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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (459) Міноборони (3248) членство в НАТО (289) реформи (1866) Хомчак (106)

 Головнокомандувач ЗСУ - найвища військова посадова особа в Україні, - Хомчак розповів про розподіл обов'язків між Міноборони та Генштабом

Введення окремих посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу націлене на повне завершення заходів щодо трансформації органів військового управління всіх рівнів відповідно до стандартів НАТО.

Про це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Торік ми розпочали практичну реалізацію трансформації системи управління Збройних Сил. Органи військового управління вже завершили перехід на нову структуру, проте введення окремих посад Головнокомандувача Збройних Сил України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України залишалося неврегульованим на законодавчому рівні. Внесені зміни до Закону України "Про національну безпеку України" дозволили запровадити згадані посади не з 1 січня 2021 року, як було передбачено попередньою редакцією Закону, а з 27 березня 2020 року", - розповів він, зазначивши, що це рішення спрямоване на повне завершення в ЗСУ заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління всіх рівнів, впровадження нової системи керівництва та управління силами оборони вже цього року.

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За його словами, реформа управлінської військової ланки - одна з ключових для переходу на стандарти НАТО. І зараз можна говорити про її практичну реалізацію.

"Головнокомандувач ЗС України є найвищою військовою посадовою особою в державі. Він відповідає за готовність до виконання покладених завдань і за безпосереднє військове керівництво та управління застосуванням ЗС, інших складових сил оборони. Начальник Генерального штабу ЗС України підпорядковується Головнокомандувачу ЗС України та відповідає за виконання завдань і функцій, покладених на Генеральний штаб ЗС України, зокрема щодо визначення вимог до спроможностей сил оборони, потреб у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань ЗС України та іншими складовими сил оборони, стратегічного планування застосування і розвитку ЗС України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення", - розповів Хомчак.

Він нагадав, що згідно з принципами НАТО, оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над армією, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Збройні сили - реалізовувати її.

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Хомчак наголосив, що в результаті реформи важливо чітко розмежувати не тільки функції між Міноборони і Генштабом, але і провести чітке розмежування функцій у ЗСУ. Зокрема, провести розподіл між органами військового управління, які здійснюють генерування (розвиток, підготовку, комплектування, забезпечення ЗСУ) та застосування військ.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що в підпорядкування Генштабу від Міноборони передано понад сотню військових частин і установ, зокрема частини медичного забезпечення, квартирно-експлуатаційні і частково заклади військової освіти. За його словами, триває лише перший етап розмежування завдань між Міністерством оборони і Збройними силами, проте планується передача ще деякої кількості частин і установ від Міноборони Генштабу.

Нагадаємо, 28 березня президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України, Сергія Корнійчука - начальником Генерального штабу ЗСУ, Сергія Наєва - командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186169
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер постійна зміна людей на посадах. Це ми бачили на прикладі міністра охорони здоров'я та інших. Тому ця ера закінчиться повним фіаско.
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...оно уже давно верховный потерпевший Главнокомандующий ВСУ - высшее военное должностное лицо в Украине, - Хомчак рассказал о распределении обязанностей между Минобороны и Генштабом - Цензор.НЕТ 5982
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А эти всё должности делят.... Зедилы - это диагноз!
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можно ли надеяться.что эра гавнокомандующих в лице президентов закончилась и в дело пошли специалисты?
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Тепер постійна зміна людей на посадах. Це ми бачили на прикладі міністра охорони здоров'я та інших. Тому ця ера закінчиться повним фіаско.
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Президент - Верховный Главнокомандующий. Эта должность является скорее политической нежели военной.
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мы уже имели негативные стороны этой "медали"...Иловайский и Дебальцевский котлы-это только то,что "на поверхности"...
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Котлы - это военное преступление со стороны соседнего государства.
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и не только "котлы".Но вот прямое содействие врагу по преступной неосмотрительности и приоритету политических интересов над военно-ситуационными сделали своё "чёрное дело"
Пока случившееся нужно назвать таким,поскольку следствие о прямой гос. измене только идёт и неизвестно чем закончится
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Да я знаю о вашей голубой мечте: наказать Пороха за то что он патриот Украины, и начал ломать адскую кучмовскую феодальную систему.
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много букф...
кто прочтет напишите - наша Зе-шмаркля Главком или уже нет....?
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...оно уже давно верховный потерпевший Главнокомандующий ВСУ - высшее военное должностное лицо в Украине, - Хомчак рассказал о распределении обязанностей между Минобороны и Генштабом - Цензор.НЕТ 5982
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А эти всё должности делят.... Зедилы - это диагноз!
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Чим гірше в армії та державі йдуть справи, то тим більше з'являється різних посад, куди треба влаштувати необхідних людей.
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чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона!
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Мало кто обратил внимание на такую вещь...
Воинов красной армии награждали 4 года медалями "За оборону Одессы",...за оборону Ленинграда",за оборону Киева,за оборону Москвы,за оборону Сталинграда. и т.д...,за оборону Заполярья"
Вопрос у меня простой...
Если была оборона,то враг эти города не ВЗЯЛ...правильно?Правильно...Тогда с воевал СССР?с Пруссией,как тогда называлась Германия...,или с Японией? Главнокомандующий ВСУ - высшее военное должностное лицо в Украине, - Хомчак рассказал о распределении обязанностей между Минобороны и Генштабом - Цензор.НЕТ 818
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трусливого предателя поставить главнокомандующим?!? - это уже натуральное Дно Дна!....
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Выпуск газеты "Правда Востока" от 25 октября 1944 года стал для редакции роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква в слове "главнокомандующий". Тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты. Экземпляр на фото - один из шести уцелевших, которые теперь бережно хранят коллекционеры.
Хотя как только Иосифа Виссарионовича не называли: и Сралиным, и Стадиным, и Салиным. Стоит ли говорить, что для наборщиков, корректоров и редакторов подобные "антисоветские" опечатки моментально становились последними в карьере, а иногда и в жизни.
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Сталин был отпетый уголовник. Хуже этого не бывает.
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Выпуск такой был. А вот про расстрелянный коллектив газеты, да еще и весь - галимый фейк. отсидело пару лет два человека 9время таки военное было), и вернулось работать по профессии.
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А ось тут без фатальних наслідків ))) Одесити аж двічі потролювали монархів:

Информируя горожан о праздновании 300-летия царствования династии Романовых, газета «Одесские ведомости» от 13 января 1913 года опубликовала такое сообщение: «Вчера при исполнении Государственного Гимна в Московском Кремле на Головы Их Императорских Величеств была возложена ворона»
Разумеется, опечатка была замечена, и на следующий день редакция поместила в газете должные извинения с уточнением: «Уважаемые одесситы. В последнем выпуске нашей газеты, увы, допущена (среди прочих) весьма досадная опечатка: вместо слова "ворона" следует читать: "корова"»
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Армия не может иметь "параллельного комадующего".
Приказ издаёт только Президент.
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Біда у тому ,що на даний час , у нас нема головнокомандувача .Є актор ,який грає цю роль .
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Ага,раніше був міністр і НГШ,тепер і міністр залишився зато головнокомандувач добавився і НГШ так і є.
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