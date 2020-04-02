 Послуга єМалятко входить до переліку невідкладних, тому під час карантину доступна в ЦНАП, - Мінцифри

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"єМалятко входить до переліку невідкладних послуг, які надаватимуться у ЦНАП під час карантину. Якщо єМалятко не працює у вашому місті, ви можете звернутися до ЦНАП, щоб зареєструвати народження дитини і оформити виплати на неї", - йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що перед візитом до ЦНАП варто зателефонувати туди і дізнатися, якими є години прийому під час карантину.
Нагадаємо, єМалятко - це комплексний сервіс, який містить 10 послуг, пов'язаних з народженням дитини.
Уперше послуга єМалятко запустилася на початку січня в Харкові.
І чи взагалі, працюєш?
- Ти сказав неправду.
- Я живу добре.
- Ти не відповів на питання - ти працюєш?
Чи тобі погано, бо у тебе немає «Мерседеса», і яхти?
У мене теж цього не має.
І, так. Питання зосталось без відповіді - ти працюєш?
''Ти живеш погано? Ти голодний? Босий? Бездомний?
Чи тобі погано, бо у тебе немає «Мерседеса», і яхти?
У мене теж цього не має.''
Що ви хотіли цим сказати? Може вам подобаються олігархи? Олігархів не повинно бути.Так багаті люди нехай будуть,але не олігархи,бо з ними Україна немає європейського майбутнього і як я казав вище,більшість дітей будуть працювати на олігархів і їхніх дітей і онуків.Це добровільне рабство.Про яке тоді українство можна казати?
Назван способ избежать коронавируса.
Запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек, пишет в The Сonversation биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).
В публикации автор напоминает, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с другими животными. Речь идет, в частности, об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2.
Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов. Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин.»