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Все про:Нідерланди (540) Вестербеке Фред (2)

 Нідерландський прокурор Вестербеке, який очолював слідство у справі MH17, звільнився

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, керував слідством у справі про збитий над Донбасом MH17, звільнився.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на nu.nl.

Він обійняв посаду начальника поліції Роттердама.

З ініціативи родичів загиблих Вестербеке отримав нагороду від Міністерства юстиції та безпеки за успіхи саме в розслідуванні справи MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство продовжує встановлювати інших відповідальних за трагедію МН17, - глава Спільної слідчої групи Вестербеке

Нагадаємо, Фред Вестербеке очолював спільну слідчу групу (JIT), що займалася кримінальним розслідуванням авіакатастрофи малазійського літака на Донбасі 2014 року.

Чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах через спалах коронавірусу перенесли на червень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186171
 
 
 Топ коментарі
 
Заголовок у гнилому провокативно кацапському стилі...
А чому не:
«Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке занял должность начальника полиции Роттердама.» ?
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При всіх особливостях голландців треба розуміти, що у таких випадках вони послідовні. Тому буде призначена посадова особа, яка продовжить справу щодо рейсу МН 17.
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ВАТО-ЗАГОЛОВОК:
1. Он не уволился, а пошёл на повышение.
2. Дело передано в СУД - работа следователя ЗАКОНЧЕНА.
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При всіх особливостях голландців треба розуміти, що у таких випадках вони послідовні. Тому буде призначена посадова особа, яка продовжить справу щодо рейсу МН 17.
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Интересно, за сколько пуйловых мильонов его уволили?
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Волонтеры-то и без него всё расследовали.
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ну а толку?..
дурень думкою багатіє...
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Заголовок у гнилому провокативно кацапському стилі...
А чому не:
«Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке занял должность начальника полиции Роттердама.» ?
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Долго же он расследовал - пока не уволили на хлебную припортовую должность. Теперь можно с пацанами роттердамить до пенсии, а не копаться в грязном пуйловом белье под окрики Захеровой.
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справді, пішов на підвищення по службі.
Це у нас прокурори - це еліта. А там - просто слідчі.
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мне кажется, главный прокурор страны будет повыше начальника полиции одного города (правда, Роттердам не просто обычный городишко). Так что мало смахивает на повышение. Может чуваку просто захотелось сменить работу. В любом случае он свою работу сделал, расследование ведь завершено, насколько я знаю.
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По таким заголовком можно понять в каком лагере бутусов . И это не еденичный случай и тролей держит под крышей редакции , новости освещает с пафосом кто кулечки с едой раздает.
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А вот и пошла вода в хату! Газпромом газированая---та и сиропчика не пожалели. Пошёл тюльпаны на пенсии разводить.
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ВАТО-ЗАГОЛОВОК:
1. Он не уволился, а пошёл на повышение.
2. Дело передано в СУД - работа следователя ЗАКОНЧЕНА.
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Не гони беса! Представь, Юрик при Петрухе увольняется и переходит работать начальником полиции Житомира! Представил? И я не могу такое представить! А это тоже самое!

П.С. Напомню, столица у Нидерландов - Амстердам!
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Ты дурак или зе-бил?
Юрик был ГенПрокурором!
А это обычный следователь.
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А столица США - Вашингтон... Хотя Нью-Йорк - в несколько раз богаче и больше... То же самое и с Анкарой и Стамбулом... Это только при "совке" именно столицу делали "самым крупным городом"... И богатым, потому что туда тянули деньги, ограбляя всю страну... К тому же, досудебное следствие закончено... Работа сделана... Дальше - работа в суде. Какое отношение к ней имеет человек, делавший черновую работу?
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Все правильно. Он был следаком (точнее старшим группы следователей и оперативным составом) , закрепленным за конкретным уголовным делом. Свою работу выполнил. Сопровождение дела в суде может проводить и другой прокурор работавший по делу и знакомый с материалами..
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Я не знаю особенностей УПК Нидерландов, однако, учитывая, что континентальная система права базируется на общих принципах, то поддерживать обвинение в суде могут поручить и прокурору, вообще к этому делу не имеющему отношения... Для объективности... Изучить готовое дело намного легче, чем его расследовать, отсекая нежизнеспособные версии... Особенно, если прокурор, до этого, имел опыт следственной работы...
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"при "совке" именно столицу делали "самым крупным городом""
лондон, париж, мадрид,хельсинки - совок?
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Я вижу, "вата русскаязычная", "касящая пад эстонца", решила мне "из задницы какашки повыковыривать"? Для того, чтобы город стал столицей, нужен целый комплекс причин - исторические, экономические, политические, религиозные... Лондон - крупный город-порт, через который, в течение нескольких веков, нормандская династия, правившая Англией, контролировала свои континентальные владения в теперешней Франции. Париж - столица династии французских королей, находящаяся посредине их владений, опорная крепость в противостоянии как нормандским владениям Англии, так и её экспедиционным войскам. Кроме того, как и Киев, контролирующая водный путь через половину Франции... Мадрид - одна из опорных баз в период Реконкисты, прикрытая от прямого нападения мавров Гранады, Толедо и рекой Тахо. Хельсинки - крупнейший, на территории Финляндии, на момент провозглашения её независимости, город-порт, да ещё и военная база, с развитой инфраструктурой, оставшейся от Российской империи, "окно" на Балтику.... Достаточно, или продолжить?
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100% правильно, бо треба знати голландців! А то тут вже деякі провокатори влаштували всенідерландську зраду.
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Фуйло пропав, значить самозвільнився. Так касапи? Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке уволился - Цензор.НЕТ 9061
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Сайчас лаптеногие радостный вой подымут в своих говносми.
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питерская Моль предложила бабла или долю в Грязьпроме?
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