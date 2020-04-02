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 Суспільство
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Все про:діти (1865) немовлята (24) електронні послуги (14) Мінцифри (25)

 Послуга єМалятко входить до переліку невідкладних, тому під час карантину доступна в ЦНАП, - Мінцифри

Центри надання адміністративних послуг продовжують надавати послугу єМалятко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

​​"єМалятко входить до переліку невідкладних послуг, які надаватимуться у ЦНАП під час карантину. Якщо єМалятко не працює у вашому місті, ви можете звернутися до ЦНАП, щоб зареєструвати народження дитини і оформити виплати на неї", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що перед візитом до ЦНАП варто зателефонувати туди і дізнатися, якими є години прийому під час карантину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончарук презентував "єМалятко": 20 хвилин замість 2 тижнів знадобиться батькам для оформлення держпослуг, пов'язаних з народженням дитини. ФОТО

Послуга єМалятко входить до переліку невідкладних, тому під час карантину доступна в ЦНАП, - Мінцифри 01

Нагадаємо, єМалятко - це комплексний сервіс, який містить 10 послуг, пов'язаних з народженням дитини.

Уперше послуга єМалятко запустилася на початку січня в Харкові.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186168
 
 
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Україні потрібні здорові діти,щоб потім працювали,на дітей і онуків олігархів.
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А ти на якого олігарха працюєш?
І чи взагалі, працюєш?
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dtrscnij grsrt Не нервуй.Я ж правду сказав.Хіба,ні? Я би хотів,щоб в нас все було добре.Але ж.цього не буде.
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- Не нервую (негарна манера, приписувати свою маячню іншим).
- Ти сказав неправду.
- Я живу добре.
- Ти не відповів на питання - ти працюєш?
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dtrscnij grsrt Може ти і живеш добре,але більшість людей ні.Якщо я скажу що працюю,це щось змінить?
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Ти живеш погано? Ти голодний? Босий? Бездомний?
Чи тобі погано, бо у тебе немає «Мерседеса», і яхти?
У мене теж цього не має.
І, так. Питання зосталось без відповіді - ти працюєш?
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dtrscnij grsrt Я працюю.

''Ти живеш погано? Ти голодний? Босий? Бездомний?

Чи тобі погано, бо у тебе немає «Мерседеса», і яхти?
У мене теж цього не має.''

Що ви хотіли цим сказати? Може вам подобаються олігархи? Олігархів не повинно бути.Так багаті люди нехай будуть,але не олігархи,бо з ними Україна немає європейського майбутнього і як я казав вище,більшість дітей будуть працювати на олігархів і їхніх дітей і онуків.Це добровільне рабство.Про яке тоді українство можна казати?
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« 2 апреля 2020
Назван способ избежать коронавируса.
Запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек, пишет в The Сonversation биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).
В публикации автор напоминает, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с другими животными. Речь идет, в частности, об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2.
Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов. Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин.»
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