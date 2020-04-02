 Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. Ворог застосував 152- і 122-мм артсистеми, міномети та озброєння БМП, за добу - 15 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, протягом доби противник відкривав вогонь із "відведених" згідно з Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вперше за довгий час вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. У середньому 1 квітня тут зафіксовано чотири обстріли.
"У вечірній час окупанти з напрямку населеного пункту Голубівське розпочали інтенсивний обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру.
Українські військовослужбовці вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, давши зрозуміти противнику усю безперспективність повторення подібних дій у майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що вчора вчора з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного ворог також застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Надвечір підрозділи противника відкривали вогонь із гранатометів різних систем по наших позиціях поблизу Оріхового.
"Українські захисники, добре знайомі з підступною тактикою окупантів, вчасно реагували на кожен обстріл та дали ворожим підрозділам гідну відсіч", - повідомили в пресцентрі ОС.
Крім того, за даними штабу, вже кілька днів поспіль традиційно високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 11 обстрілів.
Зранку окупанти обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Уже надвечір обстріл з БМП-1 було зафіксовано в районі Пісків.
"Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі відкривав вогонь по околицях Мар’їнки та один раз – по позиціях в районі Красногорівки.
Тричі упродовж дня були обстріляні позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки. Тут російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Двічі ворог влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки", - сказано в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.
"Під час обстрілів минулої доби військовослужбовці Збройних Сил України діяли рішуче та прицільним вогнем по опорних пунктах противника придушували активність окупантів. Будь-які злочинні дії збройних формувань і надалі будуть оперативно припинятися українськими захисниками за допомогою наявних вогневих засобів", - зазначили в пресцентрі ОС.
За попередніми даними розвідки, 1 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє зазнали поранень.
Також повідомляється, що з початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны. Я не преувеличиваю, к сожалению.
Об этом написал накануне поздно вечером в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Ситуация просто убийственная - на сегодня, 1 апреля, в государственный концерн «Укроборонпром» не поступил Государственный оборонный заказ 2020-го года.
Ни копейки денег, ни копейки, с самого начала года государственные предприятия не получили.
Государство не оплачивает уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен. Как же выживать предприятиям?
Эй, как будет планировать свою деятельность концерн, если вы ему до сих пор не передали план производства? Что это за план будет?
Комитет по обороне согласовал Гособоронзаказ, но с замечаниями по 22 статьям. По этим статьям продолжается обсуждение.
Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки.
Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег ни гарантий выплат, и «Укроборонпром» не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит.
Более того, на сегодня государство запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями, и уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу.
То есть даже те деньги, которыми можно было спастись от экспорта, государство оборонке не дает заработать.
Президент Владимир Зеленский просто самоустранился от управления подчиненными ему ведомствами, где он лично назначает руководителей.
Но за такое уничтожение уникальных предприятий, за увольнения немногих оставшихся специалистов, за эту бездеятельность и беспомощность ответственность будет - если не юридическая, то политическая и моральная.
***
Вышеприведенная информация от Юрия Бутусова, конечно, шокирует, но нисколько не удивляет…
В том числе, по той причине, что «правой рукой» Зеленского - главой ОП - является одиозный Ермак, который не только махровый коррупционер, но еще и, по убеждению многих политиков и экспертов, является агентом Кремля: