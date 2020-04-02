 Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до мільйона, жертв нараховується 47,2 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 193 770 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 47 235 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 5119 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1374 особи. Кількість осіб, які видужали, досягла 8593, хворих - 216 515.

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В Італії за цей час захворіли 110 574 особи. Водночас померли 13 155, вилікувалися 16 847 осіб.

Іспанія повідомляє про 104 118 інфікованих. Серед них 22 647 одужали, 9387 осіб померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Франції. Китай залишається на четвертій позиції.

Так, у Франції померли 4043 особи, в Німеччині - 931, у Великій Британії - 2 357, в Ірані - 3036, в Нідерландах - 1175, Бельгії - 828, Туреччині - 277.

Нагадаємо, станом на 22:00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19. Зафіксовано 20 летальних випадків, одужали - 13 осіб.