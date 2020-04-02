 Заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу не мають порушувати права людини, - представник ПАРЄ Рамос

Про це заявив голова комітету ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку Луїс Лейте Рамос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних", - заявив він.
За словами Рамоса, комітет підтримав проєкт відповідної резолюції під назвою "COVID-19 – ефективна відповідь із забезпеченням прав людини".
У документі, зокрема, зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які суперечать демократичним принципам.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Есть эпидемия, среднего масштаба (гораздо слабее чем ежегодные эпидемии кори), распределённая крайне неравномерно по территории планеты, и опасная лишь для очень пожилых людей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/18/7244125/
Ще дві жинки (36 і 60 років)
https://tsn.ua/ru/********/v-roddome-ivano-frankovska-umerla-vtoraya-zhenschina-s-koronavirusom-1519338.html
Чоловіки 47, 49 років і інши
https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilis-novye-tsifry-umershim-koronavirusa-1585563689.html
І це при загальній кількості померлих 20
У нас в Австралии 21 умерший за три недели; все - глубокие старики.
Есть фундаментальная разница между "умер от вирусного заболевания" или "умер от того-то и того-то, при положительной реакции на вирус".
Не позволяйте себе задурить голову телевизором.
У нас в Австралии в паталогоанатомическом заключении пишут "multiple organ failure", если, например, умер старый человек от старости, то есть от отказа нескольких внутренних органов.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/640620.html
Статьи на Цензоре при этом не было
45 лет: грипп - пневмония - ребёнок без матери. Мед сестрой работала, киевлянка.
Метро не закрывали.
Речь о том что борьба только с одним вирусом, который по степени распространения и по летальности ничуть не страшнее кори, является по меньшей мере странным феноменом.
Вирусов много, и среди них достаточное количество летальных. Однако вся планета встала на рога только из-за одного.
В таком случае, по мнению Йоаннидиса, закрытие всего мира, которое будет иметь потенциально впечатляющие социальные и финансовые последствия, может оказаться совершенно иррациональным.
"Это словно на слона напал домашний кот. И в попытках бежать от этого кота, слон в конце концов прыгает со скалы и умирает", - цитирует эпидемиолога Фридман.
якби подібна епідемія трапилася б під час каденції П.О.Порошенка і йому б довелося ввести карантин - то скільки б позовів вже було у судах про неконституційних таких заходів???
А при Зеленському всіх все влаштовує...
А всё из-за зоопарков с животными, других причин нет!
Все равно сдохнут, но пока они предохнут карантин может продлолжаться годы и умирать из за них будут невинные люди.
Тут вірно було сказано т.з. "австралійцем" - проаналізуйте медстатистику в розрізі років: від сезонних ускладнень вірусної інфекції (пневмонії, менінгіти, синусіти, міокардіти, нефрити...), як не печально, завжди гинули і будуть гинути люди, особливо старші і ослаблені супутніми хворобами. Українську статистику використовувати категорично не можна: вона десь на 50% брехлива на рівні міст і районів, "коректується у потрібному напрямку" на рівні обласних центрів медстатистики, "шліфується на рівні МОЗ і подається до ВОЗ.
PS.Пригріє сонечко і спалить віруса. А хто підхопив - мусить його перебороти як дасть Бог. Так було віками. І буде віками...