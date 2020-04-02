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 Заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу не мають порушувати права людини, - представник ПАРЄ Рамос

У Парламентській асамблеї Ради Європи зазначають, що боротьба з пандемією коронавірусу має вестися з дотриманням соціальних та економічних прав громадян.

Про це заявив голова комітету ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку Луїс Лейте Рамос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних", - заявив він.

За словами Рамоса, комітет підтримав проєкт відповідної резолюції під назвою "COVID-19 – ефективна відповідь із забезпеченням прав людини".

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У документі, зокрема, зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які суперечать демократичним принципам.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

Також читайте: Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186173
 
 
 Топ коментарі
 
Краще би ПАРЄ дійсно вимагала дотримання прав людини там, де це необхідно. А після повернення в ПАРЄ росії, яка є головним порушником прав людини ця асамблея втратили авторитет у цій галузі.
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Друже, без статистики мы не можем всерьёз обсуждать проблему. Нужно видеть % смертности в возрастных группах ниже 70-75 лет (дальше человек умирает просто от старости, а триггером может быть даже лёгкая инфекция).
Есть фундаментальная разница между "умер от вирусного заболевания" или "умер от того-то и того-то, при положительной реакции на вирус".
Не позволяйте себе задурить голову телевизором.
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Корь не является "нормальным явлением".
Речь о том что борьба только с одним вирусом, который по степени распространения и по летальности ничуть не страшнее кори, является по меньшей мере странным феноменом.
Вирусов много, и среди них достаточное количество летальных. Однако вся планета встала на рога только из-за одного.
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"Пандемии" не существует.
Есть эпидемия, среднего масштаба (гораздо слабее чем ежегодные эпидемии кори), распределённая крайне неравномерно по территории планеты, и опасная лишь для очень пожилых людей.

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Ось, наприклад (жінка, 33 роки)
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/18/7244125/

Ще дві жинки (36 і 60 років)
https://tsn.ua/ru/********/v-roddome-ivano-frankovska-umerla-vtoraya-zhenschina-s-koronavirusom-1519338.html

Чоловіки 47, 49 років і інши
https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilis-novye-tsifry-umershim-koronavirusa-1585563689.html

І це при загальній кількості померлих 20
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Посмотри статистику по Украине, умирают в основном молодые и средний возраст
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Дайте ссылку.
У нас в Австралии 21 умерший за три недели; все - глубокие старики.
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Вже є стаття на Цензорі про померлого 42 років.
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У мене нема справжньої статистики, бо її зараз нема в Україні. А із своїх джерел знаю, що хворих на короновірус більше, ніж оприлюднили, тому весь час змінюють цифри. В деякі лікарні Києва привезли хворих на короновірус, тому багатьох виписали з лікарні без проходження повного курсу лікування.
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Друже, без статистики мы не можем всерьёз обсуждать проблему. Нужно видеть % смертности в возрастных группах ниже 70-75 лет (дальше человек умирает просто от старости, а триггером может быть даже лёгкая инфекция).
Есть фундаментальная разница между "умер от вирусного заболевания" или "умер от того-то и того-то, при положительной реакции на вирус".
Не позволяйте себе задурить голову телевизором.
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Али - нормальный мужик; просто у него, видимо, нет научного образования, потому навыки систематизации не находятся в том количестве которое необходимо для преодоления идиотизма, льющегося из телевизора.
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Все у мене є, включаючи вищу освіту та відповідну роботу.
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Именно поэтому я и удивился что вы делаете далеко идущие выводы, не основываясь на статистике.
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Олександріус Патос вас перший раз бачу. За образу спам.
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Спасибо, но мне нужна только одна цифра: смертность людей в возрасте до 70 лет. Это единственный объективный показатель.
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Вы имеете в виду общие показатели? Среди всего населения и от всех причин?
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Меня интересует цифра: сколько человек в возрасте до 70 лет умерли за прошедшие три недели ( с тех пор как началась истерия) с диагнозом чётко прописанном в паталогоанатомическом заключении что причина смерти - коронавирус. Не просто "тест на вирус - положительный", а именно так как я написал.
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Вижу, что Вы не медик. В том смысле, что такая информация во-первых объективно отсутствует, а во вторых секретна. По второй части я бы Вам помог, но по первой - увы!!
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С чего это вдруг такая информация секретна ? Не потому ли что если её опубликовать, вся эта афёра с макароно-вирусом взорвётся так что от её авторов только дым останется.
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Я попробую немного объяснить: непосредственными причинами смерти могут быть только 2. 1) Острая сердечно-сосудистая недостаточность и 2) Острая дыхательная недостаточность. Они примерно разделяются в процентах на 87/13. И Вы уже можете видеть как "лидируют в мире по причинам смерти сердечно-сосудистые заболевания". Это избитое вступление во все научные статьи. Я иронизирую, поскольку причинами в мире в 92% являются инфекции. Далее есть такое понятие как "заболевание, приведшее к причине смерти". И вот тут начинаются статистические манипуляции. Если на момент эпидемии гриппа (говорим о гриппе) нет лабораторного подтверждения наличия эпидемии в конкретном городе, то такой диагно ставить НЕЛЬЗЯ. Если даже пациент умер от пневмонии, а она прижизненно не была установлена, то пишеться... вы угадали - "острая сердечно-сосудистая недостатчность". И тут нет вранья. Непосредственной причиной смерти является именно она. И не стоит путать обычное медицинское и криминальное вскрытие тела. Во втором случае, по заказу следствия, могут проводиться все дополнительные тесты. Например, генетический (стоит около 10 тыс. "зелени"). К обычным "некриминальным" вскрытиям это не имеет никакого отношения.
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Спасибо; я был убеждён что статистические манипуляции, безусловно, имеют место быть.
У нас в Австралии в паталогоанатомическом заключении пишут "multiple organ failure", если, например, умер старый человек от старости, то есть от отказа нескольких внутренних органов.
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Див. за лютий трошки по ГРВІ, можливо, то воно й було Та і взагалі цікаво, щодо "епідемії" зараз.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/640620.html
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И никто не объявлял ЧС, никто не ставил всю страну на рога.
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У нас несколько лет тому назад капитан умер, 40 лет, воспаление легких.
Статьи на Цензоре при этом не было
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У меня двоюродная сестра в 2009
45 лет: грипп - пневмония - ребёнок без матери. Мед сестрой работала, киевлянка.
Метро не закрывали.
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Корь не является "нормальным явлением".
Речь о том что борьба только с одним вирусом, который по степени распространения и по летальности ничуть не страшнее кори, является по меньшей мере странным феноменом.
Вирусов много, и среди них достаточное количество летальных. Однако вся планета встала на рога только из-за одного.
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Нашим це не докажеш. Ефективніше було б і полювати саме людей з групи ризику- пенсіонерів і в кого є серйозні проблеми з імунітетом. А вони беруть і хочуть 2-3 місяця карантинить і не думають що такий тривалий карантин призведе до набагато більших втрат в житті багатьох людей. І економіка полетить ще в мінус пару років.
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Смотри вчера пишут. При родах умерла молодая девушка от коронавируса . У меня вопрос а что при обычных родах исключены разве варианты смерти? Или легче все списать на коронавирус и плюс вот ещё й населения напугать посильнее, что бы не шастали как говорит кличко
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Именно так. Это централизованная истерика, поднятая в СМИ по всему миру.
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почему истерика, наши даже радьі спихнуть на вирус свою непрофессиональность. не бьло б вируса, придумали б.
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Это уже то что называется "вторичным эффектом".
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ага, тоді він у нас не вторічний, а постійний. коли переписують за ніч історію хвороби.
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Вообще, это уголовщина, по статье "подделка документов".
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Там стремный этот перинатальный центр, почитай о нем за последние годы.
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Краще би ПАРЄ дійсно вимагала дотримання прав людини там, де це необхідно. А після повернення в ПАРЄ росії, яка є головним порушником прав людини ця асамблея втратили авторитет у цій галузі.
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Нда... Печальненько. Права человека почти всем пох. Все увлеклись игрой "А у нас тут тААкой вирус! Мы его любой ценой..." Зебильненько! Меры по борьбе с пандемией коронавируса не должны нарушать права человека, - представитель ПАСЕ Рамос - Цензор.НЕТ 3427
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Прокацапское ПАСЕ что-то вскукарекнуло. Значит, Украина все делает правильно.
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Доктор Джон П. Йоаннидис, эпидемиолог и один из директоров Стэнфордского инновационного центра мета-данных, в своем эссе на statnews com за 17 марта отметил, что у нас до сих пор нет четкого представления о смертности от коронавируса среди населения. Впрочем, если взглянуть на некоторые наши самые доступные пока фактологические данные, то этот уровень может достигать 1%, а может даже ниже", - пишет Фридман.

В таком случае, по мнению Йоаннидиса, закрытие всего мира, которое будет иметь потенциально впечатляющие социальные и финансовые последствия, может оказаться совершенно иррациональным.

"Это словно на слона напал домашний кот. И в попытках бежать от этого кота, слон в конце концов прыгает со скалы и умирает", - цитирует эпидемиолога Фридман.
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То есть, сабж сам признался в своём невежестве, и на основе этого что-то рекомендует...)
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И ваще, карантинные меры это геноцид коронавируса! Нарушаются его права на свободу проживания и передвижения!
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ПАСЕ знову турбується. Права вбивць,насильників, злодіїв і продажних чиновників під загрозою.
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Пришла голову крамольна думка:
якби подібна епідемія трапилася б під час каденції П.О.Порошенка і йому б довелося ввести карантин - то скільки б позовів вже було у судах про неконституційних таких заходів???
А при Зеленському всіх все влаштовує...
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Проблема ковид раздута. Сезоннный штамм ОРВИ циркулирует один и тот же. Говорят, что в сезоне 2019-2020 это корона. Поэтому этим вирусом, похоже, многие уже переболели. здоровых людей держат в клетках многоэтажек. Хотя, возможно, многие это заслуживают, посещая зоопарки и цирки с животными и так далее.
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Це по телевізлору сказали? Якщо й так, відтепер у всі сезони сидіть по бетонованих тюрмах багатоповерхівок.
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у бетонні коробки садять українців, не думаючі про те, що "у здоровому тілі здоровий дух" може бути лише тоді, коли людина займається спортом, і ним займаються саме у парках. проблема не у повітрі, а у близьих фізичних контактах. але наша влада приьирає сме спорт у парку, а не контакти. їбанати.
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ога, раздута. 2-3 тысячи смертей ежедневно - ерунда. Вот буде миллион, тогда ...
А всё из-за зоопарков с животными, других причин нет!
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Хто помре, значить судьба такая. А не гріши.
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Человек уже грешен с рождения, ему по наследству передается первородный грех от Адама и Евы. Плюсом еще добавляются грехи родителей, которые они совершили при жизни.
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Грязный ублюдок этот ваш Рамос, чучмек вонючий. Я вот сидя в карантине и глядя на то, что происходит на пляжах Ванкувера, (солнышко, тусовки, волейбол и пр. развлечения), с удовольствием пригласил бы в Ванкувер Графа Орлова с его пушками и картечью которыми он остановил в свое время чуму. И попросил бы его с помощью этой картечи соблюсти права человека для развлекающихся на пляжах.
Все равно сдохнут, но пока они предохнут карантин может продлолжаться годы и умирать из за них будут невинные люди.
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Типова, (навіть не крупна) епідемія грипу. Не більша і не менша за раніше "пташину" чи "свинячу" (хто пам"ятає). Типове сезонне завантаження інфекційних лікарень т.з. весняними респіраторними інфекціями (влітку піде типова кишечна група). Така же (не більша і не менша) кількість ускладнень вірусної інфекції Лише незрівнянно більша паніка, бо багатьом вона вигідна у світі. Стосовно України - під цю паніку уже "протягнули" закон про дерибан українських чорноземів і махінацію з банками. Зараз вони притихли і придивляються: якщо не буде масових протестів - протягнуть закон про кастрацію Української мови (потім поділимося враженнями...)
Тут вірно було сказано т.з. "австралійцем" - проаналізуйте медстатистику в розрізі років: від сезонних ускладнень вірусної інфекції (пневмонії, менінгіти, синусіти, міокардіти, нефрити...), як не печально, завжди гинули і будуть гинути люди, особливо старші і ослаблені супутніми хворобами. Українську статистику використовувати категорично не можна: вона десь на 50% брехлива на рівні міст і районів, "коректується у потрібному напрямку" на рівні обласних центрів медстатистики, "шліфується на рівні МОЗ і подається до ВОЗ.
PS.Пригріє сонечко і спалить віруса. А хто підхопив - мусить його перебороти як дасть Бог. Так було віками. І буде віками...
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Актуально для нас. Бо зараз в українських собак більше прав, ніж в українських дітей. Собакам можна гуляти в парках, лісосмугах і біля моря, а дітям ні.
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