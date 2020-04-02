 Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до мільйона, жертв нараховується 47,2 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Перемогли хворобу за цей час 193 770 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 47 235 летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 5119 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1374 особи. Кількість осіб, які видужали, досягла 8593, хворих - 216 515.
В Італії за цей час захворіли 110 574 особи. Водночас померли 13 155, вилікувалися 16 847 осіб.
Іспанія повідомляє про 104 118 інфікованих. Серед них 22 647 одужали, 9387 осіб померли.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Франції. Китай залишається на четвертій позиції.
Так, у Франції померли 4043 особи, в Німеччині - 931, у Великій Британії - 2 357, в Ірані - 3036, в Нідерландах - 1175, Бельгії - 828, Туреччині - 277.
Нагадаємо, станом на 22:00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19. Зафіксовано 20 летальних випадків, одужали - 13 осіб.
Этот вирус создан искусственно.Просто у мирового сообщества нет пока времени на расследование, но это время обязательно будет позже.
Вас не удивляет, что пандемия так удачно совпала с судом в Гааге, где свидетели начали говорить?
И чего это ты о себе в третьем лице множественного числа вещаешь? От зеркала отойди -те
Вакцину уверена создадут в Штатах. Ведь если лечится уже спид , то есть люди со спид не умирпют, то и против этого тоже будет лечение. Возможно, это лечение уже есть, но оно очень дорогое, какие-то лекарства для запуска иммунитета как при гепатите С или спиде. У кацапов если и есть антидот, то они его не станут афишировать, не для того все это затевалось
сами амэры и запердолили и к бабке не ходи
у них ресурсы и полудурки припадочные
Преступления этих коммуняк ничем не отличаются от преступлений фашистов, результат одинаковых- тысячи невинных жертв.
Кілька днів тому.
Правда, там свої нюанси.
https://defence-line.org/2020/03/isk-na-trilliony/
Иск на триллионы
О том, что в США суды приняли несколько исков против Китая, наверное, уже многие в курсе. Так, юридическая фирма, специализирующаяся на возмещении ущерба, полученного в следствии травм и базирующаяся в Бока-Ратоне, штат Флорида, подает иск против Китая и различных китайских правительственных учреждений от имени "частных лиц и владельцев бизнеса в Соединенных Штатах, штате Флорида" за ущерб, причиненный в результате пандемии коронавируса.
...
Нахабно нагадаю, що я саме таке і пропонувала від себе.
От Буков не дасть збрехати, він мене ще перепитував, що робити з розореними китайцями, куди вони підуть ...
І не лише за смерть.
А оце все, що робиться ... Такі збитки. Невідомо, які наслідки будуть у тих, хто одужав і одужає.
Ви бачите, що я реагую спокійно, не панікую, їжджу на роботу, але, звичайно, дотримуюся додаткових рекомендацій щодо дистанції та дезинфекції тощо. Стежу за розвитком ситуації, констатую, спостерігаю, порівнюю, виконую розпорядження влади.
Хочу, щоб смертельних випадків було якнайменше. З іншого боку, не до кінця підтримую бравурність щодо повної безпечності вірусу для молодших людей. Я не можу сказати, що тут здорові люди. У дуже багатьох дітей харчові алергії (для імігрантів це - дивно, мала постійно з школи приносила папери на підпис, що їй можна їсти і чи є якісь обмеження, коли їх кудись везли і мали годувати). Також поширені інші хвороби, то не обов*язково на старості років.
Навіть звичайний грип дає серйозні ускладнення, які потім мають здатність нагадувати про себе, теж б*є по легенях (чи серцю), часто на все життя.
Тому варто зайвий раз вважати і не насміхатися.
І не лише зараз, а завжди. Здоров*я треба берегти за будь-яких обставин, бо дуже дорого обходиться його втрата.
Хай кожен зайвий раз замислиться.
Рукокрылые, наряду со скорпионами, продаются на рынках как средства народной медицины.