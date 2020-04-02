 Лікування одного хворого на COVID-19 коштуватиме 5-10 тис. грн, - головлікар Івано-Франківської ЦМК Масляк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

"Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на COVID-19, становить від 5 до 10 тис. гривень", - зазначив Тарас Масляк.

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Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.