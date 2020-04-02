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 Суспільство, За кордоном
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 Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано"

Заходи щодо обмеження контактів між людьми, запроваджені в Німеччині 22 березня, найближчим часом пом'якшені не будуть.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після телеконференції з прем'єр-міністрами федеральних земель 1 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пандемія не визнає свят… Думати про послаблення заходів зарано", - сказала Меркель.

Вона попросила людей відсвяткувати Великдень в колі найближчих, з тими, з ким вони ділять одне помешкання, утриматися від поїздок і відвідувань, у тому числі родичів.

У Німеччині обмеження не будуть зняті щонайменше до 19 квітня включно, але посилення заходів при цьому не відбудеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Меркель домовилися про перенаправлення Україні 150 млн євро для боротьби з коронавірусом

19 квітня майже у всіх федеральних землях закінчуються великодні свята школярів. Після цього залежно від динаміки поширення коронавірусу буде ухвалюватися рішення, як діяти далі.

"Думати про адаптацію заходів можна тоді, коли кількість заражених по всій країні буде подвоюватися кожні 10 днів (зараз у країні це відбувається кожні 5–6 днів)", - сказала Меркель.

За даними на ранок 2 квітня, Німеччина випереджає Францію за кількістю заражених (77 981), але кількість смертей тут порівняно невисока (931). Одужали 18 700 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186181
 
 
 Топ коментарі
 



свічка

@svecha62

·6 год

Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано" - Цензор.НЕТ 4219
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Оптимісти однако, дай Боже щоб до кінця травня пішло вниз.
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КороноПасха отменяется....
Святить яйка в этом году будут жены)))
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КороноПасха отменяется....
Святить яйка в этом году будут жены)))
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Как в старом анекдоте:
Приходит мужик к терапевту, то осмотрел, взял зеленку и помазал ему правое яйцо. Затем выписал на бумжке какю то хрень и отправил к хирургу.
Мужик поплентався до хирурга, то размазал ему йод по второму яйцу и отправил обратно к эскулапу - терапевту.
Мужик еще в большем атуе решил разобрать медицинские каракули. Получилось.
"Петрович - Христос воскрес"
"Воистину - Сергеич"

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Це не про кацапів. Будуть кропити святим вірусом всіх масово.
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Оптимісти однако, дай Боже щоб до кінця травня пішло вниз.
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Гробки я так понимаю тоже в этом году накрылись медным тазом...
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свічка

@svecha62

·6 год

Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано" - Цензор.НЕТ 4219
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Ну так не нужно вырывать из контекста. Ключевое! "свiчка: - Взяла у Березовца в ТГ" Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано" - Цензор.НЕТ 6600

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт в своем твиттере раскритиковала украинского политтехнолога Тараса Березовца, "пошутившего" о связи пожара в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию.

Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано" - Цензор.НЕТ 6740


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бачу, ви теж взяли у Березовца..
пощастило йому ?
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у немчуры может и отменяется. Но православные бегом побегут христосоваться и разговляться компанией. особенно по сёлам.
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А католики не побегут по церквям? Не проведут хрестные ходы и не будут обливаться "святой" водой? Они умнее? Может в Германии так, но не у нас
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Меркель думает головой, а хохол жопой, особенно старый верующий хохол, его хлебом не корми, дай на клоуна ряженого посмотреть, не на Зе, а не так называемого "батюшку", сходить в дурдом под названием церковь и дать побрызкать себя водой, считающейся святой. Может оно так и нужно, боженька сам решит кого забирать, а кого оставить в грешном мире, естественный отбор.
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