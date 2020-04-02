 Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.
"Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на COVID-19, становить від 5 до 10 тис. гривень", - зазначив Тарас Масляк.
Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.
Бесплатно лечиться это лечиться даром (в смысле бесполезно)
отъе... отвали. Хочешь шоб хорошо лечили - заплати
Илон Маск пишет, что готов предоставить аппараты ИВЛ Украине. К нему в коменты приходит У.Супрун и просит помощи для Украины.
В этот диалог влезает ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех!
Вы представляете себе эту мерзость, которая работает на пиар и только в свою пользу, не взирая на то, что могут навредить Украине им посрать на людей, АБСОЛЮТНО!
Ты тащи все, что так избирательно. Есть разница между твоим :
ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех
и разница большая. Вы порохоботы, совсем очумели, пургу нести.
и да, согласен - мерзость Супрун, которая пиарится, нужно отлавливать и сажать. или стрелять
Это Супрун, с апреля 2019 по март 2020 НИЧЕГО не сделала для медицины!
И вообще, во всем виноваты "парахаскаты"!
у меня написан лайтовый вариант - Супрун - "никто"...
А скотобаза зебильная, ОБВИНЯЕТ Супрун в катастрофе, которую подготовили сами!
Все, иди лесом порошня, утрись и поплачь в подушку.
Радуйтесь, пока можете.
А продолжать ты не хочешь, то понятно - насрало и уползло.
ну ты и шиз.
Взагалі,цікавий суб'єкт.Гошечка зареєстрована ще в 2015,але діяльність з нету стерта,з'являється з 2018.Біографія суперуспішного діяча-лише на сторінці ГОшки,за спеціальністю ніде не працював,але спеціаліст з медицини (з початком епідемії-епідеміолог).
Це чмо ще заявляє,що й на Майдані стояло !
За стационарное лечение туберкулезника платят больнице 4 тыс.
По-моему это не такая уж высокая цена для жизни. Правда забыли сказать, что еще больной сам должен заплатить 1,5 штуки гривен за тест.