 На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, загалом в області - 106

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зафіксували 106 випадків COVID-19 станом на 22:00 1 квітня", - йдеться в повідомленні. Зокрема:
- 77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
- 14 – жителі Заліщицького району
- 7 – жителі Козівського району
- 3 – жителі міста Тернополя
- 2 – жителі Кременецького району
- 1 – жителька Бучацького району
- 1 – житель Тернопільського району
- 1 – житель Бережанського району
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом, зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 осіб одужали.
"За попередньою версією, зараження COVID-19 могло відбутися під час паломництва мешканця Шепетівки до церковних святинь Почаєва Тернопільської області, куди він їздив близько двох тижнів тому."
https://m.youtube.com/watch?v=Lii0aq0tZcg
https://www.youtube.com/watch?v=_hdHWFI-ouM
01.04.2020, 17:17 |
Новости, Общество
«Ежедневно
мы анализируем и выпускаем тонну информации на наш канал
@coronavirusalarm в телеграмм. 1.7 млн прочтений в день не шутка. И
когда ты постоянно находишься в потоке, ели начинаешь прослеживать куда
все идёт», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог
Дмитрий Раимов.
«На днях был на совещании Минздрава. Я лучше и глубже знаю ситуацию, чем мои коллеги.
Много получаю информации от специалистов.
Потому поделюсь с вами выводами, которые на данный момент у меня есть. Тенденции может, думаю, вам будет интересно.
Банальные, но в которых убеждены все. А то, в что все убеждены, самосбывается.
- Карантин до середины мая минимум. Италия не спадает по темпам, хотя
там карантин уже больше нашего. Европа растёт. Старушка она, люди
взрослые.
Готовьтесь сидеть дома до 10 мая. Хотя и есть сценарий до начала июня.
- Мир ждет вторую волну сразу после снятия карантина. Уже на днях будет 1 млн больных.
- украинская система охраны здоровья почти мертва. В Киеве ещё хорошо. В регионах уже. После карантина она лучше не станет.
Медицина - это дорого. Не надейтесь на то, что все наладится.
В стране денег реально нет.
- выиграют все в интернете, умрет 20% офлайн бизнеса. Мелкий бизнес
умрет. Средний, если удержится, займёт свободные ниши. Большой в Украине
никогда не умрет. На госзаказах.
Сейчас главное выстоять как в 2008. Буде куда хуже.
- мир скатывается в большой кризис. Будьте готовы, что мы можем стать
«потерянным поколением». Людей без денег для хорошего будущего.
- очень грустно, что страна на изоленте. Все на соплях держится.
Грустно, но те, у кого есть и возможности и средства, уедут из страны. В
ЕС будет дешеветь недвижимость, меры по тому, как поддержать
платежеспособность лучше.
Тут останутся или самые проворные, или те, кто не может уехать. Будут патриотов, но это уже не к экономике.
Из положительного я понимаю, что бизнес в кризис получает возможность. Одни умрут. Другие - увеличатся.
Уже не нужны будут офисы в таком количестве, онлайн сегмент вырастет очень сильно. Те, кто сейчас зайдёт в онлайн, победят.
Те, кто уже в онлайне - вы и так победили. Вам только удержаться.
Лучший совет, что мне дали: не трать доллары, потом ты за них купишь все, что захочешь. Чуть погоди», - завершает Раимов.
Англия.сегодня 2 го 29.865 инфицированных смертей 2.352
.Кому интересно https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.
картина по всему Миру.
Вот послушай порядочного татарина, возьми пример, и перестань из себя лепить кацапа по совковой привычке. Порохоботским лайкателям твоим того же советую.
https://www.youtube.com/watch?v=O4F0QRKaP9s
Вот послушай порядочного татарина, возьми пример, и перестань из себя лепить кацапа по совковой привычке. Порохоботским лайкателям твоим того же советую.
https://www.youtube.com/watch?v=O4F0QRKaP9s
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повтор поста заспамленного порохоботами.
ПОэтому... Люди ,берегите друг друга, соблюдайте все доступные меры карантина .! Помогайте друг другу !!! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!!
Это только "зебилоботский зуд" оказался заразным перед последними выброрами,но скоро ооочень многие излечатся. Процесс уже идёт...:girl см. раскол в рядах "слуг")
Вот один из примерчиков тут маячит под моими постами со своими клеветническими выкриками: ни ума, ни совести, ни чести - один маразм неумного упоротого совкопитека-петепоклонника.
Радуетесь кризису власти в Украине в период тяжелейшего испытания? Ну-ну. Я с самого начала говорил, что целью ПЕСа будет развал власти, чтобы паразитировать на остатках Украины. Тем хуже Украине с таким наполением. Хорошо, что в моей стране такой наполнитель нации давно уже маргинализован до долей процента.
Ждёте очередного петиного подхода к дерибанному корыту? Ну будет вам корыто - и шо? Так и будете дерибанить Украину, пока она не рассосётся между Европой и руснёй. Мерзко смотреть на вашу возню со стороны. Вы, порохоботы-барыгоносцы - хуже всякой эпидемии. Не вашими рылами хрюкать в Зеленского. Ему-то хоть просто умения не хватает, а вам - как и кацапской погани - умения быть порядочными людьми.