТ/! ПРАВА не могут даваться отдельно от ОБЯЗАННОСТЕЙ, они всегда идут в единой связке, чем больше прав. тем больше обязанностей и тем сильнее ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Поэтому БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ людям нельзя давать полный пакет ПРАВ; также как нельзя требовать от них ответственности и обязательств, которые эти права налагают /палка с двумя концами/, нужна четкая и научно обоснованная СЕГРЕГАЦИЯ на основе беспристрастных тестов и экзаменов на разных этапах жизни /периодически/, чтоб выяснять правовой, социальный и ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, каждого взаимозависимости от его личностных качеств и характеристик, образования и навыков, положения семейного и общественного, здоровья и имущественного ценза!
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Что касается конкретно данной проблемы - ограничения личных прав во время эпидемии или иных угроз для безопасности ОБЩЕСТВА и популяции (для всех), то это разумная, вынужденная и ВРЕМЕННАЯ мера, к этому нужно относится ответственно и с пониманием, другое дело, чтоб эти ограничения были действительно необходимыми, соразмерными угрозам и адекватными, волюнтаризма, самодурства и глупости быть не должно, ограничения приниматься должны коллективным органом или институтом власти, после конструктивных дебатов и рассмотрения мнений экспертов и авторитетных мнений!
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