 На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, загалом в області - 106

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зафіксували 106 випадків COVID-19 станом на 22:00 1 квітня", - йдеться в повідомленні. Зокрема:

77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

14 – жителі Заліщицького району

7 – жителі Козівського району

3 – жителі міста Тернополя

2 – жителі Кременецького району

1 – жителька Бучацького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

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Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом, зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 осіб одужали.