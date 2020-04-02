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 На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, загалом в області - 106

Вісім нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 виявлено в Тернопільській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зафіксували 106 випадків COVID-19 станом на 22:00 1 квітня", - йдеться в повідомленні. Зокрема:

  • 77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
  • 14 – жителі Заліщицького району
  • 7 – жителі Козівського району
  • 3 – жителі міста Тернополя
  • 2 – жителі Кременецького району
  • 1 – жителька Бучацького району
  • 1 – житель Тернопільського району
  • 1 – житель Бережанського району

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Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом, зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186167
 
 
 Топ коментарі
 
...Лавру эту давно пора на карантин на пару-тройку лет закрыть, ящур там и всякие исчадия ада из кацапскага запоребрика завозимого десятилетиями... На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 106 - Цензор.НЕТ 4544...
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Скоро почнуться і вже починаються весняні роботи на грядках.Люди точно не будуть на карантині.Щоб сидіти на карантині,потрібен запас грошей,якого в переважної більшості населення,нажаль немає.
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Головне, що кацапи як ти не приїдуть в Україну. Відомо, що ти родом з росії та не маєш жодного стосунку до України. Ти лізеш на Цензорі, бо тобі потрібні провокації.
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Шепетівка на межі "коронавірусного" спалаху: 20 медичних працівників здали ПЛР-тести, завінфекції на самоізоляції, у лікаря-кардіолога підозр
"За попередньою версією, зараження COVID-19 могло відбутися під час паломництва мешканця Шепетівки до церковних святинь Почаєва Тернопільської області, куди він їздив близько двох тижнів тому."
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...Лавру эту давно пора на карантин на пару-тройку лет закрыть, ящур там и всякие исчадия ада из кацапскага запоребрика завозимого десятилетиями... На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 106 - Цензор.НЕТ 4544...
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Це ти розповідаєш? Зрозуміло, що це для недоумків.
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не будь таким мелкомстительным и глупым. Береги честь своих седин.
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Этим заняты порохоботы. Профессионально. Не ври ради седин своих.
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Дмитрий Раимов: Готовьтесь сидеть дома до 10 мая. Хотя и есть сценарий до начала июня

01.04.2020, 17:17 |
Новости, Общество

На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 106 - Цензор.НЕТ 2482

«Ежедневно
мы анализируем и выпускаем тонну информации на наш канал
@coronavirusalarm в телеграмм. 1.7 млн прочтений в день не шутка. И
когда ты постоянно находишься в потоке, ели начинаешь прослеживать куда
все идёт», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог
Дмитрий Раимов.

«На днях был на совещании Минздрава. Я лучше и глубже знаю ситуацию, чем мои коллеги.

Много получаю информации от специалистов.

Потому поделюсь с вами выводами, которые на данный момент у меня есть. Тенденции может, думаю, вам будет интересно.

Банальные, но в которых убеждены все. А то, в что все убеждены, самосбывается.

- Карантин до середины мая минимум. Италия не спадает по темпам, хотя
там карантин уже больше нашего. Европа растёт. Старушка она, люди
взрослые.

Готовьтесь сидеть дома до 10 мая. Хотя и есть сценарий до начала июня.

- Мир ждет вторую волну сразу после снятия карантина. Уже на днях будет 1 млн больных.

- украинская система охраны здоровья почти мертва. В Киеве ещё хорошо. В регионах уже. После карантина она лучше не станет.

Медицина - это дорого. Не надейтесь на то, что все наладится.

В стране денег реально нет.

- выиграют все в интернете, умрет 20% офлайн бизнеса. Мелкий бизнес
умрет. Средний, если удержится, займёт свободные ниши. Большой в Украине
никогда не умрет. На госзаказах.

Сейчас главное выстоять как в 2008. Буде куда хуже.

- мир скатывается в большой кризис. Будьте готовы, что мы можем стать
«потерянным поколением». Людей без денег для хорошего будущего.

- очень грустно, что страна на изоленте. Все на соплях держится.
Грустно, но те, у кого есть и возможности и средства, уедут из страны. В
ЕС будет дешеветь недвижимость, меры по тому, как поддержать
платежеспособность лучше.

Тут останутся или самые проворные, или те, кто не может уехать. Будут патриотов, но это уже не к экономике.

Из положительного я понимаю, что бизнес в кризис получает возможность. Одни умрут. Другие - увеличатся.

Уже не нужны будут офисы в таком количестве, онлайн сегмент вырастет очень сильно. Те, кто сейчас зайдёт в онлайн, победят.

Те, кто уже в онлайне - вы и так победили. Вам только удержаться.

Лучший совет, что мне дали: не трать доллары, потом ты за них купишь все, что захочешь. Чуть погоди», - завершает Раимов.
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Раз он такой умный и советы раздает, наверное миллиардер ? А может он деньгами помочь ? А есть канал у врачей, вирусологов,кто что посоветует, а то все то политик, то политехнолог за вирус рассказывает.
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А врачей нет как и медицины))))) Только академики в МОЗ с настойкой боярышника против инфекции....Все умы уже эмигрировали давно ....даже самые принципиальные.... Какой смысл биться головой об стену.....Видел прямо реинкарнацию фильма - Кин Дза Дза ( В верховной раде все в масках .... Как ответил Уэф скрипачу помнишь? ..... Я просто смеялся с реального шоу ... Квартал 95 отдыхает.... Все в масках и перчатках.... малиновых штанов не хватает ....Плвнета Плюк....Гений был грузин....И пророк...
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если вы иммигрировали,в Англию или куда, то я рад за вас, пусть вам везет, а у нас тут свои мелкие проблемы. И настойки боярышника в Украине нету, это на расее есть. Посмейтесь с англичан, что без масок и перчаток ходят
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Так они и инфицируются очень быстрыми темпами ....
Англия.сегодня 2 го 29.865 инфицированных смертей 2.352
.Кому интересно https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.
картина по всему Миру.
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Они упустили время, когда можно было при их уровне медицины купировать проблему. А они переоце6или свои возможности , а сейчас уже и их великолепная медицина пала перед наплывом больных, нуждающихся в аппаратах и реанимации. Потом я поняла, что если заболевание вошло в тяжелую стадию, то вытащить оттуда даже молодых уже невозможно.
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В Германии молодыхт вытягивают,т.к. аппаратов много и врачи работают от души, если у молодого есть хронические заболевания как-то астма,хронический бронхит, диабет, и другие ослабляющие иммунную систему,то с огромным трудом вытаскиают,а так они проходят лечение в отдельной палате.,менее оснащенной....
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Есть группа в Вайбере, где врачи подвешивают свои данные для бесплатной консультации всех желающих. Там каждый день подсоединяются новые специалисты. Вчера только подсоеди6илось ещё 15 врачей. Там есть и вирусологи, офтальмологи, педиатры - все. Очень полезная вещь. Холить в поликлиники сейчас или вызывать врача на дом нежелательно.
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Скоро почнуться і вже починаються весняні роботи на грядках.Люди точно не будуть на карантині.Щоб сидіти на карантині,потрібен запас грошей,якого в переважної більшості населення,нажаль немає.
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похоже, так и есть. Уж не знаю, что ждет Украину. Карантин и спасение жизни ей явно не по карману. Слишком много дали растащить барыгам за последние ** лет. Остается надеятся на чудо... Тут тоже говорят, что сидение будет на 100-150 дней.
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Головне, що кацапи як ти не приїдуть в Україну. Відомо, що ти родом з росії та не маєш жодного стосунку до України. Ти лізеш на Цензорі, бо тобі потрібні провокації.
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Что мне нужно, очевидно выше твоего разумения, глупенького и подленького.
Вот послушай порядочного татарина, возьми пример, и перестань из себя лепить кацапа по совковой привычке. Порохоботским лайкателям твоим того же советую.
https://www.youtube.com/watch?v=O4F0QRKaP9s
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Прошу форумчан спамити цього провокатора.
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Хоть вас, порохоботских фейкометателей и троллей-провокаторов, на цензоре много, но истина-то сильнее. Свою кацапистую глупость и подлость тебе ж никак не заспамить. Тебе с ними и жить и помирать.
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Правда ли, что вашего верховного снигериянского жреца , коронавирус, который злопамятен и коварен, наказал за надменное отношение к нему, и жрец на аппарате оксигенации ? Он, кстати, почти всех наказал, кто смеялся с него, примеров тьма
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моск есть, или один язык на порохоботском приводе?
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Что мне нужно, очевидно выше твоего разумения, глупенького и подленького.
Вот послушай порядочного татарина, возьми пример, и перестань из себя лепить кацапа по совковой привычке. Порохоботским лайкателям твоим того же советую.
https://www.youtube.com/watch?v=O4F0QRKaP9s

---

повтор поста заспамленного порохоботами.
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Не вийшло у них навіть епідемію зліпити.
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Из-за отсутствия необходимых тестов на Корону в Украине статистика не может отражать действительную картину кол-ва инфицированных в стране!!!
ПОэтому... Люди ,берегите друг друга, соблюдайте все доступные меры карантина .! Помогайте друг другу !!! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!!
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Свою статистику используешь вместо газет и лопухов, или чем вы там пользуетесь.
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Це порохоботский зуд. Не заразно.
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Та знаю я,что" порохоботский зуд. Не заразно.",т.к. сама порохоботка и горжусь этим На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 106 - Цензор.НЕТ 2044
Это только "зебилоботский зуд" оказался заразным перед последними выброрами,но скоро ооочень многие излечатся. Процесс уже идёт...:girl см. раскол в рядах "слуг")
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Цей провокатор невиліковний, бо родом із росії та має бажання тут провокувати.
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А для меня порохоботы - мрази, брехливые подлые, паразитирующие на Украине и украинском патриотизме. Хуже них мрази - лишь кацапы и рыговские подкацапники. Таков мой опыт на Цензоре.

Вот один из примерчиков тут маячит под моими постами со своими клеветническими выкриками: ни ума, ни совести, ни чести - один маразм неумного упоротого совкопитека-петепоклонника.

Радуетесь кризису власти в Украине в период тяжелейшего испытания? Ну-ну. Я с самого начала говорил, что целью ПЕСа будет развал власти, чтобы паразитировать на остатках Украины. Тем хуже Украине с таким наполением. Хорошо, что в моей стране такой наполнитель нации давно уже маргинализован до долей процента.

Ждёте очередного петиного подхода к дерибанному корыту? Ну будет вам корыто - и шо? Так и будете дерибанить Украину, пока она не рассосётся между Европой и руснёй. Мерзко смотреть на вашу возню со стороны. Вы, порохоботы-барыгоносцы - хуже всякой эпидемии. Не вашими рылами хрюкать в Зеленского. Ему-то хоть просто умения не хватает, а вам - как и кацапской погани - умения быть порядочными людьми.
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В Тернополе фоном идет наработка украинских методов борьбы с заразой, все участники во всех структурах приобретают опыт, некоторые, кто переболел, даже иммунитет к ковид19, справився, деваться просто некуда.
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