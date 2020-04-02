 Головнокомандувач ЗСУ - найвища військова посадова особа в Україні, - Хомчак розповів про розподіл обов'язків між Міноборони та Генштабом

Про це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Торік ми розпочали практичну реалізацію трансформації системи управління Збройних Сил. Органи військового управління вже завершили перехід на нову структуру, проте введення окремих посад Головнокомандувача Збройних Сил України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України залишалося неврегульованим на законодавчому рівні. Внесені зміни до Закону України "Про національну безпеку України" дозволили запровадити згадані посади не з 1 січня 2021 року, як було передбачено попередньою редакцією Закону, а з 27 березня 2020 року", - розповів він, зазначивши, що це рішення спрямоване на повне завершення в ЗСУ заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління всіх рівнів, впровадження нової системи керівництва та управління силами оборони вже цього року.

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За його словами, реформа управлінської військової ланки - одна з ключових для переходу на стандарти НАТО. І зараз можна говорити про її практичну реалізацію.

"Головнокомандувач ЗС України є найвищою військовою посадовою особою в державі. Він відповідає за готовність до виконання покладених завдань і за безпосереднє військове керівництво та управління застосуванням ЗС, інших складових сил оборони. Начальник Генерального штабу ЗС України підпорядковується Головнокомандувачу ЗС України та відповідає за виконання завдань і функцій, покладених на Генеральний штаб ЗС України, зокрема щодо визначення вимог до спроможностей сил оборони, потреб у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань ЗС України та іншими складовими сил оборони, стратегічного планування застосування і розвитку ЗС України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення", - розповів Хомчак.

Він нагадав, що згідно з принципами НАТО, оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над армією, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Збройні сили - реалізовувати її.

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Хомчак наголосив, що в результаті реформи важливо чітко розмежувати не тільки функції між Міноборони і Генштабом, але і провести чітке розмежування функцій у ЗСУ. Зокрема, провести розподіл між органами військового управління, які здійснюють генерування (розвиток, підготовку, комплектування, забезпечення ЗСУ) та застосування військ.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що в підпорядкування Генштабу від Міноборони передано понад сотню військових частин і установ, зокрема частини медичного забезпечення, квартирно-експлуатаційні і частково заклади військової освіти. За його словами, триває лише перший етап розмежування завдань між Міністерством оборони і Збройними силами, проте планується передача ще деякої кількості частин і установ від Міноборони Генштабу.

Нагадаємо, 28 березня президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України, Сергія Корнійчука - начальником Генерального штабу ЗСУ, Сергія Наєва - командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.