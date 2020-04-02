 Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано"

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після телеконференції з прем'єр-міністрами федеральних земель 1 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пандемія не визнає свят… Думати про послаблення заходів зарано", - сказала Меркель.
Вона попросила людей відсвяткувати Великдень в колі найближчих, з тими, з ким вони ділять одне помешкання, утриматися від поїздок і відвідувань, у тому числі родичів.
У Німеччині обмеження не будуть зняті щонайменше до 19 квітня включно, але посилення заходів при цьому не відбудеться.
19 квітня майже у всіх федеральних землях закінчуються великодні свята школярів. Після цього залежно від динаміки поширення коронавірусу буде ухвалюватися рішення, як діяти далі.
"Думати про адаптацію заходів можна тоді, коли кількість заражених по всій країні буде подвоюватися кожні 10 днів (зараз у країні це відбувається кожні 5–6 днів)", - сказала Меркель.
За даними на ранок 2 квітня, Німеччина випереджає Францію за кількістю заражених (77 981), але кількість смертей тут порівняно невисока (931). Одужали 18 700 осіб.
Святить яйка в этом году будут жены)))
Приходит мужик к терапевту, то осмотрел, взял зеленку и помазал ему правое яйцо. Затем выписал на бумжке какю то хрень и отправил к хирургу.
Мужик поплентався до хирурга, то размазал ему йод по второму яйцу и отправил обратно к эскулапу - терапевту.
Мужик еще в большем атуе решил разобрать медицинские каракули. Получилось.
"Петрович - Христос воскрес"
"Воистину - Сергеич"
свічка
@svecha62
·6 год
Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт в своем твиттере раскритиковала украинского политтехнолога Тараса Березовца, "пошутившего" о связи пожара в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию.
пощастило йому ?