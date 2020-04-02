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 За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Через коронавірус у Франції за добу 1 квітня померли понад пів тисячі людей. Після Італії, США та Іспанії саме Франція стала четвертою країною у світі, де кількість смертей від COVID-19 перевищила 4 тисячі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції та worldometers, у країні кількість жертв коронавірусу станом на початок доби 2 квітня становить 4032 особи. Тільки протягом минулої доби померли 509 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 2 квітня кількість інфікованих людей становить 56 989. 4032 особи померли. У важкому стані ще 6017. Одужали 10 935 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у США за добу померли 1049 осіб - рекордна кількість жертв від початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

Хворі на COVID-19 за віком: 34% осіб, які перебувають у лікарнях, - до 60 років, 60% - від 60 до 80 років. Менш ніж 100 пацієнтів – 30-ти років і менше, пише УНІАН.

Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 4 тисячі. Провідна трійка: Італія - ​​понад 13 тисяч, Іспанія - понад 9 тисяч, у США - понад 5 тисяч.

За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186186
 
 
 Топ коментарі
 
Новини дуже піднімають настрій, то про корону то про смерть в ДТП. В ізоляції саме те що треба.
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Країни вважали що маючи ядрьону зброю будуть в безпеці, а біда прийшла звідки не чекали і до сраки ті ядрьоні бімби. А Китай вже очухався, виробляє фуфло і продає його по всьому світу. Ось така фігня, малята.
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Не читай, не мучай ся. Смотри мультики про розовых единорогов.
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Новини дуже піднімають настрій, то про корону то про смерть в ДТП. В ізоляції саме те що треба.
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Это же всемирная технология(психология человека). Чем больше человек в стрессе и испуган тем легче им управлять. Интернет сблизил людей по всему миру и сделал людей способных к лёгкой самоорганизации. А власти во всем мире видя, что теряют монополию на управления людьми придумали этот"ДУРДОМ" с вирусом и очень удачно разобщили людей заставляя их шарахаться друг от друга.
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Не читай, не мучай ся. Смотри мультики про розовых единорогов.
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Нет, лучше про царя-вислюка. Очень жызненный мульт.
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Ага. Тащусь как удав - такой жизненный!
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Сколько из них старше 70 лет ?
Сколько из них умерли от другого диагноза, а вирус был записан как результат положительного теста ?
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Все ахметовские предприятия работают, десятки тьісяч людей ежедневно ходят на работу, ждите веселья , оно уже близко .
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Там людей проверяют.
Отсеивают группы риска.
Контролируют температуру.
Перевозят своим транспортом.
Люди продолжают получать зарплату.
....
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Кто там кого проверяет?))) Всех в "скотовозках" возят,на нарядах по 20-30 человек в одной малюсенькой нарядной и так далее.Пойдут трупы-тогда будет весело,кстати,Ахмет работу своих предприятий в Италии-приостановил,а на своих попросту-болт он ложил,пускай дохнут.
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Продаж прокату скоротився майже вдвоє. Відбуваються скорочення.
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Країни вважали що маючи ядрьону зброю будуть в безпеці, а біда прийшла звідки не чекали і до сраки ті ядрьоні бімби. А Китай вже очухався, виробляє фуфло і продає його по всьому світу. Ось така фігня, малята.
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То-то я смотрю что мой городишко практически пустой. Правда каждый вечер, ровно в 8 часов ходят люди с дудками, гудят, включают на всю катушку музыку. Многие высовываются из окон и стучат по кастрюлям. Длится это от 5 до 10 минут каждый вечер. Т.е. город жив. И это хорошо.☺️
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Поддерживают медиков или просят кушать?
Поддержу позитивную волну. За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні - Цензор.НЕТ 6058
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Ежели стучат в кастрюли то кушать просят. А вот за дудки не скажу.
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Точно не скажу, но вроде поддерживают заболевших. Так во всяком случае говорили по телеку. Сегодня попробую заснять, если меня после этого конечно не арестуют ☺️
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Лучше не надо!
Мы верим!
Берегите себя!
Здоровья вам и всем вокруг!
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Панове, не подскажите, а как давно мусье Макроша целовался с Х...лом в дёсны? Инкубационный период 2 недели?
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