 Нідерландський прокурор Вестербеке, який очолював слідство у справі MH17, звільнився

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на nu.nl.
Він обійняв посаду начальника поліції Роттердама.
З ініціативи родичів загиблих Вестербеке отримав нагороду від Міністерства юстиції та безпеки за успіхи саме в розслідуванні справи MH17.
Нагадаємо, Фред Вестербеке очолював спільну слідчу групу (JIT), що займалася кримінальним розслідуванням авіакатастрофи малазійського літака на Донбасі 2014 року.
Чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах через спалах коронавірусу перенесли на червень.
дурень думкою багатіє...
А чому не:
«Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке занял должность начальника полиции Роттердама.» ?
Це у нас прокурори - це еліта. А там - просто слідчі.
1. Он не уволился, а пошёл на повышение.
2. Дело передано в СУД - работа следователя ЗАКОНЧЕНА.
П.С. Напомню, столица у Нидерландов - Амстердам!
Юрик был ГенПрокурором!
А это обычный следователь.
лондон, париж, мадрид,хельсинки - совок?