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 Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк

В Україні лікування пацієнта, хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

"Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на COVID-19, становить від 5 до 10 тис. гривень", - зазначив Тарас Масляк.

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Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186176
 
 
 Топ коментарі
 
Из твиттера -
Илон Маск пишет, что готов предоставить аппараты ИВЛ Украине. К нему в коменты приходит У.Супрун и просит помощи для Украины.

В этот диалог влезает ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 9298

Вы представляете себе эту мерзость, которая работает на пиар и только в свою пользу, не взирая на то, что могут навредить Украине им посрать на людей, АБСОЛЮТНО! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 6841
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Можна ще лоб йому зеленкою помазати.
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Скоро подорожник пойдёт, можно будет ещё удешевить
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Ого, это даже больше тех скидок, ради которых они на Бали и курорты Египта ломанулись...
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лечение ляжет на плечи государства! Где в статье написано, что должен платить именно пациент? Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 9229
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где ты видел бесплатное лечение в Украине?
Бесплатно лечиться это лечиться даром (в смысле бесполезно)
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Бесплатно может и лечат, но лечат как говорится на отъе... отвали. Хочешь шоб хорошо лечили - заплати
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То что пишут на форумах: лёгкая форма - минимум высасывает двадцатку... Минимум...
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... тонкий троллинг.... Или тупость?... На плечи государства лишь такие существа как парень простой из села - Шахов, который носом не крутит ибо отдельная палата с ванной, с плазмой, с холодильником, с хорошей кроватью, тепло...это не худшее что ОНО видело!!! А в каких условиях лечился больной из Черновцов ты видел?!?!? +11 в палате, раздолбаная тумбочка, и проведенная ржавчиной и клопами кровать - тебя не натолкнули на мысль что там не то что лечения адекватного, там даже питания и ухода надлежащего нет!!! Это только преЗедент в видеоблоге для виртуального мира подобное вещает...
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зрозуміло, нема грошей - лікуйся активованим вуглем!!
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Я заварюю шипшину в термосі, дуже корисна штука!
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не даром Зебил десятки тысяч вояжеров пустил в Украину без обсервации - это же такое баблище! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 3271
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Из твиттера -
Илон Маск пишет, что готов предоставить аппараты ИВЛ Украине. К нему в коменты приходит У.Супрун и просит помощи для Украины.

В этот диалог влезает ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 9298

Вы представляете себе эту мерзость, которая работает на пиар и только в свою пользу, не взирая на то, что могут навредить Украине им посрать на людей, АБСОЛЮТНО! Лечение одного больного COVID-19 обойдется в 5-10 тыс. грн, - главврач Ивано-Франковской ЦГК Масляк - Цензор.НЕТ 6841
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Не смешно почему то... Хочется уже их отлавливать.
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"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - заявил Аристов

Ты тащи все, что так избирательно. Есть разница между твоим :
ВАДИМ АРЕСТОВ, и просит Маска НЕ помогать Супрун, потому что она "никто", а помогать лучше ЗЕЛЕНСКОМУ и его команде в обход всех

и разница большая. Вы порохоботы, совсем очумели, пургу нести.
и да, согласен - мерзость Супрун, которая пиарится, нужно отлавливать и сажать. или стрелять
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Кто ты такой, чтобы обвинять Супрун в катастрофе??? И это после чехарды министров здравохранения узеленских? Из-за таких идиотов, как ты, в Украину пришла деструктивная иудейская чума, которую заботит только паблисити и "рейтинги"... Супрун ему плохая... иудовня оборзела вкрай
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Это Супрун продала за границу ВСЕ средства защиты в период эпидемии, это Супрун, в период тяжелого положения в экономике, продает продовольствие за границу (как перед Голодомором), это Супрун довела до краха бюджет Украины, Это Супрун развела гос.коррупцию в стране.....
Это Супрун, с апреля 2019 по март 2020 НИЧЕГО не сделала для медицины!
И вообще, во всем виноваты "парахаскаты"! Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк - Цензор.НЕТ 8543
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Каким макаром это имеет отношение к порохоскотной пурге, которую ты запостил выше и на которую я тебе ткнул носом в собственную урину? никакого.
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ващета, иудей, никого ты никуда не ткнул. Вот такие вы все, зебилы. Обосретесь жидко, воздух испортите, в говне плаваете, но валите на других...
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а что там не правда? не дословный перевод? в чем изменен смысл?
у меня написан лайтовый вариант - Супрун - "никто"...
А скотобаза зебильная, ОБВИНЯЕТ Супрун в катастрофе, которую подготовили сами!
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Смысл изменен полностью. Фраза изменена. тут даже переводом не пахнет. Я тебе даже цитаты твои тыкнул.
Все, иди лесом порошня, утрись и поплачь в подушку.
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Да скоты, мы плачем, и дальше будем плакать кровавыми слезами...
Радуйтесь, пока можете.
А продолжать ты не хочешь, то понятно - насрало и уползло.
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да нет, тут все ОК. 01.04.20 13:52 - Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков
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афуеть, вебсайт хостится в рашке! Вот это преступление! Вот это сепаратизм, вот это под)(уйловность! Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк - Цензор.НЕТ 8127
ну ты и шиз.
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заметь ,это ты сказал...я просто скрин выложил Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк - Цензор.НЕТ 1546
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А сколько аппаратов ИВЛ эти Зеинфекционисты и Зестратеги закупили в 2019 году? Просто интересно.
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Мерзота бажає вислужитись,пропхатись до корита.У січні не получилось.
Взагалі,цікавий суб'єкт.Гошечка зареєстрована ще в 2015,але діяльність з нету стерта,з'являється з 2018.Біографія суперуспішного діяча-лише на сторінці ГОшки,за спеціальністю ніде не працював,але спеціаліст з медицини (з початком епідемії-епідеміолог).
Це чмо ще заявляє,що й на Майдані стояло !
Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк - Цензор.НЕТ 1210
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мож действительно стоял. не могу ни подтвердить , ни опровергнуть
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Да ладно!
За стационарное лечение туберкулезника платят больнице 4 тыс.
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я так зрозумів, що лікарні всі сили кинули на складання кошторисів, згідно нової реформи... а протоколи лікування на потім зоставили!
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А на рассии зеленый по 84 и ***** с вирусом та и нефть копейки ну и шо
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Ну с такими новостями и умирать в Украине приятней 🤣🤣🤣
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А ВИП пациентов, депутатья, куршавельских. чиновников...?
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Неправда. За таку сумум обійдеться ліжко в стаціонарі. А лікування в 90 тисяч гривень за рахунок хворого.
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Ну і шо з цього, а скільки лікування пораненних воїнів України коштує...?
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В Киеве можно смело умножить на три. И это без похорон.
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200-400 баксов.

По-моему это не такая уж высокая цена для жизни. Правда забыли сказать, что еще больной сам должен заплатить 1,5 штуки гривен за тест.
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,,лечение,, это как?? Если в украинских больницах градусников и бинтов нет. В Виннице в больнице воды даже нет, канализация не работает. Жесть конечно когда клоун во власти
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Хтось і досі вважає, що посидіти вдома буде дорожче, ніж перехворіти?
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Интересно "посчитали" от 5 до 10 тысяч. Охренеть вилка для "посчитали". А если через прицел танка спросить, то сколько будет?
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